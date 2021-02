« WandaVision » Chapitre 8: un voyage dans le passé de Wanda et la vérité sur le corps de Vision

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans « Précédemment le » (1×08), huitième et avant-dernier épisode de « WandaVision», La première série de Marvel et Disney Plus, Wanda Maximoff se lance dans un voyage troublant en revoyant son passé pour en apprendre davantage sur son présent et son avenir.

Après qu’Agnès ait avoué que son vrai nom est Agatha Harkness et qu’elle est aussi une sorcière, il est révélé que son histoire remonte à Salem, Massachusetts en 1693, lorsqu’elle est condamnée à mort pour avoir pratiqué une magie plus sombre et trahi son clan. Cependant, elle s’avère plus puissante, les détruit toutes et s’échappe.

De retour dans le sous-sol d’Agatha à Westview, le méchant veut connaître le secret de Wanda (Elizabeth Olsen), insiste pour découvrir comment elle contrôle une ville entière, explique qu’avec le faux Pietro, elle était sur le point de le découvrir, mais a besoin d’en savoir plus.

Que veut vraiment Agatha de Wanda? (Photo: Marvel / Disney +)

UN VOYAGE DANS LE PASSÉ DE WANDA

Pour découvrir le secret de Wanda, Agatha la force à se souvenir de son passé. Ils vont d’abord dans son enfance, où elle et sa famille choisissent la comédie qu’ils verront cet après-midi alors que la guerre éclate à l’extérieur de leur maison. Quand les quatre sont devant la télévision, une bombe leur tombe dessus, mais Wanda et Pietro parviennent à s’échapper et voient qu’un appareil « Stark » n’a pas explosé et est resté coincé dans le sol.

Les deux sorcières se déplacent ensuite dans ce qui ressemble à l’installation d’Hydra et regardent la pierre mentale amplifier les pouvoirs de Wanda. Dans le souvenir suivant, Wanda apparaît dans le complexe des Avengers et Vision (Paul Bettany) tente de la réconforter pour la mort de son frère.

Wanda visite également le siège de SWORD et parle avec le directeur par intérim Tyler Hayward de son intention d’enterrer le corps de Vision. Après avoir vu le synthezoïde complètement démantelé, elle décide de partir tranquillement, c’est-à-dire qu’elle n’a pas volé le corps de Vision.

Dévastée, elle se rend sur un lopin de terre à Westview, où elle était censée commencer une vie avec son amant. Sa douleur fait que ses pouvoirs deviennent incontrôlables et elle se construit un monde parfait pour elle-même et la vision qu’elle a créée.

Wanda est celle qui contrôle tout dans Westview (Photo: Marvel / Disney +)

SORCIÈRE SCARLETTE ET VISION BLANCHE

Wanda réagit et se retrouve sur le plateau d’elle « WandaVisionPendant qu’Agatha tape dans ses mains. Soudain, Agatha disparaît et Wanda la poursuit lorsqu’elle entend ses enfants demander de l’aide. Le descendant de Salem lui reproche d’avoir gaspillé ses pouvoirs et révèle que tout cela est de la magie du chaos et que Wanda est la sorcière écarlate.

Dans la scène post-crédits de l’avant-dernier chapitre, alors que les agents de SWORD indiquent qu’ils sont prêts pour le lancement, le réalisateur Hayward, qui a toujours le corps du synthé, appuie sur un bouton et donne vie Vision blanche.