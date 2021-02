« WandaVision » épisode 8: explication de la scène post-crédits de la série

Les mystères de « WandaVisionIls sont enfin découverts petit à petit, Agatha Harkness devenant le véritable méchant de la série. Elle a montré des parties de sa propre origine pour expliquer ce qui se passe à Westview, mais il semble que le pouvoir de Wanda dépasse de loin celui d’Agatha.

L’ancienne sorcière est impatiente de comprendre comment une nouvelle venue, par rapport à elle, aime Wanda Maximoff il est devenu si puissant. Tout cela conduit à épisode 8 de « WandaVision», Qui interrompt la programmation régulière pour révéler ce qui s’est passé dans le passé.

C’est un épisode qui passe en revue la trame de fond de Wanda Maximoff dans le MCU, révélant des vérités longtemps cachées et, ce faisant, réécrivant l’histoire de l’ensemble Univers cinématographique Marvel et donner un nouveau contexte à ses films passés.

Pendant ce temps, la scène post-crédits de la épisode 8 de « WandaVision« Rappelle aux téléspectateurs de ne pas éliminer ÉPÉE hors de l’équation encore, puisque le réalisateur Hayward jouez votre carte maîtresse, un appel « arme sensibleQui croit clairement qu’il peut même faire face à la Sorcière écarlate.

QUE SIGNIFIE LA SCÈNE POST-CRÉDIT DE L’ÉPISODE 8 DE «WANDAVISION»?

Hayward a déchaîné son arme la plus puissante pour affronter Wanda (Photo: Disney Plus)

Alors que la révélation de Agatha Harkness a attiré toute l’attention des adeptes de « WandaVision« Au cours de l’épisode 8, la scène post-crédits a pris un virage 180 degrés présentant un autre personnage que les fans de bandes dessinées ont immédiatement reconnu: Vision blanche.

Vision blanche est le dernier d’une longue lignée de super-héros qui ont été forcés de combattre des versions d’eux-mêmes. Cette version de Vision est un rappel que sans son humanité restante, largement amplifiée par sa famille de Avengers, n’importe lequel d’entre eux aurait pu être seulement des armes pour l’usage de quelqu’un d’autre, comme démontré maintenant « WandaVision».

En fait, c’était l’intention quand Wanda est allée « créé« Pour les expériences de HYDRE dans Sokovie Oui Vision a été créé par Ultron comme sa forme finale, probablement imparable. Mais qui est Vision blanche, comment les plans secrets de ÉPÉE et quelles étaient les origines du personnage dans le des bandes dessinées? Ici, nous vous disons.

White Vision est apparu dans les bandes dessinées, mais a une histoire d’origine très différente (Photo: Marvel Comics)

ÉPÉE appelle ce secret Projet Catarata, Que signifie « vision imparfaite», Donc tout fonctionne même à cet égard. Hayward est un homme rusé et sournois, ce qui ressort clairement du fait qu’il a faussement impliqué Wanda dans le vol de Vision pour la transformer en méchante et justifier son propre projet. Cascade a besoin d’une raison pour exister et Hayward envisage de l’utiliser contre la douleur de Wanda.

Dans l’écart entre « Avengers: Endgame » Oui « WandaVision », ÉPÉE Désarmé puis reconstruit Vision, en utilisant la puissance de Wanda comme la dernière pièce de son puzzle ténébreux et revenant à Vision à la vie. Il y a encore des doutes sur la façon dont il a été reconstruit, étant donné que dans le Bandes dessinées Vision a dû être reconstruit par Hank Pym, et il est peu probable que l’entreprise ait un génie similaire dans ses rangs.

La version de Vision créé par Projet Catarata est imparfaite, du moins aux yeux de Wanda. C’est, en fait, une ardoise vierge, intrinsèquement liée à l’arc de la bande dessinée Quête de vision créé par John Byrne à la fin de 80. Ainsi que Vision renaître sans émotion et sans aucun sens de la sienne « âme», La version de ÉPÉE Il est clairement reconstruit sans aucune des particularités de la Vision réel.

Vision est toujours vivante, mais maintenant c’est l’arme de SWORD et peut être utilisée contre Wanda et Vision de Westview (Photo: Disney Plus)

C’est une simple machine, programmée par ses maîtres pour effectuer des missions sans rien faire pour Vision plus humain qu’un robot. Comme le montre sa mort en « Avengers: guerre à l’infini« , la couleur de Vision elle est directement liée à sa vitalité: lorsqu’elle meurt, elle perd son pigment, presque comme si son sang avait été drainé. L’implication effrayante est que ce Vision c’est une abomination sans vie.

La question la plus importante pour Vision blanche est comment son existence est possible: évidemment, il a été établi que, bien que le Vision dépendait de la Pierre de l’esprit, sa vie n’y était pas complètement liée. Shuri J’aurais pu séparer le Pierre de l’infini de lui sans le tuer, vraisemblablement au prix de certains de ses pouvoirs.

Pour que ÉPÉE peut se répliquer entièrement vers Vision à partir de leurs pièces d’origine, ils auraient besoin d’une nouvelle technologie impossible à obtenir. En bref, la création de Vision c’était tellement spécifique qu’il est difficile d’imaginer qu’ils pourraient le refaire parfaitement. Le blanc, donc, c’est aussi un clin d’œil à cela: un processus incomplet qui aboutit à une version différente de Vision.

Shuri avait déjà dit à Vision qu’ils pouvaient le séparer de la pierre mentale sans nuire à son identité (Photo: Marvel Studios)

Le MCU a une fascination de longue date pour l’idée de confronter les héros à des versions sombres d’eux-mêmes. Cependant, Vision est un peu plus poignant en raison de la recherche du syntezoïde pour être plus humain. Votre testament de vie a été mentionné plus tôt dans «WandaVisionComme expression de sa peur que quelqu’un fasse à son cadavre exactement comme ÉPÉE a-t-il.

Le projet a également été créé plus loin dans « Avengers: guerre à l’infini » pour Shuri Oui Bruce Banner, qui a assuré Vision quand la question s’est posée que Shuri retirer le Pierre de l’esprit, Quoi « Votre esprit est fait d’une construction complexe de superpositions. Jarvis, Ultron, Tony, moi, la pierre. Tous mélangés« . La tentative de Bannière pour apaiser les soucis de Vision est devenu l’opportunité pour quelqu’un comme Hayward Oui ÉPÉE suivez la logique et ramenez la Vision.

UNE Conseil mondial peur non seulement autorisé l’étude de l’artefact, mais aussi autorisé à Fury développer des armes spécifiquement pour faire face à la menace de extraterrestres Oui super héros d’autres royaumes. Cela peut être une lecture délicate, mais la logique de Hayward reconstruirer Vision est exactement le même que celui de Fureur et peut-être même plus justifié par votre expérience.