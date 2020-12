WandaVision: confirmez le nombre d’épisodes de la mini-série Marvel

Wandavision est plus proche que jamais! La première série Marvel de l’histoire viendra à Disney + et les attentes sont déjà énormes. La création de Jac Schaeffer finalise les détails pour diffuser une sitcom de super-héros qui promet de surprendre. Pour animer l’attente, La production a révélé une nouvelle bande-annonce officielle et le nombre d’épisodes y sera confirmé. Passez en revue ce que vous devez savoir.

« Expérimentez une nouvelle vision de la réalité », c’est ce qu’il propose Wandavision dans sa dernière avance qui approche dans quelques heures à un million de vues sur Youtube. Les images sont révélatrices car elles combinent à la fois le noir et le blanc avec des couleurs comme une résolution ancienne ou moderne.

Quand WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

La date confirmée pour son lancement est 15 janvier 2021. Comme d’autres productions tout au long de 2020, son tournage a été retardé par la pandémie de coronavirus. Le tournage a commencé à Atlanta en novembre 2019 et a dû être arrêté en mars. En juillet, les travaux reprennent à Los Angeles et la série est terminée.







Combien de chapitres WandaVision aura-t-il sur Disney +?

La mini-série sera diffusée un épisode par semaine tous les vendredis jusqu’à 5 mars 2021. C’est-à-dire qu’au total aura huit épisodes tel que rapporté par Disney Latino, même si au début on s’attendait à ce qu’il y en ait six. De cette façon, les fans auront une semaine de congé avant le lancement de Le faucon et le soldat de l’hiver 19 mars.

Qui sont les acteurs de WandaVision sur Disney +?

WandaVision jouera Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park et Kathryn Hahn.

La série présentera un tout nouveau look et son style est inspiré de certaines des sitcoms les plus célèbres. Schaeffer a récemment déclaré à Emmy Magazine qu’il avait pris des trucs de Friends, Parks & Recreation, I Love You, Lucy, The Dick Van Dyke Show, My Three Children, Father Knows Best et The Adventures of Ozzie and Harriet.