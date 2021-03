« WandaVision » Chapitre 9: 10 révélations du dernier chapitre de « Scarlet Witch and Vision »

Nous avons enfin atteint le point culminant de «WandaVision», Avec une description impressionnante de la vraie forme de Wanda. Les spéculations et théories sans fin ont finalement été mises au repos, et nous avons un récit concret à suivre plus loin qui se traduira par de nouvelles aventures du Univers cinématographique Marvel (MCU).

À la fin Chapitre 9 dès la première saison de « WandaVision», Wanda accepte sa culpabilité et, bien qu’Agatha ait été officiellement répertoriée comme la méchante de la série, il ne fait aucun doute que c’est grâce à elle que Wanda a pu passer en revue certains de ses plus gros problèmes internes, même en apprenant à connaître le origine de leurs pouvoirs.

Certains nouveaux personnages sont à l’horizon au fur et à mesure que le jeu progresse. quatrième phase du MCU avec le grand récit. À Vision Vous avez la possibilité de comprendre votre vrai moi et d’exprimer votre amour pour Wanda. En substance, « WandaVision»C’est une histoire d’amour centrée sur deux amants impuissants destinés à être séparés.

Remplie de moments réconfortants, cette série n’aurait pas pu être une meilleure introduction aux nouveaux développements que vous ne l’aviez prévu. Studios Marvel dans le futur. Par conséquent, ici nous vous apportons 10 révélations que ce dernier chapitre a amené à «WandaVision« , Expliquant enfin ce qui s’est passé et comment tout a été laissé à la fin de l’acceptation et de la ‘rédemption’ de Wanda.

10 RÉVÉLATIONS DU DERNIER CHAPITRE DE «WANDAVISION»

1. La légende de la sorcière écarlate

Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness dans « WandaVision » (Photo: Disney Plus)

Agatha Harkness supposé que Wanda c’était le légendaire Sorcière écarlate, mais le épisode 9 explique ce qu’implique cette sinistre découverte. Comme suspecté, le Sorcière écarlate il est une figure mythique parmi les utilisateurs de magie, mais qui sait « forgeageAu lieu de naître. Cela signifie que le sort de Wanda Il n’a jamais été gravé dans la pierre, même s’il présentait des cadeaux magiques en tant qu’enfant.

Il semble que la combinaison de talent magique, avec l’interaction du Pierre de l’esprit et la douleur personnelle a allumé le feu qui a créé ce nouveau Sorcière écarlate. Selon Agathe, la Sorcière écarlate a un chapitre dédié sur Darkhold, confirmant que le livre dans son sous-sol était en fait l’ancien artefact de la tradition de Merveille.

2. Pourquoi Hayward a-t-il créé White Vision?

White Vision de «WandaVision» met de côté sa froideur lorsqu’il rencontre l’autre Vision (Photo: Disney Plus)

Agatha n’est pas le seul méchant de « WandaVision« , Directeur de ÉPÉE., Hayward, il fait également son dernier mouvement. Après la scène post-crédits de la semaine dernière en vedette Vision blanche, la fin va à Hayward expliquez poliment vos intentions à un Jimmy woo capturé.

Hayward il veut son Vision tuer celui qui a créé Wanda. Puis il ramassera Vision blanche Des décombres, dis au monde que Wanda Vous l’avez fait et vous obtiendrez la gloire d’avoir saisi un bien précieux. Ceci explique les images de Vidéosurveillance manipulés qui étaient destinés à montrer Wanda voler les restes de Vision.

3. La transformation de Wanda

La sorcière écarlate et le Darkhold sont étroitement liés (Photo: Disney Plus)

La bataille finale de « WandaVision« Visages Agatha Harkness contre Wanda Maximoff. Lorsque Agathe promet de réparer Westview en échange de la puissance de Wanda, la Sorcière écarlate semble céder, jetant des éclairs de Magie du chaos pour que Harkness les absorber. En vérité, Wanda répand secrètement des runes autour de la barrière de Westview, semblable à la scène du sous-sol oùe Agatha utilisé la même astuce.

Agathe, sans son contrôle dans la ville, elle est sans défense, ce qui lui permet de Wanda embrasse enfin le pouvoir chaotique de Sorcière écarlate et transformer, en obtenant un nouveau déguisement dans le processus. Il convient également de noter comment Wanda réutiliser son astuce effrayante de « Avengers: l’ère d’Ultron« Et frappe Agathe avec une voiture.

4. Vision renaît dans le MCU

Vision pourrait revivre grâce à White Vision (Photo: Disney Plus)

Dans leurs derniers moments ensemble Vision Westview demande Wanda qui est-il. Wanda répond en révélant que son mari qui renaît a été fabriqué à partir de fils, de sang et d’os, mais c’était le pouvoir de la Pierre de l’esprit dans Wanda ce qui a ramené la vie à Vision dansl Hex. Lorsque la barrière tombe, cette Vision disparaît, probablement pour toujours.

Heureusement, votre remplaçant est prêt. Pendant le combat Vision blanche, Vision Westview débloque les souvenirs réprimés par ÉPÉE Touchant la tête de son homologue pâle, c’est presque comme si Vision se transférait dans ce nouvel organisme fourni par Hayward.

5. L’avenir de la sorcière écarlate

Wanda découvre la véritable origine de ses pouvoirs en apprenant l’histoire de la sorcière écarlate (Photo: Disney Plus)

Le déguisement de Sorcière écarlate Qu’est-ce que tu penses Wanda quand il embrasse sa vraie puissance, il est maintenant un ajout permanent à votre garde-robe. Quand il fuit les autorités, Wanda Il évoque sa couronne rouge et sa tenue élégante de super-héros, confirmant l’arrivée de sa conception de personnage canonique et de son titre de super-héros.

Wanda puis il se réfugie dans une cabane isolée, mais les derniers instants de « WandaVisionSont loin d’être réconfortants. Tandis que le Wanda la physique fait du thé, votre projection astrale du Sorcière écarlate marcher le Darkhold, tenant la promesse que Wanda fait pour Monica pour maîtriser votre Magie du chaos. Cette quête de connaissances pourrait être la voie Sorcière écarlate Oui Docteur Strange ils se croisent avant le retour de Elizabeth Olsen au grand écran.

6. La véritable origine de Quicksilver

La véritable origine de Quicksilver est plus courante qu’on ne le pense (Photo: Disney Plus)

Le Mercure de Evan Peters a été une énigme depuis ses débuts étonnants dans « WandaVision». Le personnage n’était clairement pas l’œuvre de Wanda, et le montage de « Agatha tout au long« Suggéré que Pietro J’étais sous le charme de Harkness, mais quelle était la vraie nature de Mercure et pourquoi ressemblait-il au gars dans les films X Men?

Heureusement, Monica Rambeau est dans le cas. Après avoir été surpris en train de fouiner Mercure la semaine dernière, elle et le sprinter se battent dans la grotte. Là, Monica découvrir que Mercure est en fait un résident de Westview connu comme Ralph Bohner, le mari éternellement absent Agnès il a fait référence.

Dû au fait que Agnès ne peut pas manipuler les gens aussi facilement que Wanda, porte un collier enchanté pour faire de cet homme-garçon de Westview jouer le rôle de Pietro Maximoff. Grâce à ses pouvoirs énergétiques, Monica Identifiez que le collier est le problème et cassez les perles pour briser le charme.

7. Agatha survit et pourrait avoir un avenir dans le MCU

Wanda bat Agatha et accepte sa vraie personnalité (Photo: Disney Plus)

En battant Agathe avec une combinaison de runes bien placées et la puissance écrasante de la Sorcière écarlate, Wanda choisit de ne pas tuer son adversaire abattu. Au lieu de cela, la punition de Agathe c’est interpréter Agnès à temps plein. Wanda Trompe la sorcière en lui faisant croire qu’elle est la voisine curieuse de Westview, Y Agathe Elle continuera à vivre une vie banale et superficielle, vraisemblablement avec un nouveau mari impliqué dans l’affaire. En fait, le Mme Agnes Bohner est désormais pratiquement inoffensif, mais « WandaVision« Façonne également votre avenir dans le MCU En la gardant en vie

8. Westview a été libéré

En fin de compte, Wanda dit au revoir à Vision (Photo: Disney Plus)

Agathe Il mentait tout le temps quand il a promis que Westview pourrait être réparé, mais Wanda est toujours confronté à une décision émotionnelle difficile: gratuit westview ou sauver sa famille. Ce moment est essentiellement le dilemme moral de « WandaVision». Est-ce que le caractère de Elizabeth Olsen assez fort pour remplir son obligation morale et sauver des innocents Westview? Wanda cède enfin, bien sûr, et Westview il revient à son état antérieur.

9. Qu’est-ce que Wanda a causé dans le MCU?

À la fin, Wanda explore le Darkhold sous sa forme astrale (Photo: Disney Plus)

Lorsque Wanda devient le Sorcière écarlate bon, le méchant Agathe il avertit de façon inquiétante que quelque chose de terrible a été déclenché. Cela correspond à ce qui se passera dans « Docteur étrange dans le multivers de la folie», Potentiellement devenir un plus grand ennemi de la bande dessinée.

Mais dans le des bandes dessinées de Merveille, les pouvoirs du Sorcière écarlate provenir d’un dieu puissant nommé Chthon. En acceptant vos cadeaux magiques, Wanda aurait pu inviter Chthon au royaume des mortels. Agathe déclare que le Sorcière écarlate est destiné à détruire le monde, et quel que soit le mal qui se déchaîne lors de la bataille finale de « WandaVision«Cela pourrait marquer l’accomplissement de cette sombre prophétie.

10. La scène Skrulls

Un skrull apparaît dans le générique de mi-épisode de « WandaVision » (Photo: Disney Plus)

La séquence de crédits du milieu de « WandaVision« Configure également le programme suivant Invasion secrète de Merveille. Les matchs amicaux Skrulls ils sont clairement inquiets pour quelque chose et l’arc comique de « Invasion secrète« Tourne autour de ces extraterrestres verts qui changent de forme et assument des rôles d’autorité sous le radar, prenant tranquillement le contrôle du terre. Lorsque vous vous dirigez vers Monica aux étoiles, « WandaVision« Ouvre également la voie à la »Capitaine Marvel 2″, Et ces retrouvailles inévitables et inconfortables avec Carol Danvers.