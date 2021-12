WandaVision de Marvel et Et si… ? Nominations Secure Critics Choice Award

WandaVision a peut-être perdu aux Emmys plus tôt cette année, repartant avec aucun des grands prix d’acteur pour lesquels il a été nominé et réussissant à être snobé partout, à l’exception de quelques catégories plus petites et de la victoire surprise pour la chanson Agatha All Along, qui figurait dans la série Marvel. Maintenant, WandaVision a une autre chance de remporter la gloire avec Et si… de Marvel ? car les deux émissions sont en lice pour cinq prix aux Critics Choice Awards à eux deux.

En tant que première série télévisée de Marvel Studios à sortir sur Disney +, il y avait beaucoup de choses à faire WandaVision pour mettre en branle un récit réussi pour le studio, et c’était un pari qui a vraiment porté ses fruits et a montré que Marvel était sur la bonne voie avec son expansion de l’univers précédemment exclusif au cinéma créé au cours des 13 dernières années. Cependant, malgré un certain succès à divers prix, les grandes victoires ont été un peu insaisissables, mais la cérémonie du Choix des critiques pourrait changer tout cela.

Tandis que Et si… de Marvel ? est avec un très bon cri pour la meilleure série animée, WandaVision a accumulé des hochements de tête dans les catégories de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série limitée pour les rôles principaux Elizabeth Olsen et Paul Bettany, tandis que Kathryn Hahn a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée et le spectacle lui-même est en lice pour la meilleure série limitée. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Marvel, c’est un autre signe révélateur que WandaVision est la seule série Marvel d’action en direct à figurer dans les listes de nomination, avec Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki les deux manquant.

Il pourrait y avoir une bonne raison pour Loki étant négligé, car avec une deuxième saison déjà discutée, elle ne figurerait pas dans la catégorie des séries limitées qui lui conviendrait probablement, et de même Falcon et le soldat de l’hiver n’avait tout simplement pas l’avantage en ce qui concerne ce que recherchent habituellement ces cérémonies de remise de prix, malgré la tentative d’inclure un récit sérieux de division raciale parmi ses pièces d’action.

Bien sûr, toutes les offres de Marvel sur Disney + ont jusqu’à présent été bien reçues, à la fois par les critiques et le public, mais WandaVision a apporté quelque chose de différent à la table par rapport à à peu près n’importe quoi d’autre à l’époque, avec ses personnages connectés MCU et son look de sitcom classique unique ainsi que les éléments fantastiques attendus dans toute production Marvel. Nous devrons attendre pour voir s’il peut remporter des victoires aux 27e Critics ‘Choice Awards, mais ils ont encore une fois une rude concurrence à voir. Vous pouvez voir les catégories qui WandaVision et Et qu’est-ce qui se passerait si…? sont en compétition ci-dessous.

Meilleure série limitée

Dopesick (Hulu)

Dr Death (Paon)

C’est un péché (HBO Max)

Femme de ménage (Netflix)

Jument d’Easttown (HBO)

Messe de minuit (Netflix)

Le chemin de fer clandestin (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Olly Alexander – C’est un péché (HBO Max)

Paul Bettany – WandaVision (Disney+)

William Jackson Harper – Aimer la vie (HBO Max)

Joshua Jackson – Dr Death (Paon)

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Hamish Linklater – Messe de minuit (Netflix)



Meilleure actrice dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Danielle Brooks – Robin Roberts présente : Mahalia (à vie)

Cynthia Erivo – Génie : Aretha (National Geographic)

Thuso Mbedu – Le chemin de fer clandestin (Amazon Prime Video)

Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+)

Margaret Qualley – Femme de ménage (Netflix)

Kate Winslet – Jument d’Easttown (HBO)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Jennifer Coolidge – Le lotus blanc (HBO)

Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu)

Kathryn Hahn – WandaVision (Disney+)

Melissa McCarthy – Neuf parfaits étrangers (Hulu)

Julianne Nicholson – Jument d’Easttown (HBO)

Jean Smart – Jument d’Easttown (HBO)

Meilleure série animée

Grande bouche (Netflix)

Bleu (Disney+)

Bob’s Burgers (Renard)

Le Grand Nord (Renard)

Q-Force (Netflix)

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Disney+)

Vous pouvez trouver toute la série de WandaVision et tous les autres contenus Marvel Cinematic Universe sur Disney+.





