« WandaVision », chapitre 3: Les soupçons de Vision, le champ énergétique et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le troisième épisode de « WandaVisionLa grossesse de la sorcière écarlate progresse rapidement et interfère avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Vision se prépare pour la livraison et commence à remarquer que quelque chose ne va pas dans la ville de Westview.

Après la séquence de titre, où Wanda et Vision exécutent diverses tâches ménagères, le Dr Nielson (Randy Oglesby) examine Wanda Maximoff et détermine qu’elle est enceinte d’environ quatre mois. Mais Vision a une série de doutes surtout parce que tout en quelques heures.

Lorsque le personnage de Paul Bettany sort le médecin, il voit que son voisin Herb (David Payton) coupe à travers le mur commun au lieu des buissons. Qu’arrive-t-il aux habitants de Westview?

Vision rentre chez elle et Wanda est maintenant enceinte de six mois. Alors qu’ils commencent à décorer la chambre du bébé, ils découvrent que Wanda n’a aucun contrôle absolu sur ses pouvoirs. Ils parlent également du nom qu’ils donneront à leur fils, les options sont Billy et Tommy, qui sont les noms des enfants de Wanda et Vision dans les bandes dessinées Marvel.

La grossesse de Wanda progresse rapidement (Photo: Disney + / Marvel)

LA VISION COMMENCE À SUSPECTER

La grossesse progresse rapidement et Wanda commence à avoir des contractions qui la font hurler de douleur et provoquent un dysfonctionnement des appareils de la maison, ainsi qu’une panne de courant dans tout le bloc. Quelque chose qui afflige Scarlet Witch, car elle craint que les voisins ne la blâment pour ce qui se passe.

Bien que Vision essaie de la rassurer, il admet également que tout ce qui se passe est très étrange, alors il pense que quelque chose ne va pas dans ce monde. Wanda est choquée par sa réponse et recule apparemment comme elle l’a fait dans le deuxième épisode de « WandaVision»Comme Vision change de sujet.

«Now in Color» (1×03) comprend également une fausse publicité sur la poudre de bain de luxe appelée Hydra Soak, qui a pour slogan «Trouvez la déesse à l’intérieur». Que signifie cette piste?

Vision pense que quelque chose ne va pas dans ce monde (Photo: Disney + / Marvel)

LES ENFANTS DE WANDA ET LA VRAIE IDENTITÉ DE GERALDINE

Finalement, Wanda entre en travail et Vision part à la recherche du Dr Nielson. A ce moment, Géraldine apparaît à la recherche d’un seau pour sortir l’eau de sa maison. Bien qu’elle essaie de cacher sa grossesse, sa voisine le découvre et l’aide à accoucher.

La vision arrive avec le médecin et les parents ont un moment d’émotion lorsqu’ils décident que le garçon s’appelle Tommy. À ce moment, Wanda a à nouveau des contractions et se rend compte qu’elle aura des jumeaux.

Tout se passe bien et tandis que Vision rejette le médecin, Wanda mentionne son frère jumeau Pietro et Geraldine dit qu’il a été tué par Ultron. Cela bouleverse Wanda, qui après avoir remarqué qu’elle porte le symbole qu’elle a vu sur le petit hélicoptère jouet, lui demande de partir.

Pendant ce temps, Agnès et Herb essaient d’avertir Vision à propos de Géraldine et lui disent autre chose, mais ils s’arrêtent et retournent à leurs activités.

Cet épisode de « WandaVision»Se termine avec Geraldine, qui est en fait Monica Rambeau qui est éjectée d’un champ d’énergie invisible où se trouve apparemment Westview. Lorsqu’un hélicoptère tombe au sol et qu’un groupe d’agents vêtus de noir l’entoure. Est-ce l’épée? Monica est un agent?