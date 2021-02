WandaVision Episode 5 apporte une grande surprise, qu’est-ce que cela signifie pour le MCU?

WandaVision va de l’avant. Le premier projet officiel de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel était un peu lent dans les premiers épisodes. Il était difficile de saisir pleinement ce qui se passait. Alors que les fans peuvent avoir encore plus de questions que jamais après WandaVision épisode 5, il comprenait l’un des camées les plus choquants à ce jour dans le MCU. Celui qui a des implications massives pour l’avenir.

Attention: massif spoilers à venir pour WandaVision épisode 5. Ceux qui ne sont pas rattrapés feraient bien de faire demi-tour maintenant. C’est ta dernière chance. Dans l’épisode, nous commençons plus loin à démêler ce qui se passe. Quelque chose ne va clairement pas avec Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen, qui a pris le contrôle d’une ville entière, contrôlant ses citoyens, avec des résultats douloureux. Nous apprenons qu’elle a ressuscité Vision, alors que le personnage de Paul Bettany est mort à la fin de Guerre d’infini. C’était contre sa volonté. Mais cela a prouvé à quel point Wanda est puissante, et Vision a commencé à réaliser que quelque chose était très faux à la fin de l’épisode.

Suite à une âpre confrontation entre Wanda et Vision, la sonnette retentit. Wanda, contrairement à tout le reste à Westview, ne contrôlait pas la personne qui sonnait la cloche. Lorsque la porte est enfin ouverte, il se révèle être nul autre que Quicksilver. Mais pas la version que nous avons connue Avengers: l’ère d’Ultron, joué par Aaron Taylor-Johnson. Non, c’était la version jouée par Evan Peters, comme on le voit dans X-Men: Days of Future Past et X-Men: Apocalypse. En effet, les univers sont entrés en collision. Même Darcy Lewis de Kat Dennings commente le moment en disant: «Elle a refondu Pietro?

Nous sommes entrés dans le multivers. Cela signifie qu’un mutant, un membre des X-Men, d’un univers entièrement différent, est en quelque sorte passé dans le MCU. Cela aura de vastes implications bien au-delà WandaVision. Plus précisément, nous savons que le spectacle mènera directement aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie. Maintenant, nous avons au moins une idée de ce que cela impliquera, car il semble que Wanda soit responsable de l’ouverture du multivers. Même si elle n’en est pas consciente.

Ceci est d’une importance cruciale car Quicksilver d’Evan Peters est apparu dans la version Fox du X Men la franchise. Ces films n’existaient pas dans le MCU. C’est pourquoi nous avons eu deux acteurs jouant le rôle en même temps. Cependant, au lieu de ressusciter Pietro comme elle l’a fait avec Vision, Wanda a peut-être accidentellement introduit Quicksilver de Peters dans le MCU. Nous savons que le plan est que Marvel Studios redémarre les X-Men à un moment donné. C’est peut-être ainsi que les mutants se frayent un chemin dans cet univers.

Beaucoup reste sans réponse pour le moment. Mais WandaVision il reste quelques épisodes et il reste suffisamment de temps pour répondre aux questions. Il y a aussi beaucoup de temps pour des révélations plus bouleversantes. D’autres membres des X-Men apparaîtront-ils? Les personnages d’autres univers sont-ils déjà dans le MCU en dehors de Quicksilver? À tout le moins, l’œuf multivers a été fissuré. Le MCU ne sera plus jamais le même. WandaVision revient vendredi avec un nouvel épisode sur l’application de streaming Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming