« WandaVision » avait initialement prévu un épisode basé sur « CSI »

Le showrunner de «WandaVision» Jac Schaeffer a révélé qu’il avait initialement prévu de faire un épisode de la Programme inspiré de CSI.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Neon Genesis Evangelion arrive sur BluRay en Amérique du Nord

La série très populaire de Marvel TV en première sur Disney + en janvier et a pris fin avec son neuvième et dernier épisode vendredi 5 mars.

Lors d’un entretien avec le New York Times, Schaeffer, Qui d’autre a écrit deux épisodes de l’émission, sur la façon dont il a décidé des sitcoms et des époques pour rendre hommage à l’écran.

«Dans mon discours, l’épisode de« retour en arrière »était un épisode de CSI. J’ai pensé qu’il était intéressant de faire une comédie de sitcom, une comédie de sitcom, une comédie de sitcom, puis casser ça et être dans un genre différent », a-t-il répondu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Imagine Dragons célèbre son 10e anniversaire en tant que groupe

« Mais une fois que nous sommes arrivés dans la salle des scénaristes, nous nous sommes retrouvés avec les sitcoms familiales et les sitcoms qui étaient du côté le plus brillant et optimiste du spectre parce que c’est de la fantaisie. »

Au fil de ses 9 épisodes, «WandaVision» a rendu hommage aux classiques de la télévision comme « Modern Family », « Malcolm in the Middle », « The Dick Van Dyke Show », « Bewitched » et « Family Ties ».