« WandaVision », acteurs et personnages: qui est qui dans la série Disney +

« WandaVision», Dont la première sur Disney Plus le vendredi 15 janvier, suit Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui mènent une vie de banlieue idéalisée dans la ville de Westview alors qu’ils tentent de cacher leurs pouvoirs.

La série Marvel est dirigée par Matt Shakman, écrite par Jac Schaeffer et les stars Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Ils seront rejoints par Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings et Randall Park. Mais dans quels personnages jouent-ils « WandaVision« ?

ELIZABETH OLSEN COMME WANDA MAXIMOFF

Elizabeth Olsen Elle jouera à nouveau la sorcière écarlate, mais cette fois, elle plongera encore plus profondément dans la psyché de Wanda Maximoff, explorant son évolution de Sokovia à la banlieue. « Je sentais déjà que je le possédais parce que Marvel vous encourage toujours à faire partie du processus », a déclaré l’actrice à Entertainment Weekly.

«Mais plus encore maintenant, j’ai l’impression d’avoir un fort sentiment d’appartenance. Si quelqu’un voulait me poser une question sur l’avenir ou juste une question sur ce que je penserais, j’ai l’impression que cette fois-ci, ils l’ont fournie », a-t-il ajouté.

Elizabeth Olsen joue Wanda Maximoff dans « WandaVision » (Photo: Marvel / Disney +)

PAUL BETTANY COMME VISION

Bien qu’il soit apparemment mort dans « Avengers: Infinity War », l’androïde reviendra « WandaVision», Une série qui explorera le mystérieux retour de Vision, ainsi que la tendre romance avec Wanda. « C’est toujours aussi attrayant quand des étrangers se rencontrent », a déclaré l’écrivain principal Jac Schaeffer à EW. «Les deux sont différents avec les D majuscules. Wanda souffre beaucoup et Vision est très curieuse ».

Paul Bettany joue Vision dans « Wandavision » (Photo: Marvel / Disney +)

KATHRYN HAHN COMME AGNES

Kathryn hahn Elle jouera Aganes, la voisine curieuse de Wanda et Vision qui regardera par-dessus les clôtures ou pénétrera par effraction dans sa maison sans avertissement tout le temps. « [Ella es] le voisin d’à côté qui ne se lève pas du canapé à la fin de la nuit », explique Hahn. « C’est elle qui sera toujours dans votre entreprise. »

Kathryn Hahn joue Agnès dans « WandaVision » (Photo: Marvel / Disney +)

TEYONAH PARRIS COMME MONICA RAMBEAU

Monica Rambeau est apparue pour la dernière fois dans « Capitaine Marvel«Quand elle était une fille de 11 ans jouée par Akira Akbar). Maintenant, le rôle revient à Teyonah Parris et « [Tiene] la dureté et la capacité d’être une femme dans l’espace d’un homme », dit Schaeffer. « Teyonah en a vraiment parlé. » Pendant ce temps, Parris estime que « c’est assez épique et ça a été très excitant d’en faire partie ».

Teyonah Parris joue Monica Rambeau dans « WandaVision » (Photo: Marvel / Disney +)

KAT DENNINGS COMME DARCY LEWIS

Kat Dennings jouera Darcy Lewis, l’assistant de Jane Foster (Natalie Portman) qui n’est pas apparu depuis 2013 «Thor: The Dark World». Par conséquent, la série de Disney + et merveille Cela vous expliquera probablement où il en est depuis sept ans et comment il se retrouve avec Wanda et Vision.

Kat Dennings reviendra pour jouer Darcy Lewis dans « WandaVision » (Photo: Marvel)

RANDALL PARK COMME JIMMY WOO

L’agent du FBI Jimmy Woo est apparu pour la première fois dans « Ant-Man and the Wasp » (2018) et était l’officier de probation principal en charge de Scott Lang. Randall Park reprendra le personnage dans « WandaVision», Mais la raison de son retour reste un mystère. Schaeffer a seulement dit: « C’était particulièrement amusant de recruter deux artistes de sitcom vétérans. »