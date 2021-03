WandaVision: C’est ce que Monica Rambeau attend après la finale de la série MCU

La série MCU a culminé hier Marvel’s WandaVision dans leur finale de grande série. Dans celui-ci, nous en apprenons non seulement plus sur l’origine et le sort de la sorcière écarlate, mais aussi obtenir une indication de ce Monica Rambeau à l’avenir, tout sera encore à venir.

À quoi se réfère exactement la série et comment elle le fait, nous voulons examiner de plus près avec vous ci-dessous. Mais attention, nous ne serons pas tués SPOILERS massifs contourner!

Selon WandaVision: Monica reçoit un message d’un vieil ami

Après Wanda du Sorcière Agatha Harkness plus de l’arrière-plan de la sorcière écarlate a été éclaircie, une bagarre s’engage entre eux. À la fin, notre personnage principal accepte cette partie de lui-même et quitte Westview peu de temps après. Pendant que Wanda sort dans le monde Pendant ce temps, un message parvient à Monica.

Cela lui sera montré au cinéma, loin des regards curieux du FBI et des habitants de la petite ville, Soumis par un Skrull. En fin de compte, a fait un vieil ami Monica n’a jamais vraiment perdu de vue et aimerait la revoir maintenant. C’est quelqu’un qui connaissait la mère de Monicamême si on ne sait pas exactement qui aimerait la rencontrer.

Monica Rambeau dans «WandaVision» (© Marvel Studios)

Très probablement, c’est soit Nick Fury ou son ami Skrull Talosqui, comme nous l’avons appris dans « Captain Marvel », connaissaient tous les deux Maria Rambeau. Monica demande alors où la réunion doit avoir lieu, après quoi le Skrull pointe vers le ciel. En ce moment, « WandaVision » comble le fossé entre les deux prochains projets MCU « Captain Marvel 2 » et « Secret Invasion ».

Au bout du « Spider-Man: loin de chez soi » comme on le sait, on a vu Nick Fury à bord une station spatialequi avait à la fois des humains et des Skrulls dessus. De là devrait la prochaine menace du Profondeurs de l’espace être repéré dès le début, avant que des événements comme « Infinity War » et « Endgame » ne se reproduisent.

Avant même le début de « WandaVision », Marvel Studios a annoncé que Monica Rambeau serait également dans la prochaine aventure à l’écran autour de Capitaine Marvel joue un rôle important. Il est très probable qu’il s’agira également de ses pouvoirs éveillés à Westview. La présence des Skrulls suggère également une « invasion secrète ». Dans le modèle de bande dessinée du même nom infiltrer les Skrulls maléfiques La terre.

Toutes sortes d’aventures passionnantes attendent Monica dans le futur de Univers cinématographique Marvel. « Captain Marvel 2 » démarre prévu le 11 novembre 2022 dans les cinémas internationaux. La série « Secret Invasion », cependant, a des pas encore de date de début officielle à Disney +.