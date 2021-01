« WandaVision« Propulse l’univers cinématographique Marvel dans son avenir avec une histoire mystérieuse qui incite les téléspectateurs à deviner ce qui se passe réellement entre les Sorcière écarlate et vision. De cette façon, la phase 4 du MCU a commencé, parmi beaucoup de mystère et de références au monde fictif de la société de bandes dessinées.

Bien que les fans aient beaucoup spéculé sur la série et créé de nombreuses théories sur la réalité de Westview et Wanda Maximoff, le troisième épisode fournit plus d’indices sur ce récit. Nous voyons toute l’étendue de la grossesse à partir de Wanda et des tentatives désespérées pour Vision pour être un bon père.

Bien qu’ils ne puissent pas comprendre les étranges événements de Westview, Wanda elle s’inquiète pour sa grossesse et se prépare à une vie de maternité. Les citadins ne réalisent apparemment pas l’état de Wanda tout en essayant de cacher la grossesse de peur de poser trop de questions.

Et puis il se passe quelque chose qu’aucun des fans de « WandaVision«Je m’attendais: l’apparition d’une connaissance du monde de merveille et le désespoir final de Wanda. Dans cet article, nous allons passer en revue la fin et son explication, alors soyez prudent, il y aura SPOILERS plus tard dans la série.

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN DE «WANDAVISION» 1X03?

Vision veut être le meilleur père possible pour son fils (Photo: Disney Plus)

La réalité de Westview a déménagé au Années 70 avec une existence technicolor. Les séquences de titre montrent Wanda et Vision faire ses tâches quotidiennes comme passer l’aspirateur, cuisiner et regarder des magazines et des livres de maternité. La grossesse de Wanda avance rapide pendant Vision Appelez le médecin pour le vérifier.

Le médecin vérifie que Wanda a enceinte de quatre mois et est en bonne santé. Quand Vision sort pour voir le médecin, rencontre Herbe, qui se comporte étrangement. Puis, en entrant chez elle, elle découvre que la grossesse de Wanda accéléré à six mois. Ravis et surpris, ils préparent la chambre de leur bébé en la décorant avec magie.

Wanda veut nommer l’enfant Tommy, tandis qu’un Vision il aime mieux le nom Gamelle. Votre moment sincère prend fin lorsque Wanda fait face à la douleur de l’accouchement et Vision il se précipite pour trouver le médecin. Pendant, Géraldine visite Wanda, la laissant surprise de sentir que son secret pourrait être révélé.

Wanda fait passer sa grossesse de plusieurs mois à quelques minutes (Photo: Disney Plus)

Cependant, Wanda entre en la main d’oeuvre, et Géraldine l’aide à donner naissance à ses jumeaux. Vision retourne chez le médecin et est ravi de voir les bébés. Une conversation ultérieure sur Pietro Maximoff ça devient un peu étrange, car Géraldine lui dit que Ultron je le tue.

En entendant cela, Wanda est visiblement bouleversé et demande Géraldine sur sa vérité. De plus, le pendentif avec le logo de l’épée qu’il porte Géraldine éveille les doutes de Wanda. Agnès et Herbe, les voisins de Vision, semblent discuter de quelque chose en secret et finissent par semer des soupçons Géraldine dans Vision.

En fin de compte, on voit Géraldine expulsé d’un champ de force et immédiatement encerclé par une horde d’hommes de sécurité armés et d’hélicoptères. La fin nous donne une perspective claire sur la réalité de Géraldine et Westview. Comme l’indique le casting, Géraldine est Monica Rambeau, d’abord vu comme un enfant dans « Captain Marvel ».

Wanda est surprise quand Géraldine mentionne son frère Pietro (Photo: Disney Plus)

Peut-être qu’elle est un agent de ÉPÉE et a l’intention de ramener Wanda de votre réalité alternative. Agnès et Herbe ils disent Vision Quoi Géraldine venait d’apparaître dans Westview sans avoir un dossier crédible. Cela indique que Géraldine est bien du monde extérieur, mais malheureusement, Wanda vérifiez-le de Westview.

En plus de donner une idée claire du champ de force que le monde de Wanda, cet incident particulier met en évidence les caractères douteux de Westview. Votre réalité reste exposée, surtout Agnès, qui semble toujours être au bon endroit au bon moment.