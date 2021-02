« WandaVision » Chapitre 6: L’enquête de Vision, l’expansion de l’Hex et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans « Le tout nouveau Halloween Spooktacular! » (1×06), le sixième chapitre de « WandaVision», Séries Marvel et Disney +, les émeutes d’Halloween séparent Wanda de Vision, qui enquête sur les activités anormales à Westview.

Además de la temática de Noche de brujas, este episodio sigue el estilo de “Malcolm el de en medio” y empieza con Billy hablando sobre su cosa favorita de Halloween y preguntándose porque su tío Pietro Maximoff / Quicksilver (Evan Peters) duerme hasta las cuatro Du soir.

Après une frayeur, Wanda apparaît dans le costume de la sorcière écarlate dans les bandes dessinées, bien qu’elle explique qu’elle est une diseuse de bonne aventure sokovienne. Vision est également lié à ce qu’il décrit comme la tenue d’un lutteur mexicain.

Lorsque Vision annonce qu’il doit monter la garde dans le quartier, Wanda est bouleversée et insiste pour qu’elle reste avec ses enfants lors de leur premier Halloween. Cependant, il part et Pietro se charge de divertir les jumeaux, la première chose qu’il fait est d’emmener Tommy à toute vitesse pour un costume Quicksilver des bandes dessinées de merveille.

Wanda et Pietro Maximoff ont passé du temps ensemble sur l’épisode 6 de « WandaVision » (Photo: Disney +)

MONICA, JIMMY ET DARCY SONT EXPULSÉS

Pendant ce temps, en dehors du ‘Hex’, Monica, Jimmy et Darcy ne sont pas d’accord avec les actions de Hayward, le directeur par intérim de SWORD, ce qui les fait expulser de l’endroit, mais ils parviennent à réduire les gardes et à se faufiler pour découvrir parce qu’ils veulent le seul synthezoïde de vibranium au monde.

Alors que Darcy parvient à s’infiltrer dans le système de sécurité et à voler plusieurs fichiers, Monica décide de retourner à Westview, malgré l’énergie en son sein changeant au niveau moléculaire.

ENQUÊTE DE VISION

Comme Rambeau, Woo et Darcy, Vision se rend compte que les gens qui vivent à l’extérieur de Westview ne se comportent pas normalement, ils sont juste là à attendre quelque chose. Peut-être que Wanda les arrête pour les empêcher d’essayer de quitter la ville.

Lors de sa tournée, Vision trouve également Agnès immobile dans sa voiture, touche sa tête et immédiatement la femme le reconnaît comme un vengeur et révèle qu’il est en fait mort. Lorsque sa voisine panique, Vision touche à nouveau sa tête et elle est de retour sous le contrôle de Wanda. Ainsi, le personnage de Paul Bettany commence à marcher vers le bord du champ énergétique.

Agnès a repris connaissance pendant quelques minutes (Photo: Disney Plus)

L’EXPANSION DU ‘HEX’

Au centre de Westview, Wanda et Pietro ont une conversation un peu profonde et finalement la sorcière écarlate admet qu’elle sait comment elle a créé le champ d’énergie, elle se souvient seulement de se sentir «complètement seule et un rien infini» en elle. Lors de la conférence des frères, la même chose s’est produite avec Vision dans le quatrième épisode de « WandaVision», Et Scarlet Witch voit sa jumelle morte pendant quelques secondes.

Lorsque Vision essaie de sortir du «Hex», il commence à se désintégrer comme s’il reprenait la forme sous laquelle Wanda l’avait trouvé dans l’installation SWORD. Billy, qui dans les bandes dessinées a le pouvoir de la télépathie, apprend que son père est en danger et le dit à sa mère.

Tout de suite, Wanda arrête tout le monde à Westview et canalise ses pouvoirs pour étendre les limites du «Hex» et sauver Vision. Dans le processus, il transforme les éléments de SWORD en cirque, le quartier général se transforme en tente géante, un camion militaire se transforme en fourgon de crème glacée, et les agents sont maintenant des clowns.

Darcy est également piégé à Westview, tandis que Rambeau, Woo et Hayward parviennent à s’échapper. Ainsi se termine le sixième épisode de «WandaVision».