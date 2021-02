« WandaVision » dans les coulisses montre les jumeaux Billy et Tommy

Quand il s’agit de brandir Mjolnir, apparemment la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. After Vision a récupéré le marteau légendaire « Avengers: l’ère d’Ultron », il s’est vu Tommy (Jett Klyne) portant le marteau dans une photo hilarante des coulisses du tournage de « WandaVision ».

La vidéo des enfants acteurs sur le plateau a été partagée sur Twitter, et plusieurs Tweets, y compris la vidéo, ils deviennent viraux à leur propre rythme. Comme on le voit dans le dernier épisode de « WandaVision », les jumeaux ont finalement activé leurs pouvoirs, les transformant essentiellement en Wiccan et en Vitesse.

Avec seulement trois épisodes restants dans la série, Bettany continuez d’appuyer sur le programme. Dans une récente interview, l’acteur a exprimé son plaisir que certaines théories de fans soient « incroyablement précises ». sur ce qui va se passer à l’écran.

«Cela a été très amusant de les voir vivre cela. Je veux dire, je sais qu’ils attendent depuis longtemps. Nous aussi. C’est vraiment spécial de le voir sur l’estrade sans mon nom au milieu. Alors oui, c’était très amusant. «

Les six premiers épisodes de «WandaVision» maintenant diffusé sur Disney +.