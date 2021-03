« WandaVision » Chapter 9 ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir le dernier chapitre

Après plusieurs mystères, quelques réponses, de nouveaux méchants et super-héros, « WandaVision»S’achève le 5 mars 2021. Dans l’épisode précédent de la série Disney Plus et Marvel, Agatha oblige Wanda à se souvenir de son passé avec l’intention de découvrir le secret de ses pouvoirs.

Après un voyage dans son enfance, son séjour dans les installations d’Hydra avec la pierre mentale et son passage dans le complexe des Avengers, où Vision tente de la réconforter à la mort de son frère, il est révélé que bien que Wanda Wanda ait visité le siège de SWORD l’a fait pas voler le corps de Vision.

Ainsi, dans la scène post-crédits, alors que les agents de SWORD indiquent qu’ils sont prêts pour la sortie, le réalisateur Hayward, qui a toujours le corps du synthé, appuie sur un bouton et donne vie à White Vision.

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LE DERNIER CHAPITRE DE «WANDAVISION»?

Le neuvième et dernier chapitre de « WandaVision« Sera publié ce vendredi 5 mars 2021 à travers de Disney Plus. Comme récemment divulgué, le dernier épisode durera 50 minutes, y compris le générique.

Quant aux temps de fin, ils seront les mêmes que les livraisons précédentes, selon les pays, c’est-à-dire, en Espagne, la fin du « Sorcière écarlate et vision»Sera disponible à partir de 9 heures, comme en France, en Italie, en Allemagne et en Suède.

Mexique, Costa Rica, El Salvador et Nicaragua: à partir de 2h00.

Pérou, Équateur, Panama et Colombie: à partir de 3h00.

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil: à partir de 5h00.

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico et la zone Est des États-Unis: à partir de 4h00

BANDE-ANNONCE DE LA FIN DE «WANDAVISION»

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE DERNIER CHAPITRE DE «WANDAVISION»?

Il n’y a pas de synopsis officiel pour le neuvième et dernier épisode de « WandaVision», Mais une grande bataille se déroulera probablement entre Agatha et Wanda, que le méchant appelait la sorcière écarlate, en raison de ses magnifiques pouvoirs.

En outre, un lien peut être montré entre cette série Disney Plus et le prochain film Dr. Strange.