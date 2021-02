« WandaVision » Chapitre 5: la réunion de famille, la réaction de Vision et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans «Sur un épisode très spécial a» (1×05), cinquième épisode de «WandaVision« , séries de Disney Plus et Marvel, Scarlet Witch répond aux préoccupations de Vision lorsqu’elle se méfie du comportement étrange des voisins.

Le nouveau chapitre commence par une intro dans le style de « Full House », se déroule dans les années 80 et montre de nouveaux parents essayant de calmer leurs jumeaux. Voyant que rien ne fonctionne, Wanda essaie d’utiliser ses pouvoirs pour les endormir, mais elle n’y parvient pas non plus.

Agnès apparaît sur les lieux et se prépare à porter les enfants jusqu’à ce que Vision exprime sa peur, cela bouleverse la voisine, qui change le ton de sa voix et demande à Wanda: « Voulez-vous que je le répète? » Vision ne comprend pas ce qui se passe, mais les deux femmes commencent à rire et minimisent le moment étrange.

Les bébés arrêtent de pleurer et disparaissent de leurs berceaux pour redescendre les escaliers comme des enfants d’environ cinq ans, ce qui n’est pas étrange à Agnès. Peu de temps après, les jumeaux ramènent un chien à la maison et lorsque Vision lui dit qu’ils ne peuvent pas avoir d’animal domestique avant l’âge de 10 ans, ils repoussent rapidement.

Les enfants de Wanda et Vision ont grandi rapidement (Photo: Disney + / Marvel)

WANDA FACES ÉPÉE

Monica se réveille dans un lit d’hôpital alors qu’elle explique ce que son expérience dans le «Hex» était comme être sous le contrôle de Wanda. Après avoir vu les résultats étranges de ses tests, elle assiste à une réunion au cours de laquelle Tyler informe les agents que Wanda est l’auteur et est un terroriste. De plus, il montre des images de la sorcière écarlate volant le corps de Vision il y a quelques jours.

Lorsque Jimmy, Monica et Darcy cherchent un moyen d’entrer sans se faire remarquer, ils commencent à s’interroger sur la présence des enfants de Wanda et se rendent compte que créer de la matière et de la vie exigerait «une énorme puissance». Cela signifie-t-il que quelqu’un d’autre est derrière tout?

Enfin, grâce aux vêtements dans lesquels Monica a laissé l’Hex, ils comprennent que les choses qui entrent sont transformées, alors ils envoient un drone des années 80 pour qu’il ne soit pas altéré. Lorsque l’objet est devant Wanda, Tyler ordonne de tirer un projectile, ce qui la met en colère et la force à partir, uniquement pour les avertir de ne pas essayer de détruire sa maison.

Alors que Wanda revient à Westview, une publicité pour les serviettes en papier de la marque Lagos est diffusée, qui est la ville où Wanda a accidentellement tué un groupe de personnes dans « Captain America: Civil War ».

Vision a confronté Wanda pour avoir manipulé les habitants de Westview (Photo: Disney + / Marvel)

WANDA VS. VISION

À un autre moment, Vision se rend au bureau et reçoit un e-mail de SWORD, que les autres employés commencent à lire à l’unisson, puis rient comme si c’était une blague. Pour comprendre la situation, Vision touche la tête de Norm et le fait revenir à la normale. «Vous devez l’arrêter! Elle est dans ma tête! Arrêtez-le! »Hurle Norm avant que Vision ne touche à nouveau sa tête.

Chez elle, le chien de la famille est décédé et Wanda explique à ses enfants que la mort fait partie de la vie. «Nous ne pouvons pas hâter le vieillissement simplement parce que c’est pratique, et nous ne pouvons pas inverser la mort aussi triste que cela nous rende. Certaines choses sont éternelles », dit-il au moment où Vision apparaît.

Plus tard, Vision confronte sa femme à propos de la situation et lui demande d’arrêter de contrôler tout le monde, mais elle se défend en assurant qu’elle ne veut que le meilleur pour eux. Il souligne également qu’il est derrière tout et qu’il ne sait pas comment cela a commencé. À ce moment-là, on frappe à la porte et Quicksilver d’Evan Peters apparaît.