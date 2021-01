« WandaVision »: dont la voix est à la radio que Wanda écoute

L’univers cinématographique Marvel a commencé la phase 4 avec les deux premiers épisodes de « WandaVision», Une nouvelle série qui a été créée sur Disney Plus le 15 janvier 2021. Dans l’émission, Wanda Maximoff et Vision viennent de déménager dans une petite ville appelée Westview et ils essaient de vivre une vie normale.

Ils se mettent en quatre pour cache tes pouvoirs, mais le plus tôt possible la réalité commence à changer Et tout devient étrange Le premier épisode joue comme une sitcom de la décennie de 1950, dans le style de « J’aime lucy», Et le second joue comme une émission de télévision de la décennie de 1960, très similaire à « Enchanté».

Depuis le début, les fans de MCU peut se rendre compte que quelque chose ne va vraiment pas, même si Wanda et Vision Eux-mêmes ne semblent pas s’en apercevoir au départ. Mais au fur et à mesure que l’histoire avance, nos héros commencent à réaliser le étrangeté de leur situation.

Le plus gros indice que Wanda et Vision sont piégés quelque part vient quand une voix à la radio essaie de communiquer avec Wanda dans « WandaVision». Qui est cette voix mystérieuse et pourquoi a-t-elle provoqué une telle réaction en Wanda? C’est ce qu’il dit Boucleur sur l’identité du personnage qui pourrait tout changer.

QUI EST LA VOIX RADIO QUE WANDA ENTEND SUR «WANDAVISION»?

Wanda et Vision se retrouvent dans ce qui semble être un monde créé par Wanda (Photo: Disney Plus)

La voix de la radio n’est à aucun moment explicitement confirmée, mais cela ressemble beaucoup à Jimmy woo, interpreté par Parc Randall. parc joué à l’origine ce personnage dans « Ant-Man et la guêpe». Courtiser était un agent de FBI qui surveillait Scott Lang, qui a été assigné à résidence.

Cela était dû aux événements de « Captain America: guerre civile», Et pendant le film, il se moque plusieurs fois de lui-même Scott, mais à la fin, tous les fans peuvent convenir qu’il fait du bon travail en tant qu’agent. Maintenant, il a quitté le FBI pour travailler avec une autre organisation: ÉPÉE.

Qu’il suffise de dire que beaucoup de choses se sont passées depuis Scott il était assigné à résidence. Le claquement de Thanos anéanti la moitié de toute vie dans l’univers, cinq ans se sont écoulés et le Avengers réunis pour inverser le claquement et vaincre Thanos une fois pour toutes.

La radio de « WandaVision » est l’un des éléments les plus étranges de la série (Photo: Disney Plus)

À un moment donné pendant ce temps, Jimmy woo laissé le FBI et maintenant il semble fonctionner pour ÉPÉE, un nouveau agence de renseignement dédié à la protection du monde contre les menaces extraterrestres, un nom qui a été surnommé cela pour être comme une version spatiale du SHIELD, ou du moins c’était son but dans les bandes dessinées.

Les choses sont un peu différentes dans « WandaVision», Puisque le«SW« de ÉPÉE ne signifie plus « Monde sensible » si non « Armes sensibles», Qui est une classification qui pourrait s’appliquer à Sorcière écarlate. Il reste à voir comment le rôle de ÉPÉE dans « WandaVision», Mais ce qui est intéressant, c’est ce Jimmy woo disait-il à la radio.

La radio «WandaVision» surprend Wanda lorsqu’une voix étrange sort (Photo: Disney Plus)

Courtiser semblait essayer d’entrer en contact avec Wanda, suggérant qu’ils ne croient pas qu’elle est à blâmer et essayaient d’établir un contact avec elle. En outre, Courtiser il demande qui lui fait ça, alors …Il se pourrait que Wanda ne soit pas celle qui cause tout en pleine conscience.à?

Étant donné que ÉPÉE pointez maintenant vers « Armes sensibles« , Il y aura peut-être une arme ou un appareil qui crée ce faux monde ou interagit avec les pouvoirs de Sorcière écarlate pour créer cette réalité. Par contre, il y a toujours la possibilité que la voix à la radio ne soit pas celle de Jimmy Woo.

Si tel est le cas, quelqu’un d’autre essaie peut-être d’entrer en contact avec Wanda, ou quelque chose d’autre se passe qui pourrait nuire à Wanda ou pour Vision. Il n’y a pas de doute « WandaVision«Il a encore beaucoup de secrets à révéler dans le futur, il ne reste donc plus qu’à attendre la fin de la saison pour découvrir tout ce que la série a caché à la vue de tous.