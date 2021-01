« WandaVision»Donne un traitement entièrement nouveau à l’univers cinématographique Marvel (MCU). La comédie de Disney Plus apporte une nouvelle perspective à l’histoire de Wanda et Vision, alors que les fans attendent avec impatience la vérité derrière elle, une vérité qui est devenue très proche au cours du quatrième épisode de la série. Ce qui est arrivé à la fin?

Tout au long de la série, de nombreux indices indiquent que quelque chose ne va pas et Wanda vous êtes dans une réalité alternative. La Sorcière écarlate donne naissance à une paire de jumeaux d’une grossesse dont les origines sont inconnues, Vision Il est perplexe face à tous les événements et le comportement étrange de ses voisins rend les choses déroutantes.

On voit aussi Géraldine, l’ami de Wanda de Westview, rejetée vers le monde extérieur quand elle mentionne la vérité derrière Pietro. Le contrôle de Wanda à propos de sa réalité est assez forte, et elle ne veut pas qu’une invention de son passé interrompe sa vie de conte de fées.

La épisode 4 de « WandaVision”Rapproche les fans de la dure réalité de ses protagonistes et répond à quelques questions pertinentes sur la ville mystérieuse. Que s’est-il exactement passé Chapitre 4 de « WandaVisionEt que signifie sa fin? Dans cet article, nous allons vous l’expliquer, mais soyez prudent. Il y aura SPOILERS plus tard.

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 4 DE «WANDAVISION»?

Monica va enquêter avec le FBI en tant qu’agent SWORD (Photo: Disney Plus)

Le chapitre remonte dans le temps au moment du clic de Thanos, puisque nous voyons Monica Rambeau réapparaître dans un hôpital. L’atmosphère est chaotique avec l’apparition soudaine des personnes effacées dans les événements après « Avengers: guerre à l’infini« Y Monica Elle est dévastée lorsqu’elle apprend que sa mère est décédée.

Après sa convalescence, il rejoint son ancien lieu de travail, le Division de la réponse à l’observation des armes sensibles, abrégé en ÉPÉE Tyler Hayward, Directeur de ÉPÉE, assigne à Monica une affaire impliquant des personnes disparues après FBI demander l’aide de cette organisation.

Darcy et Jimmy Woo enquêtent sur ce qui se passe à Westview (Photo: Disney Plus)

Hayward Il mentionne également que les protocoles ont changé après le clic de Thanos. Rencontre Jimmy woo, un agent de la FBI qui s’occupe de l’affaire, à la périphérie de Westview, NJ. Ils constatent que toute sa population est absente et que l’endroit semble abandonné. Après un examen attentif, Monica découvre que la ville est isolée par un champ de force.

Elle essaie de le pousser et est aspirée en lui. Après l’incident, ÉPÉE établit une base de recherche à la périphérie de la ville, où l’on voit Darcy Lewis Fais des recherches. Il parvient à capter des signaux de diffusion sur une vieille télévision montrant la réalité de la sitcom de Wanda et Vision.

ÉPÉE envoyer à Agent Franklin dans les égouts pour s’infiltrer Westview de l’Intérieur. En fin de compte, on revient au moment où Wanda jette à Géraldine loin de sa réalité. Wanda puis définissez avec Vision et ses deux fils. L’épisode nous ramène à la réalité originelle dans laquelle les autorités du FBI Oui ÉPÉE Ils enquêtent sur le cas curieux de Westview.

Monica Rambeau est expulsée de la réalité de Wanda (Photo: Disney Plus)

Les choses se compliquent quand Monica Rambeau il est absorbé par le champ de force. Wanda a construit l’univers alternatif pour se purger de la douleur qui accompagne la mort de Pietro Oui Vision. Monica devient Géraldine et essayez de recueillir des informations sur les événements. Elle aide Wanda donner naissance aux jumeaux mais, dans un moment insensible, il évoque la mort de Pietro.

Cette mémoire pousse Wanda à la réalité qu’il tente de cacher en créant l’univers alternatif. Wanda est visiblement en colère contre Monica et se rend compte que c’est du monde extérieur, posant ainsi une menace pour la vie Wanda a conjuré. Dérangé, Wanda jette à Monica de sa dimension à la base de recherche de ÉPÉE

Le signal de réalité de Wanda est saccadé (Photo: Disney Plus)

Monica dit que l’univers entier est né des pouvoirs de Wanda. À présent, il est bien établi que Westview est la vie de famille idyllique qui Wanda il aspire, et toute menace contre sa paix rencontrera une résistance furieuse. L’épisode clarifie que La vision est morte et n’a pas augmenté. Celui que nous voyons dans Westview est la création de Wanda à travers laquelle il veut réaliser son désir de fonder une famille.

Après avoir expulsé Monica de Westview, un moment éphémère de réalité la surprend. A ce moment, le visage sans vie de Vision avec un front percé. Il évoque immédiatement le corps synthétique de Vision pour supprimer l’élément de la dure réalité. La scène implique que Wanda vous bloquez consciemment la réalité dans votre esprit créer une façade élaborée.

Le FBI a identifié peu de personnes dans la réalité de Wanda (Photo: Disney Plus)

En substance, le monde de Westview est le mécanisme de Wanda pour faire face à l’énorme culpabilité qu’elle porte en elle-même. Darcy et l’agent Courtiser ils essaient d’entrer en contact avec Wanda à travers une radio, mais la voix dissonante met Wanda anxieux Alors que Darcy essayez de voir les événements, il y a une coupure brusque dans le signal où le récit change soudainement.

Darcy note que le signal est censuré et que les moments cruciaux sont coupés. Les publicités liées à Hydre, qui sont placés après une interruption du signal. Dans l’une des scènes, la publicité est vue juste après Darcy est surpris par le saut des signaux de transmission.

On pourrait supposer que Wanda censure les signaux comme un effort pour bloquer l’invasion de la réalité extérieure, ou qu’il y a un agence externe qui surveille la réalité de Wanda dans Westview. Même si l’épisode répond à la plupart des questions sur Westview, n’explore pas plus de détails sur ses résidents, mis à part les quelques personnes identifiées par ÉPÉE et le FBI.