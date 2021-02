WandaVision Creator explique comment ils ont réussi cette grosse surprise de l’épisode 5

Attention. Il y a Spoilers devant. WandaVision se révèle être l’entrée la plus inattendue de tout le MCU à ce jour. Non seulement la série met en place Wanda Maximoff alias Scarlet Witch en tant que méchant, mais le cinquième épisode de la série a stupéfié les fans en présentant Evan Peters comme son personnage Quicksilver de Fox’s X Men films, qui est maintenant officiellement le frère jumeau perdu depuis longtemps de Wanda. WandaVision Le showrunner Jac Schaeffer a récemment expliqué que la planification de l’entrée de Quicksilver dans le MCU avait beaucoup réfléchi.

« Nous avons adoré l’idée de [bringing him back]. Et puis nous nous sommes dit, comment diable allons-nous rendre cela logique? Comme, comment pouvons-nous justifier cela? Parce que c’est le truc, vous pouvez faire éclore un million de bonnes idées, mais pour les faire atterrir, pour les ancrer, pour qu’elles se sentent organiques à la plus grande histoire … Ce spectacle est une telle ruée d’esprit, et parce qu’il travaille sur tellement de niveaux, et il y a tellement de notions de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas, de la performance, du casting, du public et du fandom, et tout cela, nous avons juste pensé que ce serait le plus grand plaisir d’amener Evan à la cinématique Marvel Univers. »

Peters s’est présenté pour la première fois en tant que Pietro Maximoff alias Quicksilver dans X-Men: Days of Future Past. Au fil du temps, Pietro a réalisé que Magneto était son père, mais il n’y avait aucune mention de sa sœur jumelle Wanda, qui existait dans le MCU aux côtés de Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson. Pour Schaeffer, l’ajout de Peters dans le mix correspondait parfaitement à WandaVision penchant pour l’exploration des tropes de la sitcom, qui dans ce cas place Quicksilver dans le rôle d’un oncle de sitcom loufoque qui passe pour une visite inattendue.

«Nous nous sommes dit: comment lui donner cette entrée, puis en profiter, puis le rendre fou? Et nous avions depuis longtemps l’idée du trope du frère, ou du parent, ou de quiconque vient en ville et comme, remue les choses avec la famille – ce trope de sitcom … Nous y tenions depuis si longtemps, et nous ne savions pas si cela serait possible. C’était compliqué à réaliser. Evan était toujours partant pour ça – comme, toujours , toujours, toujours. Il est un fan de bandes dessinées et un fan de Marvel. Il est toujours partant pour l’option la plus étrange. Et c’est un plaisir – vraiment un plaisir de travailler avec. Tout le monde était vraiment excité. Je pense que Kevin [Feige, Marvel Studios president] voulait s’assurer qu’il y avait une raison à cela, que cela avait du sens. Et j’espère que c’est ce que nous avons fait. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. L’émission se déroule dans une réalité artificielle que Wanda a construite pour elle-même et son petit ami Android Vision sur le modèle de sitcoms classiques. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle vient de la plongée profonde de Marvel dans le camée de Quicksilver.

