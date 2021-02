WandaVision Episode 8 Shocking Mid-Credits et ses implications futures expliquées

Minutieux. Spoilers à venir si vous n’avez pas vu l’épisode 8 de WandaVision encore! L’épisode de cette semaine consiste principalement à fournir des réponses aux questions sur lesquelles nous réfléchissons depuis longtemps – pourquoi les comédies de situation, Wanda avait-elle déjà des pouvoirs avant d’être expérimentée, où sont Billy et Tommy, etc. -des scènes de crédit qui nous coupent le souffle-[SPOILER ALERT] la vraie Vision étant amenée à la vie mais comme une version différente de lui qui met en place un avenir sombre. Bien que le scénario de Wanda puisse ou non inclure un complot de héros devenu méchant à l’avenir, si Marvel Studios tente à nouveau de tordre les histoires de bandes dessinées, en particulier celles de Vision, nous pourrions déjà avoir un Avenger qui ne se battra pas pour ce qui est juste. plus.

Wanda n’a jamais volé le corps de Vision

Les soupçons que nous avons réservés au directeur par intérim de SWORD, Tyler Hayward, s’annoncent plutôt concrets car nous savons maintenant que Wanda n’a jamais volé le corps de Vision au siège de l’organisation. Ce que Hayward a montré à ses agents, Monica, Darcy et Jimmy plus tôt, était une séquence falsifiée de l’époque où Wanda a rendu visite à SWORD pour emmener le corps de Vision avec elle pour l’enterrer.

À l’époque, Hayward a essayé de se reproduire en montrant comment, au lieu de mettre le corps dans une chambre froide, ils ont expérimenté Vision et l’ont mis en pièces. Même lorsque Wanda a imploré qu’il était tout ce qu’elle avait, Hayward a refusé de lui donner le corps car le vibranium Vision est fait d’une valeur de 3 milliards de dollars. Alors qu’une Wanda initialement furieuse a cassé le verre pour voler dans le laboratoire, quand elle ne pouvait pas sentir Vision dans son corps mutilé, elle avait le cœur brisé et est partie. La Vision avec laquelle elle vit, à Westview, n’est qu’une illusion créée à partir de sa magie, pour être une magie du chaos précise, alors que le corps de la vraie Vision a toujours été avec Hayward.

Une «nouvelle» vision blanche prend vie

La scène à mi-crédit de l’épisode 8 est sans conteste, la plus grande révélation à la bombe que le MCU ait jamais divulguée dans son histoire de scènes de mi-crédit et post-crédit. Alors que nous avons déjà appris que Wanda n’a jamais volé le corps de Vision, nous voyons maintenant que Hayward a réussi à remonter le Avenger.

Son plan initial, depuis le début, était que Wanda le ramène à la vie comme il le souhaite, mais comme cela ne s’est jamais produit, il a maintenant pris un chemin différent – en utilisant la magie résiduelle dans le drone que Wanda a jeté aux pieds de Hayward, pour chargez Vision. Cela fonctionne – une version différente de la Vision prend vie et étant donné qu’il est le résultat de l’esprit tordu et rempli de rage de Hayward, il est évident qu’il est blanc au lieu d’avoir la couleur classique de super-héros rouge marronne n’est pas le seul drastique. changement qu’il a traversé.

À quoi ressemble White Vision dans les bandes dessinées et ce que cela signifie pour le MCU?

Depuis des semaines maintenant, nous nous demandions quel était le secret du projet Cataract de Hayward et nous spéculions que c’était probablement pour mettre la main sur la vision miraculeusement ressuscitée de Wanda. Mais il s’avère que Cataract n’était qu’une référence au corps de Vision qu’il avait et à la façon dont il cherchait des moyens de le réanimer en tant qu’arme sensible, en violation de la volonté de vivre du Vengeur. Et maintenant, il a enfin atteint son objectif.

Ce nouveau développement en WandaVision semble être directement tiré du scénario « Vision Quest » de John Byrne alors que le « nouveau » White Vision partage des similitudes frappantes avec l’apparition en 1989 du personnage dans les bandes dessinées. Dans les bandes dessinées, la vision a été créée par la programmation d’Ultron et Hany Pym et humanisée par Simon Williams, alors malade, les ondes cérébrales de Wonder Man.

Mais ensuite, Cameron Brock (qui était manipulé par Immortus alias Kang le Conquérant) a utilisé sa force massive pour kidnapper Vision et l’a démantelé. Alors que Hank Pym a réussi à le reconstituer, Wonder Man a refusé de laisser ses schémas cérébraux être mis en œuvre une deuxième fois car le processus précédent avait littéralement eu l’impression que quelqu’un « lui avait arraché l’âme ». Donc, ce qui est revenu à la vie était une vision blanche incolore et sans émotion, qui n’a pas conservé ses souvenirs antérieurs ou son humanité.

Dans le MCU, lorsque Wanda l’a tué dans Infinity War ou lorsque Thanos l’a réanimé puis l’a tué à nouveau, il a perdu sa couleur à la seconde où son essence a quitté sa forme synthezoïde. Dans les bandes dessinées et les films, sa couleur est un symbole de son humanité, de son amour pour les autres, de sa compassion et de sa gentillesse, ce qui signifie qu’il n’a jamais été simplement un androïde créé dans un laboratoire.

Quand Wanda a dit qu’elle « ne pouvait plus le sentir » quand elle a touché son corps démembré, ce qui signifie que sa véritable essence a disparu et que ce qui reste est une enveloppe de vibranium vide maintenant opérée avec la magie du chaos actuellement destructrice de Wanda. Cette «nouvelle» Vision a toute l’intelligence de l’ancienne Vision mais aucune de sa chaleur qui est exactement comme la version infiniment mortelle du synthezoïde Ultron voulait créer en Âge d’Ultron.

Dans les bandes dessinées, bien que la vision blanche ait finalement été restaurée à sa forme teintée d’origine et ait retrouvé ses émotions, son nouveau corps a été repris par Anti-Vision, son homologue méchant d’une Terre alternative, qui a combattu les Avengers. Bien que ce ne soit pas ainsi que l’histoire progresse WandaVision, il y a de fortes chances que l’arc de White Vision et Anti-Vision soit fusionné dans l’émission. Nous pouvons donc nous attendre à voir Westview’s Vision et Wanda affronter ce tout nouveau synthezoïde et peu importe celui qui gagne, il semble que Wanda assistera à la mort de Vision pour la troisième fois.

Mais nous réservons toujours l’espoir que la vision originale puisse revenir car il est largement supposé que Shuri a réussi à faire une copie de ses souvenirs alors qu’elle essayait de lui retirer la pierre mentale. Si c’est effectivement le cas, peut-être d’une manière ou d’une autre, nous verrons Vision retrouver ses souvenirs, revenir à sa forme antérieure et, espérons-le, Wanda obtiendra alors la fin heureuse qu’elle cherche désespérément. Regardez le dernier épisode de WandaVision actuellement en streaming sur l’application officielle Disney +.

