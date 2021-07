WandaVision Cast réagit à leurs nominations aux Emmy Awards

Comme prévu, lorsque les nominations aux Emmy ont été révélées, Marvel’s WandaVision a fait exploser les attentes en obtenant des hochements de tête dans 23 catégories, y compris les nominations du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour Paul Bettany et Elizabeth Olsen, qui ont maintenant répondu à la nouvelle. Aux côtés de Katharine Hahn, qui a réagi à sa nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée, les stars de Marvel ont prouvé hors de tout doute que le MCUL’expansion de dans le format long a été une expérience qui a bel et bien porté ses fruits.

Dans un certain nombre de déclarations publiées par Variety, les stars de la série ont partagé leur enthousiasme et un peu d’incrédulité face à la popularité du premier spectacle Marvel de Disney + lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix. Scarlet Witch Elizabeth Olsen a expliqué à quel point elle est « vraiment fière » non seulement de sa nomination, mais plus encore de toute l’équipe derrière la série, remportant un total de 23 nominations aux Emmy Awards pour WandaVision.

Elizabeth Olsen a déclaré: « Je suis vraiment fier de nous! C’était un spectacle fou, et je suis sûr que tout le monde le ressent à la fin de chaque travail. Nous avons passé un bon moment ensemble à faire notre spectacle, et pour qu’il ait même a eu la réponse qu’il a eue était suffisante, et puis être reconnu à ce niveau est très surprenant et excitant. »

Poursuivant, Olsen a poursuivi: « Pour Marvel, entrer à la télévision en créant une chanson d’amour pour la télévision était tout simplement parfait. C’était tellement difficile mais une telle joie, c’était vraiment l’un des emplois les plus amusants que j’ai jamais eu à cause de ces sitcoms à travers les décennies. Cela m’a fait réaliser: « Oh peut-être que je devrais être un acteur de sitcom, qu’est-ce que je fais avec tous ces drames? »

Co-star d’Olsen et collègue vétéran de Marvel Paul Bettany a déclaré qu’il était « profondément honoré » par la nomination, bien que WandaVision ne soit pas le seul projet de Bettany à être reconnu avec le film Oncle Franck, dans lequel il est apparu l’année dernière, étant nominé pour le meilleur film de télévision.

« Quelle nouvelle fantastique pour me réveiller ce matin ! Je suis profondément honoré d’avoir été nominé pour ce qui était un rôle de rêve pour moi, et je suis ravi pour toute ma famille ‘WandaVision’ pour l’amour qu’ils ont reçu de l’Académie . Et puis voir oncle Frank être reconnu aussi rend cette matinée la plus heureuse. »

En lice pour la meilleure actrice dans un second rôle est Catherine Hahn pour son rôle d’Agatha Harkness. Hahn a parlé lors d’un entretien téléphonique depuis la Grèce où elle filme actuellement la suite de Couteaux sortis et a déclaré: « J’ai pu rentrer du travail en voiture, en entendre parler et entrer dans une maison avec un cocktail et un bol de noix et regarder ce magnifique coucher de soleil. Je suis tellement hors de mon corps en ce moment. C’est une nuit que je vais n’oublie jamais. »

Bien qu’il n’y ait rien de certain quand il s’agit de récompenses avec des catégories aussi hautement compétitives que les Emmys, il n’y en a pas beaucoup qui parieraient contre WandaVision en prenant quelques-uns des vingt-trois pour lesquels il a été nominé. Que cela inclue les distinctions pour ses acteurs, nous devrons simplement attendre et le découvrir en septembre, mais pour l’instant, le niveau de reconnaissance accordé à la série sera plus que suffisant pour faire plaisir au patron de Marvel, Kevin Feige et Disney.

