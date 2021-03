« WandaVision »: ce qui est arrivé exactement à Billy et Tommy, les enfants de Wanda et Vision

Lorsque « WandaVision»A été libéré, les fans étaient très heureux de la présentation de Billy et Tommy, les jumeaux qui étaient nés directement de Wanda après une mystérieuse grossesse. Cependant, leur destin n’est pas si encourageant après le chapitre neuf et la finale de la série.

5 Mars, « WandaVision»A diffusé sa finale de saison avec des révélations sans fin. Alors qu’il avait déjà été révélé que Agatha Harkness J’étais derrière tout ce qui s’est passé dans la série, Hayward il a également utilisé Vision pour créer votre propre version qui a été appelée Vision blanche. Dans la bataille finale Wanda Oui Vision de Westview ils étaient victorieux, mais à un prix qu’ils ne pouvaient imaginer.

Comme prévu, toute la mascarade que j’avais montée Agathe avec ses pouvoirs, et avec l’aide de Wanda, devrait disparaître. Wanda a pris la décision de tout ramener à la normale une fois qu’elle a vaincu la méchante sorcière, devenant entièrement la Sorcière écarlate et dire au revoir à Vision et ses jumeaux pour toujours.

Ou c’est à quoi cela ressemblait sur le petit écran. Si quelque chose doit être caractérisé « WandaVision», C’est à cause de ses incroyables rebondissements dans l’histoire, donc la fin de Vision, Gamelle Oui Tommy ne serait pas vraiment définitif dans le monde de MCU. Mais qu’est-il vraiment arrivé à ces petits? Seront-ils vus dans le futur? Ici, nous vous disons.

QU’EST-IL ARRIVÉ À BILLY ET TOMMY À LA FIN DE «WANDAVISION»?

Wanda embrasse sa vraie personnalité en tant que sorcière écarlate (Photo: Disney Plus)

Après avoir dit au revoir à Vision, Billy, Tommy Oui Westview dans son ensemble, trouvez Wanda vivre très tranquillement et à distance dans une maison au bord du lac, entourée de vastes montagnes. C’est un monde loin de Westview et, apparemment, de n’importe qui et n’importe où ailleurs, tandis que Wanda cherche à se remettre de ce qui s’est passé.

Une fois de plus, Wanda elle fait quelque chose d’étrange, projetant maintenant une version différente d’elle-même. Pendant que le réel prépare un thé, son homologue astral lit le Darkhold, le livre magique dont il a tiré Agathe. Comme cela l’indique Agathe, le Darkhold C’est un artefact incroyablement puissant et rempli de sorts de magie noire qui mettraient n’importe qui en danger.

Son pouvoir peut corrompre le lecteur et même déchirer le tissu de la réalité elle-même. Étant donné que le livre contient des informations sur Sorcière écarlate, il est probable que Wanda Vous voulez savoir exactement qui et ce que c’est, et vous avez clairement déjà appris de nouvelles compétences, telles que la capacité de se séparer en deux êtres pour pouvoir utiliser votre temps.

Wanda commence à apprendre du Darkhold, le livre maudit qu’elle a obtenu d’Agatha (Photo: Disey + / Marvel)

Encore plus curieux et sinistre, c’est que Wanda écoute les jumeaux, Gamelle Oui Tommy, en leur demandant de l’aide en lisant le Darkhold, ce qui soulève de grandes questions sur la façon dont vous les écoutez Wanda. Une possibilité est que, comme cela s’est produit avec Wanda créer Westview, sa douleur la touche tellement que le tissu de la réalité commence à se déchirer autour d’elle.

Ce serait cohérent parce que vous lisez maintenant quelque chose de si dangereux et puissant que vous n’avez pas de description complète ou que vous ne comprenez pas comment cela fonctionne réellement. Le voix de jumeaux Ils pourraient également suggérer qu’ils ont été ressuscités ou emmenés dans une autre dimension, car, encore une fois, Darkhold cela peut endommager la réalité et à la fin de « WandaVision », ou Wanda ou une autre entité les a sauvés de la disparition.

Un méchant qui a déjà fait l’objet de théories est Cauchemar, qui n’a pas été seulement rumeur pour « WandaVision« Mais aussi pour » Doctor étrange dans le multivers de la folie», Et qu’il avait les jumeaux dans le Dimension de rêve conviendrait comme paramètre pour « Docteur Strange 2″, Ainsi qu’une raison plausible pour laquelle Wanda être à l’écoute de leurs voix maintenant.

En fin de compte, Wanda dit au revoir à ses enfants et à Vision (Photo: Disney +)

Il y a même eu des références à « cauchemars » dans « WandaVision« , Dont un dans »La finale de la série», C’est donc possible. Mais peut-être le plus probable cela indique-t-il Chthon, un ancien dieu de Bandes dessinées Marvel. Là, Chthon est le créateur non seulement de Darkhold, mais aussi la source du Magie du chaos, le même pouvoir qui a été révélé à Sorcière écarlate Il a.

Dans les bandes dessinées, c’était Chthon qui a imprégné Sorcière écarlate avec son Magie du chaos, conçu comme un moyen de rentrer dans le monde un jour où ses pouvoirs seront pleinement libérés. Et, de la même manière, Darkhold il avait l’intention de lui donner un pied dans la réalité, afin qu’elle puisse potentiellement revenir.

Tout cela correspond à ce qu’il a fait « WandaVision», Et certainement ce que montrent ses scènes post-crédits. merveille a expliqué que Sorcière écarlate Il a Magie du chaos, mais pas comment vous l’avez, alors intégrez Chthon à son récit car l’être derrière elle aurait un sens étant donné le cadre. Cela conduirait alors très bien à «Docteur Strange 2″, Où il a été confirmé que Wanda apparaîtra.

En tant que nouveau maître des arts mystiques et soi-disant sorcier suprême, il doit aider ou arrêter Wanda avec tout ce qu’il cause par le Darkhold (Photo: Marvel Studios)

Puisqu’il apporte le « Multivers de la folie», Ensuite, il doit y avoir une cause importante et puissante pour cela, et qui nécessite le travail de Wanda Oui Étrange ensemble. Combien en plus Wanda Utilisez le Darkhold et son Magie du chaosplus ce sera facile pour Chthon entrez dans cette réalité. Quoi peut réécrire la réalité à une échelle encore plus grande que celle de Wanda, il ne lui échappe pas d’avoir trouvé le moyen de ramener les jumeaux, ou du moins de créer les voix, de tourmenter Sorcière écarlate.

Depuis le Docteur Strange est en passe de devenir Sorcier suprême dans le MCU, et c’est un Maître des arts mystiques, alors tout cela tomberait directement dans son devoir comme quelque chose qu’il ferait. Donc, « Docteur Strange dans le multivers de la foliePeut voir Wanda déchaîné Chthon et ouvrir une passe dans le multivers, et Wanda Oui Étrange travailler puis l’arrêter.

Bien que ce qui est arrivé à Billy et Tommy ne soit pas montré, ils pourraient plus tard apparaître ressuscités par Wanda ou une autre entité (Photo: Marvel Comics)

Pour les jumeaux eux-mêmes, il existe des moyens de revenir. Peut-être que Chthon les ramener à la réalité pour tenter de se réconcilier avec Sorcière écarlate, ou il existe un autre moyen pour eux de ressusciter. Étant donné que merveille apparemment, il est construit pour le « Jeunes vengeurs« , Y Gamelle Oui Tommy, Quoi Wiccan Oui La vitesse, ils sont un élément clé de cela, ce serait une grande surprise si leurs versions ne faisaient pas partie de l’équipe de « Jeunes vengeurs » de MCU.

En faisant ça Wanda entendre leurs voix dans la scène post-crédits de « WandaVision», Jette les bases selon lesquelles ils peuvent encore survivre même sans Hex. « Docteur Strange dans le multivers de la folie« Vous pouvez les voir correctement restaurés, façonnant ainsi l’avenir de »Jeunes Avengers « dans le MCU et forgez un avenir avec Wanda comme allié mais pas comme ennemi de la réalité.