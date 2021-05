WandaVision confirme que c’est déjà le grand succès de Disney + pour ces raisons

Malgré les obstacles que la pandémie a engendrés dans l’industrie du cinéma et de la télévision, Disney + a réussi à lancer sa plateforme à la fin de l’année dernière en Amérique latine. L’une des premières productions que l’on pouvait voir là-bas était WandaVision, la série mettant en vedette Elizabeth Olsen et qui tourne autour de la vie de Wanda Maximoff et Vision, jouée par Paul Bettany.

Dans cette histoire, le couple essaie de poursuivre une routine normale, jusqu’à ce que quelque chose commence à changer dans leur dynamique. Et à peine quatre mois après sa première, WandaVision a reçu quatre prix ces derniers temps MTV Movie Awards 2021. Il s’agit de la meilleure actrice, pour Olsen, meilleur méchant, pour Kathryn hahn, Best Fight et, oui, aussi Best Series. Donc, si par ces coïncidences vous n’avez pas encore vu la série, cela peut vous aider à décider. Vue.

Pourquoi WandaVision est le grand succès de l’année et Disney +

4. Démarrage de la phase 4 du MCU







Avec la première de WandaVision, la phase 4 du MCU a commencé. De cette façon, il marque un événement très important pour les fans, car il reprend les événements survenus en Avengers: Fin de partie. En revanche, il confirme que dans les 3 prochaines années, il y aura une infinité de productions en format série. Le faucon et le soldat de l’hiver vu le jour en mars et en juin ce sera au tour de Loki.

3. L’histoire, l’esthétique et les performances

Et ce ne sont que 9 épisodes, mais juste pour être étonné de voir ce que la série nous raconte. WandaVision est structuré autour d’une comédie américaine classique des années 70 et 80, principalement. Il a un impact visuel incroyable, mais pas à cause des effets spéciaux ou des batailles. Seulement avec l’esthétique, les costumes et la photographie, WandaVision génère une attraction chez le spectateur, ce qui a rarement été vu dans les productions de super-héros.

2. La réception des critiques

Elizabeth Olsen et Paul Bettany sur WandaVision (Photo: IMDb)



Si les mesures sont prises à partir de Tomates pourries, WandaVision il a un pourcentage de 91%. Quelque chose qui, sans aucun doute, est une véritable réussite dans une production de ce style.

1. Et celui des fans

C’est étrange, mais parfois la critique peut accompagner et les adeptes d’une histoire peuvent ne pas finir de convertir le produit final. Cela ne s’est pas produit avec les fans de Marvel, qui accompagnaient à tout moment la première d’un nouvel épisode de la série. La question est de savoir si la même chose se produira avec les séries à venir. Surmonter un phénomène aussi immense que WandaVision sera difficile, mais pas impossible.