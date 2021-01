WandaVision: Elisabeth Olsen fait allusion aux raisons de son format

Avec la première de « WandaVision » dans Disney +, beaucoup de fans del MCU ont encore de forts doutes sur la justification du format de «sitcom américain» utilisé dans ce type de réalité alternative dans laquelle Wanda et Vision ils vivent ensemble.

La série a encore six épisodes en attente de sortie et l’actrice Elizabeth Olsen assure qu’il y a une explication derrière la façon dont les producteurs ont décidé de raconter l’histoire et qu’elle a cessé de la ressentir comme « quelque chose d’étrange » après une rencontre avec Kevin Feige, Président de Studios Marvel.

La série rassemble Olsen et Paul Bettany en couple inhabituel qui vient de déménager dans le quartier de banlieue de Westview. Chaque épisode présente un style particulier de comédies, en passant par « Enchanté » jusqu’à « Malcolm au milieu». Bien que nous essayions de maintenir l’atmosphère humoristique de ces séries, cela montre parfois que quelque chose ne va pas.

Olsen partagerait quelques mots avec Elle sur la prémisse centrale de l’émission: «Ils essaient juste de s’intégrer. Ils essaient de ne pas être découverts par leurs voisins comme des êtres dotés de super pouvoirs. La raison pour laquelle il s’agit d’une sitcom est expliquée plus tard dans l’émission. Quand Kevin elle m’a dit, je ne me sentais pas si étrange. C’était une excellente façon de commencer notre histoire. »

Certaines théories de fans suggèrent que Westview est en fait une bulle contenant sa propre réalité, créée par Wanda pour faire face à la perte de Vision dans « Avengers: guerre à l’infini», Lui permettant de profiter de la vie qui lui a été enlevée et que sa magie lui permet de repousser quiconque veut détruire cette illusion.

« Wanda essaie de protéger tout ce qui se trouve à l’intérieur de sa bulle, ce qu’elle et Vision avoir dans cette expérience « , commente-t-il Olsen. « Je pense que tout ce qu’elle fait est de faire en sorte que tout soit en ordre. » Lors d’occasions précédentes, Feige veillait à ce que la série soit le reflet du grand amour qu’il éprouve pour la télévision américaine classique.

En outre, l’une des principales influences que la série recevrait du monde de la bande dessinée est « La vision», Une mini-série dans laquelle une réalité alternative est montrée dans laquelle le personnage titulaire vit dans la banlieue américaine avec sa famille de super androïdes qui lui ressemble. « WandaVision « a déjà ses trois premiers épisodes disponibles sur Disney +.