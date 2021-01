WandaVision: chaque question brûlante dont nous avons encore besoin de répondre dès que possible

L’épisode récemment publié de WandaVision a sans aucun doute accéléré l’histoire en élucidant de nombreux mystères comme la façon dont Monica s’est retrouvée dans la pseudo réalité de Westview, qui était l’apiculteur à la fin de l’épisode 2, et bien plus encore. Mais dans le processus, il a mis en place de jolies énigmes qui ont une fois de plus laissé les téléspectateurs à la recherche de réponses urgentes. Comme la série est enfin entrée correctement dans le monde des MCU, le suspense est insupportable. L’article suivant contient SPOILERS de WandaVision Episode 4, ne continuez que si vous l’avez regardé.

Des personnes extérieures à Westview ont oublié qu’il existe dans WandaVision

Wanda a créé cette pseudo-réalité à partir de son chagrin et il est difficile de croire qu’elle ferait tout son possible pour effacer l’existence de Westview. Quelqu’un a fait de grands efforts pour s’assurer que la fausse réalité de Wanda continue de fonctionner sans aucun hoquet et a ainsi fait oublier à tous les parents, amis et associés des personnes piégées à Westview qu’elles ont jamais existé afin que personne ne vienne frapper à la porte ou ne suscite aucun soupçon. Les gens ont même oublié qu’il existe une ville qui porte le nom de Westview. Qui a fait cela?

L’ancien rayonnement autour de Westview

Darcy découvre le CBMR, c’est-à-dire le rayonnement cosmique de fond micro-ondes dans le champ énergétique entourant la ville. C’est le rayonnement relique produit pendant le Big Bang qui a créé l’univers. Si Wanda est vraiment celle qui se cache derrière tout cela, comment diable pourrait-elle projeter une énergie qui lui est antérieure de millions d’années?

Qui est Agnès?

Comme SWORD fait maintenant correspondre les véritables identités des personnages du pays de la sitcom de Wanda à leurs identifiants, nous ne voyons que la photo d’Agnes sans identifiant. Cela signifie qu’elle n’est pas résidente de la ville et qu’elle est étrangère. À présent, il est évident qu’elle est la sorcière, Agatha Harkness (regardez sa broche, les gens!), Alors la vraie question est de savoir pourquoi est-elle à Westview?

Où est Dottie?

Peut-être que nous n’avons pas encore vu SWORD découvrir son identité réelle, mais il est en effet suspect qu’ils aient les vrais noms de tous les personnages que nous voyons après Dottie est présentée mais ni sa photo ni son identifiant n’ont encore atterri sur le plateau.

Pourquoi les formes hexagonales?

C’est aussi l’une des questions sur lesquelles l’agent Jimmy Woo est perplexe. Pourquoi y a-t-il une abondance d’hexagones tout au long de la série, des premiers titres à même la boucle d’oreille que Monica portait dans l’épisode 3? Est-ce une indication que AIM est celui derrière tout ou est-ce quelqu’un de plus sinistre?

Pourquoi l’hélicoptère est-il apparu en couleur, mais pas l’agent SWORD?

Même l’agent SWORD est devenu noir et blanc en entrant dans la réalité de Wanda, mais pour une raison mystérieuse, l’ancien drone-maintenant-hélicoptère-jouet a conservé sa couleur rouge-jaune. Pourquoi?

Pourquoi la fausse réalité change-t-elle continuellement les périodes?

Darcy exprime ce qui nous a déjà déconcertés – pourquoi est-ce une sitcom, pourquoi y a-t-il une longueur d’onde de diffusion (quelqu’un d’autre la regarde-t-elle aussi?), Et surtout, pourquoi la fausse réalité passe-t-elle d’une décennie à l’autre? Il vaut mieux avoir une raison valable pour cette étrange anomalie.

Quelqu’un censure l’émission

Tandis que Darcy et Jimmy gardent un œil sur ce qui se passe dans le faux monde au-delà de la brèche, ils remarquent que chaque fois que la réalité s’infiltre dans Westview, l’émission est censurée et les scènes sont supprimées. Comme Jimmy contactant Wanda par la radio et ce qui s’est passé entre Wanda et Monica est étrangement supprimé. Comme tout cela se passe en temps réel et que Wanda est clairement secouée après chaque rencontre, la déduction logique serait que quelqu’un censure l’émission. Mais qui est ce «quelqu’un»?

Et bien sûr, la plus grande question qui reste, comme l’a bien dit Jimmy, est « qui » a créé « une sitcom mettant en vedette deux Avengers? » Ça pourrait être Wanda, ça pourrait être un deuxième parti, ou les deux. Nous ne pouvons qu’attendre que l’épisode 5 arrive avec plus de réponses. En attendant, vous pouvez regarder (ou revoir} le dernier épisode de WandaVision en streaming uniquement sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision