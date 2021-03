WandaVision Creator plonge dans la scène post-crédit de la finale, qu’est-ce que cela signifie?

Bien que WandaVision est arrivé à sa fin et a plus ou moins bouclé toutes ses extrémités, il reste encore beaucoup de grattoirs. Par exemple, où est allé White Vision, apparaîtra-t-il à nouveau, Monica rejoindra-t-elle le programme spatial secret de Nick Fury et, surtout, cette scène post-crédit ahurissante. Wanda est-elle consciente qu’elle se projette dans l’astral ou est-ce que son alter ego est une entité méchante?

Dans la scène post-crédits de l’épisode final, nous avons vu Wanda vivre dans une région montagneuse sereine, toute seule et s’acquitter de ses tâches quotidiennes. Mais à l’intérieur de sa maison, sa projection astrale, sous la forme de la sorcière écarlate, traverse le Darkhold. Maintenant, Agatha Harkness avait fortement laissé entendre qu’en embrassant les pouvoirs de la sorcière écarlate, Wanda avait déchaîné quelque chose. Ce « quelque chose » était-il si puissant qu’il se projetait dans l’astral sans que Wanda sache ce qui se passait? Eh bien, créateur de la série Jac Schaeffer a, plus ou moins, confirmé ce qui se passe réellement dans la scène.

« Je ne peux pas dire grand-chose. Ce que je peux dire, c’est que j’aime la dualité. J’adore la vraie Wanda, assise sur son porche, préparant une tasse de thé, la faisant ruminer et réfléchir. Et le super -la dame dans l’arrière-salle qui projette l’astral et fonctionne à un niveau que nous n’avons pas encore compris. J’adore ça. «

Bien que cela n’explique pas les implications de la scène, cela confirme que Wanda fait tout cela volontairement et passe peut-être par le Darkhold pour trouver un moyen de ramener ses enfants.

Dans l’épisode final, Wanda a décidé de mettre fin au Hex couvrant Westview et d’effacer sa vie de rêve de l’existence également, ce qui signifiait perdre Vision et ses jumeaux. Même si la fin de l’histoire de Wanda et Vision était un véritable déchirement, cela a donné à Wanda la chance de dire au revoir correctement à la personne qu’elle aime – une opportunité qu’elle n’a pas saisie. Avengers: guerre à l’infini.

« Pendant toute la saison, c’était comme, comment fait-elle ça? Comment, comment, comment, comment, comment? » dit Schaeffer. « Et vraiment, la question est, pourquoi? Qu’est-ce qui, dans sa personnalité, qu’est-ce qui dans son passé, a conduit à ce moment? Explorons cela, décompressons cela et regardons l’humain en entier devant nous. Et que ce soit toujours divertissant, avec tout le des cloches et des sifflets et tout le blasty-blasty, le tout en une seule chose. «

« Je ne sais pas si elle a eu ce qu’elle méritait. Elle doit dire au revoir selon ses propres conditions. C’est ce qui est important pour moi. Tout ce qu’elle a vécu lui a été imposé, et des choses lui ont été arrachées. Tout a été de cette manière frénétique et des enjeux de l’univers. Elle doit prendre de grandes décisions sans avoir le temps de traiter. Ce moment d’adieu est son choix et elle doit le faire à sa manière. C’est ce dont elle avait besoin pour tout traiter elle a traversé et a été acceptée. «

En plaçant des personnages comme Wanda, Agatha, Monica et Darcy au centre de l’histoire, Schaeffer voulait raconter des histoires qui étaient pour la plupart mises de côté dans des franchises de super-héros et «mettre des femmes authentiques à l’écran».

«C’était très important pour moi de mettre des femmes authentiques à l’écran. Je veux me voir, mes amis et mes sœurs, ainsi que ma mère et mes tantes. Je veux voir des représentations nuancées de leur vie extérieure et intérieure. Pour moi, personnellement, ceci c’était la première fois que j’exécutais un [writers’] chambre, et il était intimidant d’assumer un rôle de leadership. Mais je me suis retrouvé capable de relever le défi et je l’ai tellement apprécié. Tout le monde était très motivé pour faire avancer le ballon en termes de représentation et de visibilité des femmes et des personnes de couleur. J’en suis très fier. Cela me semblait important et nécessaire », a-t-elle déclaré. Tous les épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur Disney +. La nouvelle nous parvient via le New York Times

