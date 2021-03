WandaVision: enfin une bouffée d’air frais dans le MCU – revue de la série

Après ça Univers cinématographique Marvel l’année dernière au cinéma une autre pause obligatoire a dû insérer, il a rapporté au Janvier sur Disney + sous la forme de WandaVision retour. Puisque la série est maintenant terminée, nous aimerions l’examiner de plus près à ce stade sans spoiler traiter avec eux et aborder leurs forces et leurs faiblesses.

Après Endgame: WandaVision montre plus du nouveau MCU

L’histoire de la série continue pendant un certain temps après la fin de « Avengers: Endgame » et nous enlève dans une petite ville américaine endormie – dans les années 1950! Wanda et son amie Vision semblent avoir fait un voyage dans le temps, car au début on les voit en robe une sitcom classique mener une vie apparemment idyllique ensemble. Cependant, cette façade intacte est de plus en plus fissurée.

Cependant, « WandaVision » nous montre non seulement comment les choses se sont passées pour le couple après la victoire sur Thanos et son armée, mais nous en accorde également une Aperçu du nouveau MCU. Sans vouloir trop en révéler, les deux jouent Monica Rambeau, la fille du meilleur ami du capitaine Marvel, ainsi que le Organisation SWORDqui se soucie de la sécurité de la terre joue un rôle. Typique pour les microcontrôleurs, le uniquement dans les projets futurs devenir vraiment important.

Wanda et Vision dans leur monde de sitcom (© Marvel Studios)

La série ne se concentre pas sur cela, cependant, car elle se sent dans l’univers très indépendant. Cela prouve également que Marvel Studios est à peu près films de formulequi sont apparus ces dernières années est toujours prêt à risques créatifs entrer dans. La principale raison de cette expérience est le succès le dévouement des créateurspour redonner vie aux époques de la télévision depuis longtemps avec une grande attention aux détails. Des réglages de la caméra au look en passant par les rires bien répétés, tout est juste ici et exécute ainsi habilement le spectateur une mauvaise piste.

WandaVision: Un drame déguisé en sitcom

Bien que la plupart des neuf épisodes sur des sitcoms bien connues au cours des 70 dernières années, y compris des classiques tels que « En amour avec une sorcière » ainsi que des ramifications plus récentes du genre telles que « Modern Family », et fonctionne parfois très bien dans ce format, « WandaVision » est en réalité beaucoup plus d’un drame mystérieuxqui se déguise en série comique.

C’était un geste risqué de la part des responsables, car il y avait certainement des téléspectateurs après les premiers épisodes parfois exprimé de vives critiquescar la série « Sitcom » ne ressemblerait pas à une partie du MCU à bien des égards. Bien que cela puisse sembler à première vue, c’est pas une sitcom classique. Au lieu de cela, les créateurs utilisent ce genre pour le vrai problème pour véhiculer la série: L’exploration du chagrin de Wanda.

Wanda doit traiter beaucoup d’émotions dans « WandaVision » / © Marvel Studios

Après Wanda et Vision dans les films précédents n’étaient que des personnages mineurs et les créateurs n’ont pu répondre à l’évolution de leurs personnages que dans une mesure limitée, cela semble différent dans la série. Ici, ils ont beaucoup plus de temps, qui est également utilisé à merveille dans la plupart des épisodes de « WandaVision » pour sonder les personnages. Nous voyons comment Wanda entre dans cela monde apparemment parfait fuitpour échapper à leur chagrin. Ainsi, au cours de la suite de la série, l’humour joyeux de la sitcom est de plus en plus courant. moments sombres et profondément tragiques opposé qui peut vous toucher émotionnellement.

Que tout cela réussisse est dû à une mesure non négligeable les deux acteurs principaux Elizabeth Olsen (Wanda) et Paul Bettany (Vision). Bien qu’ils aient été plutôt mis au défi de manière conditionnelle en termes de jeu dans les films, les deux peuvent présenter ici tout leur répertoire. Ils n’en ont pas qu’un en commun excellente chimiemais aussi un bon timing comique. De plus, ils peuvent aussi le faire moments dramatiques à transmettre de manière crédible. C’est leur émission, dans laquelle ils peuvent enfin montrer ce qu’ils peuvent vraiment faire. Cependant, même eux ne peuvent pas cacher toutes les faiblesses de la série.

WandaVision: La partie mystère est à la fois une bénédiction et une malédiction

Dans leur première série MCU, les responsables de Marvel Studios essaient de de nombreuses facettes différentes réconcilier, ce qu’ils font très bien sur une grande partie du terme. Comédie et drame attendez surtout un bon équilibre et aussi le changement de perspective entre ce qui se passe dans le monde de la sitcom et en dehors de celui-ci est mis en scène de manière intéressante. En outre, «WandaVision» premiers éléments de mystère un, car il devient clair que Wanda pourrait après tout pas un contrôle total Pourrais avoir.

Bien que cela ressemble souvent à ça, « WandaVision » n’est pas à la base une sitcom (© Marvel Studios)

Friandises « WandaVision » divers mystères, qui bien sûr sont principalement là pour pour garder le public engagé. Sur la base des énormes retours sur les réseaux sociaux ainsi que de diverses théories sur ce qui pourrait réellement se passer, les fabricants ont a définitivement atteint son objectif. C’est juste très amusant de comprendre comment toutes ces différentes pièces du puzzle pourraient finalement s’emboîter. Cependant, c’est aussi le cas faiblesse.

En attendant, les fabricants tiennent presque trop tenace collé à cette structure mystérieuse même si ce n’était pas du tout nécessaire. Bien sûr, il y a un appel à l’émission pour aller au fond de toutes ces choses et le dévouement avec lequel il s’est consacré à cette cause est rarement dans les grandes productions grand public à voir. Cependant, cela est possible de temps en temps au détriment du rythmeparce que certaines révélations majeures ne sont que des cliffhangers et ne font pas partie du récit réel de l’épisode. Pour une histoire encore plus émouvante, en voici une structure narrative plus simple probablement plus efficace.

WandaVision: enfin une bouffée d’air frais dans le MCU

Parce que les responsables aussi de nombreux articles en peu de temps – les épisodes durent entre 30 et 50 minutes – si vous devez faire face à cela, les composants de « WandaVision » sont inévitablement négligés. Divers personnages deviennent à peine développé de caractère, certains des voisins de Wanda. Mais aussi des sujets passionnants qui ont beaucoup de potentiel, comme la question de savoir qui le vrai méchant de la série MCU ne peut donc être négocié que très superficiellement. Malgré ces lacunes, cependant, la série vaut vraiment la peine d’être examinée de plus près.

Vous devriez donner une chance à « WandaVision » (© Marvel Studios)

Après toutes ces années au cours desquelles Marvel Studios a mis en scène ses grandes productions à succès au cinéma de manière presque formulée, il souffle maintenant depuis longtemps. enfin une bouffée d’air frais grâce au MCU. Comparé aux lunettes d’action visuellement époustouflantes telles que «Avengers: Infinity War», «WandaVision» gère de longues périodes sans aucune action repose davantage sur l’atmosphère, les énigmes et les émotionspour captiver le public. Une entreprise délicate qui fonctionne malgré des faiblesses mineures et donne définitivement envie de passer à la 4ème phase du MCU.