« WandaVision » chapitre 7: explication de la fin du septième épisode de « Scarlet Witch and Vision »

« WandaVision«Est devenue l’une des premières les plus réussies de ces dernières années. La série de Studios Marvel qui est diffusé sur Disney Plus traverse son septième épisode donnant beaucoup à parler avec l’apparition de Quicksilver des X-Men (Evan Peters), la croissance de ses deux enfants et révélant peu à peu la vérité derrière tout le monde qui a créé Westview.

La suspicion croissante de Vision à propos de l’anomalie de son peuple l’oblige à enquêter sur la situation. En sortant du champ de force, il se désintègre lentement et son existence se limite à Westview. Pendant ce temps, les jumeaux de Wanda, Billy Oui Tommy, ils présentent leurs propres superpuissances.

Pendant, Hayward prévoit d’éliminer Wanda laissant de coté Jimmy Woo, Monica Rambeau Oui Darcy Lewis. En substance, le épisode 6 fouillé dans l’anomalie de Wanda Maximoff avec toute l’étendue de ses pouvoirs en Westview et a laissé beaucoup de choses sans solution pour le septième épisode de « WandaVision».

Le maléfice s’est développée, absorbant la plupart des ressources de ÉPÉE et il confirme une longue théorie spéculée et nous donne une idée claire des points cachés dans le récit de «WandaVision». Découvrez ici tout ce qui s’est passé à la fin de l’épisode et ce que cela signifie pour le Phase 4 de Marvel Studios.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «WANDAVISION» 7 ET QUE SIGNIFIE-T-IL?

Les enfants de Wanda jouent sur la console, mais cela change en raison de l’anomalie (Photo: Disney Plus)

La réalité de Westview est passé à la décennie de 2000 lorsque nous voyons des éléments de sitcoms célèbres comme « Famille moderne« Y »Le bureau». Wanda se reposer à la maison pendant Gamelle Oui Tommy ils jouent à leurs jeux vidéo, qui changent également comme des anomalies. Wanda il se souvient de l’expansion de l’hexagone et dit qu’il se détendra pendant la journée.

ÉPÉE a établi un retrait temporaire, et Hayward Il semble déterminé à poursuivre son opération malgré la situation menaçante. Pendant, Vision se réveille et se retrouve au milieu d’un carnaval qui est une réalité créée par les agents de ÉPÉE enveloppé dans l’hexagone. Vision aller à Darcy et l’identifie. Il reprend conscience de Darcy, et ils se dirigent tous les deux vers Wanda.

Darcy dit à Vision sur son passé et comment Wanda a volé son corps avant de créer l’anomalie de Westview. Agnès visiter la maison de Wanda et conduit à Gamelle Oui Tommy Je peux donner à Wanda du temps personnel. Monica Oui Jimmy woo découvrir la réalité de Projet Cataract sous lequel Hayward veut convertir le corps de Vision en une arme, c’est-à-dire construire une arme sensible.

Wanda a un espace pour elle-même, mais quelque chose ne va pas avec Agnès et ses enfants (Photo: Disney Plus)

Monica le rencontre Major Goodner, qui apporte avec lui un véhicule spatial à la pointe de la technologie qui peut aider Monica entrer dans la réalité de Westview. D’un autre côté, Vision s’impatiente et vole pour se rencontrer Wanda, laissant Darcy monter dans le camion acheté au carnaval. Monica il met la combinaison et essaie de franchir la barrière, mais il est trop fort et renverse le véhicule.

Il parvient à sortir au bon moment et franchit la barrière. Elle est imprégnée de pouvoirs lorsqu’elle franchit la barrière et affronte Wanda. Elle attaque Monica mais il s’abstient de lui faire un mal mortel. De plus, les nouveaux pouvoirs de Monica ils l’aident également à contrer la magie de Wanda. Alors que le premier essaie d’apaiser Wanda dire la vérité sur Hayward, Agnès interrompt la conversation et conduit à Wanda chez vous.

Vision finit par découvrir tout sur son passé et ce que Wanda a fait (Photo: Disney Plus)

Chez Agnès, Wanda sent que quelque chose ne va pas. Elle pose des questions sur les jumeaux, auxquels Agnès Il lui dit de regarder dans le sous-sol. Dès que Wanda entre dans le sous-sol, le rapport hauteur / largeur de l’écran change, indiquant qu’il est au-delà de la plage de Hex et il se situe dans la réalité. Le sous-sol ressemble à un vieux donjon, une crique de sorcière pleine de curiosités macabres et un grimoire lumineux.

Agnès entre dans le sous-sol et se présente comme Agatha Harkness. Un montage montre qu’il avait manipulé les événements de Westview de la réalité de la sitcom de la décennie de 1950 et même conjuré l’imposteur, Pietro. Les innombrables spéculations qui Agnès est Agatha Harkness ils réussissent dans cet épisode.

En outre, Tommy Oui Gamelle sont introuvables, ce qui indique des crimes graves de la part de Agathe. Fait intéressant, c’est le premier épisode à présenter une scène post-crédits. En elle, Monica essayez d’enquêter sur la maison de Agnès et ouvrez la porte de la cave. Il voit des racines d’arbres brillantes semblables à la crique de Agnès. Lorsque vous êtes sur le point d’entrer, Pietro la prend au dépourvu. Cela ouvre davantage le récit et termine l’épisode sur un suspense passionnant.