« WandaVision » chapitre 5: explication de la fin de « Scarlet Witch and Vision »

Au fur et à mesure qu’il se développe « WandaVision», Les téléspectateurs se rendent compte que Wanda contrôle la réalité de Westview. La nouvelle série Marvel Studios dans le service de streaming Disney Plus Il a donné beaucoup à parler, d’autant plus qu’il s’agit du début officiel de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Comme tu le sais, Wanda a évoqué une vie idyllique pour elle-même avec Vision et leurs enfants, et toute intrusion dans la réalité fait face à de lourdes représailles. L’agence ÉPÉE, la division des événements extraterrestres, enquête sur le cas curieux, avec Jimmy woo Oui Monica Rambeau en tant qu’agents principaux.

Darcy Lewis peut transmettre certains signaux de Westview, qui donne une image claire de ce qui se passe. Bien que des problèmes techniques soulèvent des questions sur le statut Wanda, On constate que les habitants de Westview ils ne sont pas conscients de leur situation.

L’épisode 5 nous emmène à travers l’enquête sur ÉPÉE alors que Wanda Oui Vision Ils essaient de découvrir les événements étranges qui se sont produits autour d’eux. Avez-vous finalement réalisé que « WandaVision« Est une création de Wanda? Que s’est-il passé d’autre dans l’épisode? C’est ce qui s’est passé et ce que signifie sa fin.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’ÉPISODE 5 DE «WANDAVISION»?

Vision confronte Wanda pour découvrir la vérité sur Westview (Photo: Disney + / Marvel)

Wanda Oui Vision Ils aiment la parentalité et ont du mal à apaiser les jumeaux qui pleurent. Fait intéressant, la magie de Wanda ne fonctionne pas avec des jumeaux. Pendant, Agnès visite sa maison et s’intéresse aux jumeaux de Wanda. Son comportement maladroit fait Vision se méfier de la situation actuelle en Westview. Les enfants grandissent comme par magie et tout se passe devant Agnès.

Monica Rambeau se réveille de sa stupeur dans le monde extérieur et est accueilli par Jimmy woo Oui Darcy. Il est révélé que les rapports de Monica ils ne sont inscrits à aucun des tests médicaux qui ont été effectués. Le directeur Hayward anime une séance de débriefing où il plonge dans l’histoire de Wanda et l’implique comme l’agresseur. Critiquer Wanda, mais Monica remet en question sa théorie.

Nous avons découvert que Wanda récupéré le corps de Vision d’une installation de ÉPÉE environ neuf jours avant l’anomalie de Westview. Revenir à la réalité de Westview, nous regardons les enfants grandir à mesure qu’ils Vision se rend compte que les citoyens de Westview sont sous le contrôle de Wanda. Agnès est à la pointe de ces développements tout en étant témoin des événements étranges de la vie de Wanda.

Vision se méfie de tout ce qui se passe à Westview et Wanda (Photo: Disney + / Marvel)

Comme la réalité de Westview, Monica réaliser que Wanda il exerce des pouvoirs extrêmes pour réécrire la réalité. ÉPÉE envoyer un drone à l’intérieur Westview, mais Wanda l’attrape et traverse le champ énergétique pour demander une explication de Hayward. De retour Westview, Vision enfin confronter Wanda par rapport à la vérité.

Vision découvrez tout sur la réalité de Westview tout en conversant avec Norme le séparant du contrôle de Wanda. Il est bouleversé par les actions de Wanda et la confronte. A ce moment, nous voyons Pietro, le frère de Wanda, arriver à la maison. Wanda est abasourdi et on peut supposer qu’il a ressuscité Pietro des morts.

La chose intéressante est que Pietro, ou Mercure, qui atteint Westview est de la franchise « X Men». Cela ouvre de multiples possibilités et il est déterminé que les deux univers distincts de MCU Oui X Men ils finissent par fusionner. Aussi, dans l’une des scènes, Tommy Oui Gamelle ils soulignent que Wanda a la capacité de ressusciter les morts. Wanda peut-être qu’il est ressuscité Pietromais il semble qu’il ne sait pas qu’il peut le faire.

Pietro / Quicksilver n’est autre que celui de la franchise X-Men (Photo: Disney Plus)

Alors que Vision demande Wanda sur la vérité de Westview, elle ne peut pas expliquer les débuts des phénomènes. La résurrection de Pietro se développe également de manière similaire, et indique qu’une agence externe est impliquée dans la manipulation de la réalité par Wanda. Même les jumeaux grandissent d’eux-mêmes tandis que Wanda s’efforce de suivre ce qui se passe Westview.

Le directeur Hayward informe votre équipe des développements liés à l’anomalie de Westview. Jimmy woo détaille l’histoire de Wanda lorsque la participation de Hydre en créant les pouvoirs de Wanda s’avance. Hayward considérez que Wanda est une menace car il avait apparemment retrouvé le corps de Vision de la garde de ÉPÉE

Quand Wanda sort de sa réalité pour faire face Hayward, elle l’avertit de rester en dehors de sa réalité. Wanda vous ne voulez pas que quiconque interrompe votre version de Westview comme il veut s’établir dans sa propre vie. Sa colère est visible quand il part Westview, indiquant que les événements survenus après le décès de Vision ont eu un impact profond sur elle.

Wanda ne veut pas que quiconque s’immisce dans sa réalité (Photo: Disney + / Marvel)

On peut en déduire que ÉPÉE était impliqué dans la situation de Wanda à plus d’un titre, et par conséquent elle n’accepte pas l’amitié de Rambeau. La garde de Wanda il ne descend jamais, et en présence de ses jumeaux, il peut devenir plus défensif au fur et à mesure que l’histoire avance.

Nous avons déjà vu que Wanda est au sommet de ses pouvoirs et ne veut pas que quiconque se mêle du conte de fées de Westview. De plus, la connaissance de Vision de la « Anomalie de Maximoff”Complique la situation de Wanda, mais tout cela sera développé dans les prochains épisodes de la série.