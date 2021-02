« WandaVision » chapitre 8: explication de la fin de l’avant-dernier épisode de la série

« WandaVision« Est devenu l’un des programmes les plus populaires au monde, fonctionnant comme le début officiel de la phase 4 de la Univers cinématographique Marvel (MCU). La série a été présentée au début pleine de mystère et de références partout, mais avec un peu plus d’un chapitre pour terminer sa première (et peut-être la seule) saison, les choses prennent forme.

Le épisode 8 de « WandaVision« nous révèle enfin la vérité. Il se déroule comme une histoire d’origine Wanda et détaille les développements derrière la réalité de Westview. Les multiples théories et spéculations qu’impliquent les épisodes précédents de la série aboutissent finalement à une conclusion aux proportions épiques.

Certains événements que nous pensions être des faits se transforment en un mensonge total. Le récit de « WandaVision« Ne ressemble à rien de ce qui a été essayé auparavant dans le MCU, en comparant uniquement avec les fausses remorques de films passés ils évitaient de donner trop d’informations.

Le récit nous présente un Nouveau personnage qui nous emmène à travers le passé de Wanda et les événements qui l’ont amenée à créer le puissant sortilège. D’autre part, ce que nous considérons comme réel par rapport à Vision c’est très différent des événements réels. Qu’est-il arrivé à la fin et qu’est-ce que tout cela signifie? Ici, nous vous disons.

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 8 «WANDAVISION»?

Agatha Harkness est révélée comme une sorcière millénaire dans l’épisode 8 de « WandaVision » (Photo: Disney plus)

Il est révélé que Agnès c’est une sorcière puissante c’est vieux de plusieurs siècles. L’épisode commence dans 1693 dans Salem, Massachusetts. Agathe fait partie de coven des sorcières et il semble qu’il ait expérimenté la magie noire au-delà de ses limites autorisées. Le coven, qui comprend la mère de Agathe, essayez de contenir Agathe et probablement l’éliminer, mais il est trop puissant pour être contenu.

Dans la réalité d’aujourd’hui, Wanda fait face Agathe dans un sous-sol protégé par des enchantements magiques et des ruines. La magie de Wanda ne semble pas fonctionner sur Agathe: la vieille sorcière veut en savoir plus sur le pouvoir de Wanda et comment il a réussi à créer une réalité alternative. Agathe révèle qu’il avait lancé une Pietro faux pour mieux comprendre la situation de Wanda.

Agatha a été confrontée à sa mère et à son clan, mais a absorbé le pouvoir de tous (Photo: Disney Plus)

Elle jette alors un sort magique qui lui permet de Wanda revivez le passé de ce dernier. Il est révélé que Wanda a grandi en regardant des sitcoms qui ont peut-être influencé sa création de la réalité de Westview. Un attentat à la bombe tue les parents de Wanda, mais les deux frères sont indemnes. Essentiellement, Wanda montre des pouvoirs magiques depuis l’enfance.

À l’âge adulte, elle se porte volontaire pour une expérience de Hydre, où il se retrouve face à face avec le pierre de l’esprit: l’objet puissant semble être attiré par sa présence. Après les événements de « Avengers: Fin de partie», Wanda essayer de récupérer le corps de Vision des installations de ÉPÉE Hayward cela ne lui permet pas de prendre l’androïde car il est démonté pour enquêter.

Agatha enquête sur le passé de Wanda, montrant ce qui s’est passé dans son enfance et sa relation avec les sitcoms (Photo: Disney Plus)

Wanda quitte le complexe et se dirige vers Westview, NJ. En fin de compte, une révélation choquante nous attend alors que nous découvrons la véritable étendue des pouvoirs de Wanda. Agatha Harkness contrôler les jumeaux de Wanda, Billy Oui Tommy, car il les maintient littéralement attachés avec une laisse magique. Wanda elle est furieuse de cette situation et raconte Agathe laisser les enfants.

Agathe il dit que Wanda est trop dangereux car il a le pouvoir de création spontanée, ce qui entraîne Magie du chaos. Wanda est une entité appelée Sorcière écarlate, l’un des êtres les plus puissants du monde Royaume magique. À présent, Agathe C’est une grande sorcière à part entière. Elle est capable de démanteler un clan qui comprend sa propre mère, la matriarche du groupe.

Wanda découvre la véritable origine de ses pouvoirs en apprenant l’histoire de la sorcière écarlate (Photo: Disney Plus)

Agathe veut se plonger dans l’origine de Wanda et il tripote tous les fils depuis le début. Il montre sa grande détermination à trouver la source d’énergie de la magie de Wanda. Sa connaissance de la magie est prodigieuse, et c’est grâce à sa connaissance que nous apprenons à connaître la réalité de Wanda.

Dans une scène où Wanda volontaires pour l’expérience Hydre, nous voyons que la pierre de l’esprit révèle sa vraie forme devant elle. La pierre de l’infini se dirige vers Wanda et vous montre même un aperçu de la Sorcière écarlate. On peut supposer que la pierre de l’esprit n’est pas la source du pouvoir de Wanda, mais cela accentue à un niveau supérieur. Enfin, cet épisode révèle l’origine de l’immense pouvoir de Wandacar c’est l’incarnation de la Sorcière écarlate.