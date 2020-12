WandaVision: date de sortie de Disney +, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, « WandaVision » est la première version de la phase 4 de merveille. La série Disney + se déroule après le film de 2019 «Avengers: Endgame» et montrera Wanda Maximoff et Vision menant une vie de banlieue idéale dans la ville de Westview, essayant de cacher leurs pouvoirs.

La fiction écrite par Jac Schaeffer et réalisée par Matt Shakman a commencé le tournage début novembre 2019 aux Pinewood Atlanta Studios à Atlanta, en Géorgie. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle s’est arrêtée en mars 2020 et n’a repris qu’en juillet à Los Angeles.

Lors du Comic Con allemand, Olsen a déclaré: «Je pense que la seule chose que je peux vous dire, c’est que nous allons commencer à travailler cet automne, et Paul et moi sommes vraiment excités. Et nous sommes vraiment excités à ce sujet, nous savons déjà ce que sera l’histoire, et c’est une bonne chose. Je suis contente qu’on puisse en parler maintenant, car je le connais depuis longtemps », a ajouté l’actrice de 30 ans.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont les stars de «WandaVision» (Photo: Marvel / Disney +)

HISTOIRE DE «WANDAVISION»

Selon la description officielle de Disney Plus: «Marvel Studios présente WandaVision, un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est l’auteur principal ».

Jusqu’à présent, on sait que les six épisodes de la nouvelle série exploreront davantage les pouvoirs de Wanda. «Cela a été le plus beau cadeau que Marvel m’a fait, de pouvoir faire ce spectacle. Vous devez vous concentrer sur [Wanda] et non sur ce qu’il ressentait à travers les histoires des autres », a expliqué Olsen.

«C’est toujours aussi attrayant quand les opposés se rencontrent. Ils sont tous deux différents avec la majuscule D. Wanda souffre beaucoup et Vision est très curieuse », a déclaré Schaeffer à propos de l’histoire d’amour et de la relation de Wanda et Vision.

En outre, au Comic Con 2019, il a été confirmé que les événements de la série Marvel seraient directement liés à « Doctor Strange 2 », auquel Scarlet Witch participera également.

BANDE-ANNONCE DE « WANDAVISION »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WANDAVISION »

Elizabeth Olsen Il reviendra sous le nom de Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlet Witch, et Paul Bettany reviendra sous le nom de Vision. « Nous allons beaucoup nous amuser. Ça va devenir bizarre, on va creuser plus profondément, on va avoir beaucoup de surprises et finalement on comprendra Wanda Maximoff comme la sorcière écarlate », avance-t-il.

«La dernière fois que j’ai su, c’est que je suis mort dans ‘Infinity War’. Tout ce que je peux vous dire, c’est que chaque fois que nous faisons cela, les histoires deviennent de plus en plus riches, et c’est la plus riche qui soit, et nous sommes très heureux de vous présenter tout cela. J’espère que vous l’aimerez, car ce sera surprenant et étrange », a déclaré Bettany au San Diego Comic Con.

Ils seront rejoints par Teyonah Parris (« Mad Men », « If Beale Street Could Talk » et « Dear White People »), qui jouera Monica Rambeau à l’âge adulte. La fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol Danvers, est apparue comme une fille dans Captain Marvel.

Principaux

Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch, un vengeur qui peut utiliser la magie, la télépathie et la télékinésie.

Paul Bettany en tant que Vision, un androïde et Avenger créé à l’aide de l’intelligence artificielle JARVIS, d’Ultron et de la Mind Stone.

Teyonah Parris comme Monica Rambeau: La fille de Maria Rambeau, qui est la meilleure amie de Carol Danvers.

Kat Dennings comme Darcy Lewis, un étudiant en sciences politiques

Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo, un agent du FBI.

Kathryn Hahn dans le rôle d’Agnès, une «voisine curieuse».

Invités

Fred Melamed comme Arthur Heart, le voisin de Wanda et Vision.

Debra Jo Rupp comme Mme Heart, épouse d’Arthur.

Images de la première bande-annonce de « Wandavision » (Photo: Marvel / Disney +)

QUAND «WANDAVISION» SORTIRERA-T-IL?

La première saison de « WandaVision»Sera diffusé le 15 janvier 2021 dans Disney +.