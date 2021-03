WandaVision Creator parle de Quicksilver et de Mr. Fantastic Fake Outs

En train de regarder WandaVision a été un véritable test de patience pour les fans de MCU. Chaque épisode semblait faire allusion à l’arrivée d’un personnage majeur de Marvel Comics, de Magneto à Mephisto. Un personnage dont l’arrivée semblait pratiquement une garantie était Quicksilver de Fox’s X Men films, joué par Evan Peters. Mais même si Peters s’est présenté comme le speedster, il a finalement été révélé que le personnage était un hareng rouge, un gars ordinaire qui avait été hypnotisé par Agatha Harkness. Dans une interview avec Screenrant, le créateur et scénariste en chef de la série, Jac Schaeffer a confirmé que c’était le plan du personnage de Peters depuis le début.

« Il a toujours été dans l’intention qu’Evan soit un faux Pietro. Qu’il n’était pas, en fait, le MCU Quicksilver. Ensuite, au-delà de cela, je ne me souviens pas vraiment quand ces décisions ont été prises. C’était très tôt lié à son scénario qu’il était la marionnette d’Agatha. C’était un jeune homme vivant à proximité; elle avait repris sa maison et le tenait en otage. On adorait vraiment ça. C’était au service du personnage d’Agatha, parce qu’on adorait l’idée qu’à chaque fois qu’elle se plaindrait son mari, elle parlait à haute voix de l’homme qu’elle tenait en otage. C’est tellement méchant, c’est tellement méchant. «

Pour de nombreux fans, l’inclusion de Peters dans le MCU était pratiquement une garantie que Fox X Men les films allaient se poursuivre dans le MCU et la prise de conscience que cela n’allait pas se produire a conduit à une grave déception.

Une autre source de déception a été lorsque l’ingénieur aérospatial auquel Monica Rambeau a fait référence ne s’est pas avéré être Reed Richards alias M. Fantastic of the Fantastic Four, mais un nouveau personnage aléatoire nommé Major Goodner qui a été créé spécifiquement pour la série. Une fois de plus, selon Schaeffer, l’allusion à un «ingénieur aérospatial» n’a jamais été censée concerner M. Fantastic.

« Tu sais, le personnage que Monica [Rambeau] rencontré dans l’émission que tout le monde pensait être Reed Richards, l’ingénieur? Ce personnage est le major Goodner, et elle porte le nom d’un de mes amis, Aly Goodner [’00], avec qui je suis allé à Princeton, qui fait partie de ce groupe. J’ai fait ce choix parce que ce personnage représente chaque fois que l’une de ces femmes s’est présentée pour moi et chaque fois qu’elle a été bonne dans son travail. C’est devenu une chose hilarante pour moi que tout le monde se dise: «Ça va être Reed Richards, ça va être un homme important», et je me dis: «Non, c’est juste une femme qui est géniale dans ce qu’elle fait et qui sera là pour ses amis. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série est disponible en streaming sur Disney +. Le commentaire sur Quicksilver vient de Screenrant. Les commentaires sur Reed Richards proviennent de dailyprincetonian.com.

Sujets: WandaVision, X-Men, Fantastic Four