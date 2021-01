WandaVision aura une première double épisode

Fans de MCU et tous ceux qui attendent la série de la phase 4 qui atteindra Disney + ils seront plus que ravis de savoir que « WandaVision», La première de ces premières, comportera une première en double épisode, qui vient d’être confirmée par un communiqué de presse.

« Les deux premiers épisodes sortiront en Disney + le 15 janvier. L’épisode 3 arrivera le vendredi 22 janvier ». Il s’agit d’un grand changement dans le format des premières dans les productions originales de la plateforme. Studios Marvel n’a pas réussi à publier de nouveaux contenus depuis « Spider-Man: loin de chez soi«En 2019, ce serait donc un bon moyen d’attirer à nouveau l’attention des fans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de ‘Vikings’ révèle la raison de la fin de la série

À moins que le format expérimental abordé par l’histoire ne nécessite deux épisodes pour capter rapidement l’attention des téléspectateurs. Souvenons-nous que dans « WandaVision», Les personnages joués par Elisabeth Olsen et Paul Bettany ils sont dans une sorte de dimension alternative.

Dans celui-ci, ils semblent tous deux vivre dans un monde régi par les règles et le format des sitcoms classiques de États Unis, bien que cette atmosphère apparemment amicale semble cacher quelque chose de plus sinistre.

Il se pourrait que les deux épisodes soient nécessaires à regarder l’un après l’autre afin d’établir plus clairement le concept de cette série et ainsi ne pas perdre l’intérêt du public. De plus, la longueur du double épisode pourrait remplir l’espace manquant d’un film de Studios Marvel dans tout ce temps manquant de premières.

Il a été récemment révélé que la note globale des neuf épisodes de l’émission est TV-PG, ce qui est un peu moins que « PG-13»(Pour les plus de 13 ans) dans les films du MCU, bien que le système fonctionne un peu différemment à la télévision. Être la première série qui merveille choisit de créer, il semble indiquer son importance dans la ligne narrative de cette nouvelle phase.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hailee Steinfeld parle de son rôle de Kate Bishop

Ce «pli en réalité» de la part de Scarlett sorcière semble ouvrir la voie au multivers de la franchise, un sujet qui, selon divers rapports, aura une grande importance dansSpider-man 3». En outre, Olsen a été confirmé comme un personnage important dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie« , Qui sortira en 2022.