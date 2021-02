WandaVision Episode 7 Sneak Peek Clip a Wanda perdant son emprise sur la réalité

On dirait que la pseudo-réalité créée par Wanda dans Westview ne restera pas longtemps comme la dernière WandaVision Le clip du septième épisode à venir confirme que tout ce qu’elle a créé se désagrège. Et oh, Billy présente déjà des pouvoirs similaires au professeur X parce que de toute évidence, il peut entendre plus que la douleur de Vision.

Dans le dernier épisode, Vision est sorti pour Halloween pour fouiner dans Westview et est tombé sur des résidents qui bougeaient à peine et semblaient souffrir énormément. Après une conversation particulièrement éclairante avec une Agnès de la même zone (qui avait l’air suspecte de le simuler), Vision a essayé de marcher vers Westview en traversant la brèche. Mais au moment où il est sorti, des morceaux d’être ont commencé à être aspirés à l’intérieur de la brèche, laissant entendre qu’il ne peut pas rester en vie sans les pouvoirs de Wanda.

Perdue dans son étrange conversation avec son «frère», Wanda fut alertée du sort de Vision par son fils, Billy qui savait d’une manière ou d’une autre que son père était en train de mourir. Ainsi, afin de sauver son mari, Wanda a continué à étendre la brèche autour de la ville pour le sauver et à son tour, a aspiré toute la base de SWORD, transformant les agents en clowns. Et le clip du prochain épisode semble traiter des répercussions de la même chose.

Pour commencer, Wanda semble avoir une gueule de bois déclenchée par la culpabilité alors qu’elle se souvient des événements du dernier épisode et raconte la même chose dans un style typique de la famille moderne. Elle décide que ce dont elle a besoin est une « staycation de style quarantaine » toute seule. Mais il semble que les plans de Wanda ne fonctionneront pas, car lorsque Billy et Tommy lui disent que leurs jeux «flippent», cela signifie en fait que leur modèle est remonter le temps!

Un autre point important à retenir du clip est le fait que les pouvoirs de Billy augmentent définitivement. Après avoir senti que Vision était en danger dans le dernier épisode, il peut maintenant entendre les identités supprimées des habitants de Westview ainsi que tous les agents SWORD que Wanda a aspirés dans son pays de sitcom.

« Maman, ma tête est bizarre. C’est vraiment bruyant. Je n’aime pas ça. »

Le clip ne donne aucun indice sur le sort de Vision. Alors que Wanda l’a définitivement sauvé, il a eu un aperçu du monde extérieur. Comme Wanda a montré à quelques reprises qu’elle pouvait contrôler Vision, l’a-t-elle déjà «redémarré» parce que dans l’une des premières bandes-annonces de WandaVision, nous avons vu Vision se préparer à la rejoindre dans la lutte pour leur maison alias Westview. Comment ramènera-t-elle Vision de son côté alors qu’il croit qu’elle torture volontiers les habitants de la ville pour avoir la vie de ses rêves?

Le sort du non-Pietro est également incertain car la dernière fois que nous l’avons vu, il a été jeté par Wanda après avoir souligné insensiblement que son mari « mort » ne peut pas mourir deux fois. Compte tenu de son comportement risqué et de ses vibrations moins fraternelles, il devient difficile de comprendre qu’il soit l’une ou l’autre version de Pietro / Peter Maximoff. Mais quand même, après ce dernier jibe sévère, il a visé sa «sœur», est-il toujours dans l’image? Il y a aussi la question que le monde des rêves de Wanda se désagrège au moment où il semble – est-ce parce qu’elle en perd le contrôle ou parce que quelqu’un d’autre l’est? Vous pouvez consulter le WandaVision Clip de l’épisode 7 ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming