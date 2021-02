« WandaVision » Chapitre 7: le vrai méchant, la transformation de Monica et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le septième épisode de « WandaVision», Séries Marvel et Disney +, alors que la sorcière écarlate passe une mauvaise journée et ne peut pas tout contrôler autour d’elle, Monica prévoit son retour à Westview et Vision forme une nouvelle alliance.

Ce nouveau chapitre a le style des années 90 et « Modern Family ». Après avoir étendu le ‘Hex’ pour sauver Vision, Wanda se sent coupable et décide de prendre une journée pour réfléchir à ses actions, mais sa crise existentielle fait changer constamment les choses. Tout semble s’effondrer et Wanda ne peut rien faire.

Pendant ce temps, Vision se réveille et trouve le camp de SWORD maintenant transformé en cirque, parmi les agents / clowns, il voit Darcy et la libère du contrôle de Scarlet Witch pour obtenir des réponses. Ils veulent tous deux retourner au centre, mais Wanda met en place une série d’obstacles jusqu’à ce que finalement la syntezoïde décide de voler.

Vision a déposé Darcy sur la route pour chercher Wanda. Sera-t-il là à temps? (Photo: Disney + / Marvel)

LA TRANSFORMATION DE MONICA

Monica et Jimmy, qui ont réussi à s’échapper, reçoivent les informations que Darcy leur a envoyées avant d’être piégés et découvrent les dossiers secrets de Hayward et de son projet ‘Cataract’. Le directeur par intérim de SWORD n’essayait pas de démanteler Vision – il voulait le ramener et l’utiliser comme une arme, mais rien n’a fonctionné jusqu’à ce que Wanda lui vole son corps et le ramène à la vie à Westview.

Avec l’aide de quelques amis militaires, Rambeau obtient un véhicule spatial lourdement armé pour pénétrer le champ énergétique. Quand elle ne peut pas, elle décide d’y aller seule malgré le risque que cela comporte.

Après une série de souvenirs de sa vie, Monica entre dans «Hex», mais son ADN est à nouveau réécrit, est-elle sur le point d’obtenir ses pouvoirs? Ses yeux bleus brillants et son endurance indiquent que oui.

Lorsqu’elle cherche Wanda pour l’avertir du danger, elle réagit de manière défensive, mais cette fois ses attaques n’ont pas le même effet. Monica essaie de se rapprocher en parlant de la douleur de perdre sa mère, mais à ce moment Agnès apparaît à la «rescousse».

Monica est sur le point d’obtenir ses pouvoirs (Photo: Disney + / Marvel)

LE VRAI VILLAIN

Agnès apparaît toujours au bon moment, par exemple, au début du septième épisode de « WandaVisionElle a proposé de s’occuper des jumeaux pour que Wanda puisse se reposer. Aussi, quand il voit son voisin parler à l’agent SWORD, il vient à la « rescousse ».

Alors que chez Agnès, Wanda remarque quelque chose d’étrange et décide de descendre au sous-sol pour enquêter. À ce stade, il est révélé que cette femme est en fait Agatha Harkness, une sorcière datant de l’époque de Salem et la personne qui manipule Wanda Maximoff.

Elle a envoyé Pietro, a modifié les choses au spectacle de magie, a fait couper Herb à travers le mur du jardin et a assassiné Sparky. De plus, elle est la rivale de la sorcière écarlate dans les bandes dessinées Marvel.

Mais ce n’est pas la fin de ce chapitre de « WandaVision«Dans une scène post-crédits, Monica arrive chez Agnès, mais quand elle est sur le point d’entrer dans le sous-sol, Pietro apparaît.

