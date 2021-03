« WandaVision », casting de Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness: pourquoi elle a été choisie comme méchante

« WandaVision«La série a été très bien accueillie et Jac Schaeffer, son showrunner, explique comment Kathryn Hahn a fini avec le rôle d’Agatha, tout en louant Hahn pour être le genre d’actrice que tout écrivain souhaite dans son projet. La première incursion de Disney Plus dans la série télévisée MCU, il a été un succès général.

De nombreux fans ont été déçus par la fin de, l’accumulation qui a été cultivée dans la moitié initiale de la série était certainement divertissante à regarder. Cela est en grande partie dû au caractère charmant mais suspect de Hahn, que le public connaît pour la première fois sous le nom de Agnès dans le pilote et qu’à partir de là, ils ont adoré.

Dans le épisode 7, il est enfin révélé que le voisin curieux de Wanda et Vision est, en fait, une sorcière nommée Agatha Harkness qui veut voler les pouvoirs de Wanda. Tandis que le MCU n’est pas étranger à ce genre de rebondissement, la révélation de Agathe C’était exceptionnellement satisfaisant grâce au jingle qui allait avec.

Pour cette raison, Kathryn Hahn Il a attiré une attention particulière de la part des médias et du grand public pour avoir considéré que son travail dans son rôle au sein de la série a été bien exécuté, ainsi que plein de son essence. Continuez à lire et découvrez comment Hahn a été jeté comme le méchant de Brugissement écarlate.

KATHRYN HAHN COMME AGATHA HARKNESS DANS « WANDAVISION »

Dans les bandes dessinées Marvel, on sait peu de choses sur les origines d’Agatha Harkness. C’est une sorcière qui a vécu assez longtemps pour voir la chute de l’Atlantide. (Photo: Disney +)

Malgré que Hahn c’était une actrice plus discrète, Schaeffer et ses collègues écrivains de «WandaVision» ils pensaient certainement qu’elle était un objet chaud dans Hollywood. Dans une récente interview avec NYT, Schaffer Explique comment Hahn j’arrive à Studios Marvel uniquement pour une assemblée générale, ce qui incite les rédacteurs de WandaVision ils auront peur parce que « Tout écrivain de la planète … est amoureux de Kathryn Hahn ».

Peu après, Hahn il a rencontré Schaeffer et il a été présenté avec tout le spectacle, spoilers et tout. C’était l’explication de Schaeffer:

«Nous avons eu Agatha parce qu’elle est très liée aux histoires de Wanda dans les bandes dessinées. Au début, elle fonctionnait comme une experte en magie et à mesure que nous nous approfondissions, nous voulions avoir une force plus antagoniste. Nous lui avons écrit et elle a sauté de la page. Elle avait cet arc, une chose amusante, et ces brûlures malades. Nous essayions de savoir qui choisir, et Kathryn était venue [a Marvel] pour une assemblée générale et nous avons entendu dire qu’il était dans le bâtiment. C’était comme, mon Dieu. Tout le monde était vraiment immobile. Tout écrivain de la planète, à la télévision, au cinéma, est amoureux de Kathryn Hahn et veut Kathryn Hahn. Vous vous asseyez pour entendre les prières de votre écrivain la nuit et dites, apportez-moi une Kathryn Hahn. Le lendemain ou le jour suivant, elle est venue et nous lui avons présenté tout le spectacle. «

Agatha Harkness a combattu les Frightful Four, s’est associée aux Fantastic Four et a fourni des conseils et une formation à Scarlet Witch. (Photo: Twitter)

Il est bon que Hahn était également dans le bâtiment ce jour-là. Après avoir vu «WandaVision» dans son intégralité, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre descendant des montagnes russes qui Agatha Harkness. Hahn Non seulement elle a traversé les décennies aux côtés du reste de la distribution de la série, mais elle a également dû jouer en tant qu’ami, mentor et méchant, le tout avec la pression supplémentaire d’être l’une des rares antagonistes féminines du jeu. MCU.

Compte tenu de la popularité croissante de Hahn, il pourrait y avoir une augmentation du contenu mettant en vedette l’actrice dans un proche avenir. En plus de «WandaVision», Hahn Elle a travaillé comme comédienne de voix pour la comédie musicale animée « Parc central » Elle est également prête à rencontrer Rudd pour la mini-série de « Apple, The Shrink Next Door », avec Will Ferrell Oui Casey Wilson.

Et bien sûr, je pourrais certainement revenir à la MCU Quoi Agathe, qui est quelque chose qui Hahn a déjà exprimé son intérêt à faire. En bref, il est certainement probable que Hahn rejoindre plus de projets; après tout, tous les écrivains du monde espèrent Kathryn Hahn.

QUE PENSE KATHRYN HAHN AU SUJET D’AGATHA HARKNESS SUR «WANDAVISION»?

Rien n’aurait pu préparer Kathryn Hahn aux rebondissements sauvages qui l’attendaient. Décrocher son rôle dans la première série de Marvel Studios sur Disney +, «WandaVision». (Photo: Twitter)

Kathryn hahn se dit ravie de pouvoir jouer le méchant de « WandaVision » Agatha Harknessmais il dit qu’il n’a jamais vu le papier venir. «Je n’aurais jamais pensé en un million d’années que cette partie était dans mes lettres. Et il y a bien plus que le mien là-bas « , Il a dit Hahn au New York Times sur le personnage, qui finit même par obtenir sa propre chanson thème.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans verront plus de Agathe Dans l’univers merveille, Hahn admettre que « Il n’a aucune idée », ajoutant que le studio et les producteurs derrière les projets de super-héros « Gardez les choses serrées » en ce qui concerne les projets futurs.

Cependant, il en veut plus et dit qu’il aime les cascades et l’idée d’un grand ensemble. « Vouloir. Maintenant que je l’ai essayé, je suis comme, ahh. Je l’aime vraiment, vraiment « , Il a dit. Au-delà de plus Harkness, Hahn elle est enthousiasmée par plus de projets. «Qui qu’elle soit censée jouer ensuite, qu’elle soit la vedette ou non, je ne sais pas si elle est censée être ou non. Mais j’ai hâte de la rencontrer « , Il a dit.

COMMENT HAHN ÉTAIT-IL EXPÉRIMENTÉ LE TYPE DE COMÉDIE «WANDAVISION»?

Hahn a réussi à entrer dans un monde d’acteur dans lequel il n’avait jamais été auparavant et en est heureux. (Photo: Disney +)

Dans une interview exclusive avec Boucleur, a été demandé Hahn Si vous pensiez que certains des rôles précédemment joués dans divers films étaient essentiels pour avoir décroché le rôle dans «WandaVision», ainsi que comment était son expérience dans un type de comédie différent de ceux qu’elle a fait, auxquels elle a répondu:

« Je ne sais pas. Je veux dire, chaque nouveau projet s’appuie sur le précédent, je suppose. Je pense que pour ça, il s’agissait vraiment de regarder, surtout au début, dans les années 50. C’est une comédie différente. Non seulement le multi-caméras, mais seulement cette période, il y a un certain rythme, un savoir-faire et une rigidité, et puis il y a aussi une facilité à trouver. Ils sont tellement décontractés, comme The Dick Van Dyke Show, tout le monde est tellement décontracté et cela ne peut arriver qu’après tant de répétition d’extraits et de moments et tous ces petits comme, sauter sur le canapé et tout, [como] Dick Van Dyke. Vous vous rendez compte, c’est un art ».

«Et j’ai l’impression, au moins pour moi, du point de vue de la comédie, (que) j’ai été tellement anarchique, un peu comme le monde de l’improvisation, paresseux, que c’était juste l’idée de revenir à [ese estilo de comedia que] C’était tellement inspirant et très émouvant pour moi de sentir que ce pont, du point de vue de la comédie, était vraiment émouvant. Et comme nous l’avons dit plus tôt à la conférence, c’était vrai. Il ne semblait pas que nous le parodions ou que nous le satirions. Nous essayions de pénétrer en lui, ce qui est différent. Nous sommes si cyniques en ce moment, et la comédie peut être si cynique, et il y avait quelque chose de si pur et innocent à ce sujet, sachant qu’il y a du bruit en dessous, bien sûr, et que nous ne le faisons pas seulement pour imiter des épisodes télévisés. Il y avait quelque chose de sérieux à ce sujet qui me réconfortait en tant que cynique. C’était vraiment amusant « , exprimé Hahn.