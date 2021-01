«WandaVision»: chacune des sitcoms auxquelles elle rend hommage

Les deux premiers épisodes de « WandaVision« Sont déjà disponibles en Disney Plus et comment il a été annoncé au début, c’est une sitcom qui rend hommage aux comédies situationnelles les plus célèbres et les plus mémorables. De plus, il montre comment le genre a évolué au fil des décennies.

La série écrite par Jac Schaeffer et dirigée par Matt Shakman fait référence aux productions précédentes dans l’intro de chaque chapitre, aux costumes de ses personnages, principalement dans Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), et dans d’autres éléments qui changent .

Par exemple, comme le souligne FormulaTV, dans les premiers chapitres de « WandaVision« On peut noter qu’il imite le style de séries telles que » The Dick Van Dyke Show « (1961-1966) et » Bewitched « (1964-1972).

Le deuxième épisode de « WandaVision » commence dans le style de la série « Bewitched » (Photo: Marvel / Disney +)

« Nous avons travaillé avec un spécialiste qui s’est penché sur la façon dont les gens devraient sonner et bouger à ce moment-là, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le rendre aussi authentique que possible », a déclaré le réalisateur Matt Shakman à Decider. Il a également révélé qu’ils avaient un public en direct et des gestionnaires d’effets spéciaux pour réaliser une expérience improvisée.

« I love Lucy » (1951-1957) et « My beautiful genius » (1965-1970) sont d’autres spectacles auxquels « WandaVision», La première série de la phase 4 de merveille, elle se réfère.

Mais Shakman et Schaeffer n’ont pas seulement recherché le genre familial, ils ont également incorporé le style obsédant de « The Twilight Zone » (1959-1964). Et apparemment ce n’est que le début, car Entertainment Weekly a révélé que les prochains épisodes incluront des références de plus en plus proches, telles que « The Brady Tribe » (1969-1974), « Full House » (1987-1995) et » Malcolm au milieu »(2000-2006).

« WandaVision » fera référence à « Full house » dans les prochains épisodes (Photo: ABC)

« Nous essayons d’être comme Indiana Jones, les archéologues des sitcoms » a reconnu Shakman, qui a précisé que l’idée n’est pas d’imiter des programmes mais de recréer le ton de différentes époques: « Nous avons essayé de faire comprendre que nous nous sommes basés sur de nombreuses séries différentes et que nous n’avons pas a essayé de recréer fidèlement une sitcom par chapitre. Cela a toujours été de placer Wanda et Vision dans ce moment. Nous avons pris ce que nous pouvions et nous avons aussi regardé quelles séries nous ont fait rire qui sont intemporelles, qui fonctionnaient aussi bien à l’époque qu’aujourd’hui ».