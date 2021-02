« WandaVision », chapitre 6: explication de la fin du sixième chapitre de la série

L’arrivée de Pietro de la franchise X-Men dans « WandaVision«Restructure fondamentalement le MCU. Wanda exerce un pouvoir immense qui change la réalité autour d’elle. Elle crée la réalité de Westview et semble être en mesure de faire revivre les gens d’entre les morts, comme il ressort de l’arrivée de son frère.

La première de « WandaVision”A été décrit comme le début officiel de la Phase 4 du MCU, montrant ce qui est arrivé à deux des vengeurs les plus puissants de Studios Marvel après « Avengers: Fin de partie». Malheureusement, loin d’être quelque chose de positif, tout semble indiquer que quelque chose ou quelqu’un tire les ficelles derrière Wanda.

Dans la perspective de épisode 6, Recherche ÉPÉE éclairer l’évolution de cette curieuse affaire, notamment en ce qui concerne Vision, qui est ressuscité par Wanda. Darcy, Jimmy Woo Oui Monica Rambeau préfère ressentir un peu d’empathie pour Wandatandis que Hayward lui pose des questions.

Le sixième épisode a un ton sinistre dans son récit et ressemble fortement aux bandes dessinées de merveille. Le méta-récit intérieur Westview Cela semble se rapprocher un peu plus des vérités que nous attendions tous, mais cela laisse encore de nombreuses questions sans réponse. ¿Ce qui est arrivé à la fin? Ici, nous vous disons.

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’ÉPISODE 6 DE «WANDAVISION»?

Wanda augmente la portée de ses pouvoirs pour sauver Vision (Photo: Marvel)

Est la nuit de Halloween dans Westview et les enfants de Wanda, Billy Oui Tommy, ils en sont visiblement enthousiasmés. Brisant le quatrième mur, ils se dirigent droit vers le public à propos de leur oncle, Pietro, qui est censé être un enfant dans le corps d’un adulte. Cependant, Pietro semble se lier assez efficacement avec les enfants à l’agréable surprise de Wanda Oui Vision.

Wanda Oui Vision Ils sont habillés de costumes Halloween tirée directement du Âge d’argent des des bandes dessinées. Vision raconte Wanda il veille de nuit et ne se joindra pas à eux pour les festivités. Pendant ce temps, dans l’installation de ÉPÉE, Hayward veut recueillir plus d’informations sur l’hexagone et considère que Wanda C’est une menace.

Rambeau, Woo Oui Darcy ils enregistrent leur protestation contre cette approche, mais sont retirés de l’enquête. Alors qu’ils sont escortés hors de la pièce, Courtiser Oui Rambeau neutraliser les gardes, tandis que Darcy pirate les données collectées par Hayward. Il est révélé que Hayward est le suivi Vision et a découvert un moyen d’entrer là où il se trouve Wanda.

Vision et Wanda sont heureuses que Pietro s’entende avec les enfants (Photo: Marvel)

Dans Westview, Pietro et les enfants apprécient la fête de Halloween, et la ville semble y être absorbée aussi. Vision décide d’enquêter sur le comportement étrange de certains habitants et arrive au bord de Westview dans Avenue Ellis. Rencontrer Agnès, qui est apparemment sous un brouillard, et raconte Vision qu’il est un vengeur qui est censé être mort.

Vision Il n’a aucun souvenir de son passé et s’inquiète des développements étranges. Vision Atteignez la limite du champ de force et essayez de franchir la barrière. Sa tentative a des conséquences désastreuses avec des révélations surprenantes qui changent complètement la compréhension de l’anomalie de Westview.

Quand Vision essaie de sortir de l’hex, il fait face à une résistance intense du champ de force. Hayward suivant Vision et arrive sur place pour le rencontrer. Darcy elle est également présente là-bas, mais malheureusement, les gardiens la menottent. Nous voyons Vision se désintègre lentement quand il entre dans le monde réel. Il est clair que la puissance de Wanda protège l’existence de Vision dans Westview.

Les choses vont mal pour SWORD car ils ont des combats internes (Photo: Disney Plus)

En effet, il est ressuscité, mais il ne survit que grâce au pouvoir de Wanda. Puisque les pouvoirs de Wanda censé provenir de la pierre mentale, on peut impliquer qu’il utilise ce pouvoir pour créer certaines parties de la pierre mentale pour faire revivre Vision. Pour consolider cette théorie, nous pouvons revenir à «Avengers: guerre à l’infini”, Où nous voyons Wanda Détruisez la pierre de l’esprit afin que vous ayez pu absorber un peu de son pouvoir.

Wanda apprend à connaître la situation de Vision par son fils Gamelle, et dans une démonstration flagrante de puissance, il élargit les limites de l’hex, qui engloutit la zone où Vision il est présent. Au fur et à mesure que l’hexagone se développe, la réalité est radicalement modifiée. Hayward, Woo Oui Rambeau ils parviennent à échapper à l’expansion, mais d’un autre côté, Darcy est absorbé par elle.

Darcy est absorbé par le monde de Wanda (Photo. Disney Plus)

Une grande révélation dans le sixième épisode est la démonstration des superpuissances des jumeaux de Wanda, Tommy Oui Gamelle. Alors que Pietro Il rejoint ses neveux, on le voit montrer sa super vitesse, au grand enthousiasme des enfants. Tommy Il ressemble à son oncle et fait preuve du même pouvoir. Wanda est surpris par cette évolution, mais avertit les enfants de ne pas traverser Avenue Ellis.

C’est clair que Tommy Oui Gamelle Ils ont des super pouvoirs, dont on parlait depuis longtemps. Si l’arc de caractère est suivi dans le des bandes dessinées, l’alias de Tommy il est La vitesse, tandis que Gamelle présente des pouvoirs similaires à ceux de Wanda et est connu comme Wiccan. Ces développements ouvrent le récit de «WandaVision», Et nous pourrions voir plus de développements comme une anomalie de Westview se dilate sinistrement.