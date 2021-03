« WandaVision » Chapitre 9, explication des scènes de fin et post-crédits du dernier chapitre

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le dernier chapitre de « WandaVision»Terminé par deux affrontements épiques: Agatha Harkness contre Wanda Maximoff et Vision contre White Vision. Bien que le plan de la première sorcière était de se nourrir de la magie du chaos de sa rivale, la sorcière écarlate a utilisé un truc qu’elle avait appris de son ennemi pour la tromper.

Après avoir prétendument abandonné ses pouvoirs pour mener une vie tranquille avec sa famille à Westview, Wanda a révélé qu’elle avait placé des runes sur les murs de l’Hex, c’est-à-dire. Incapable de se défendre, Agatha a été condamnée à manquer de pouvoirs dans cette ville sous l’identité d’Agnès.

Pendant ce temps, Vision et White Vision ont cessé de se battre pour expliquer pourquoi les choses se passent. Le premier a touché la tête de l’autre et a déverrouillé les souvenirs de la Royal Vision, lui faisant perdre la lueur bleue dans ses yeux et s’envoler. Où était-il?

En fin de compte, Wanda a décidé de briser son charme et de libérer Westview. Alors que l’Hex disparaissait, elle a dit au revoir à Vision et à ses jumeaux.

Wanda a réussi à vaincre Agatha avec un truc qu’elle a appris de la méchante sorcière (Photo: Disney + / Marvel)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «WANDAVISION»?

Wanda Maximoff est enfin devenue la sorcière écarlate, ce qui signifie que ses pouvoirs sont inégalés. Même Agatha a mentionné qu’elle est plus puissante que le « Sorcerer Supreme », le Docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Bien qu’il ait également dit que selon le Darkhold, son destin est de détruire le monde. Est-ce lié à la deuxième scène post-crédits?

D’un autre côté, l’apparition de Pietro Maximoff joué par Evan Peters signifiait pour de nombreux fans de Marvel le début d’un lien entre le MCU et la franchise X-Men, cependant, Monica a découvert que la véritable identité du faux Pietro était Ralph Boner, qu’Agatha contrôle à travers un collier.

Le faux Pietro est en fait Ralph Bohner (Photo: Disney + / Marvel)

QUE SIGNIFIE LA PREMIÈRE SCÈNE POST-CRÉDIT?

Dans la première scène post-crédits de « WandaVision», Un agent du ministère de la Défense emmène Monica dans un cinéma local et révèle qu’elle est en fait un Skrull envoyé par un vieil ami de sa mère qui aimerait la rencontrer. Monica demande où et le Skrull pointe vers le ciel.

Qui est ce vieil ami? Il semble que ce soit Nick Fury, qui a été vu pour la dernière fois dans « Spider-Man: loin de chez soi » en train de travailler avec les Skrulls sur la station spatiale SWORD. Donc Monica va bientôt dans l’espace.

Cette séquence pourrait également être liée à « Secret Invasion », une série Marvel mettant en vedette Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn et qui sortira en 2022.

Le Skrull que Fury a envoyé à la recherche de Monica (Photo: Disey + / Marvel)

QUE SIGNIFIE LA DEUXIÈME SCÈNE POST-CRÉDIT?

La deuxième scène post-crédits de « WandaVision»Montre Wanda quelque part à l’extérieur d’une cabane dans les montagnes, alors que la sorcière écarlate explore le Darkhold et entend les cris de Tommy et Billy.

Avec cette scène, il est inévitable de penser au docteur Strange en train de projeter astralement. Wanda pourrait-elle chercher ses jumeaux dans un autre univers ou dans le passé? Peut-être que la mission du docteur Strange est de démêler toutes les réalités alternatives que Wanda déchaîne.