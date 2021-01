WandaVision a-t-il simplement inclus un grand camée Fantastic Four?

WandaVision a finalement commencé à se révéler cette semaine. Les premiers épisodes étaient absolument mystérieux, enveloppés dans une coque de sitcom classique. Les fans de Marvel ont eu de nombreuses questions sur l’émission jusqu’à présent. L’une de ces questions concerne le mystérieux apiculteur que nous avons rencontré pour la première fois dans le deuxième épisode de la série. Maintenant, une nouvelle théorie a émergé suggérant que ce personnage pourrait être lié à un projet très attendu à venir de Marvel Cinematic Universe. À savoir, Les quatre Fantastiques.

Avertissement: massif spoilers à venir pour WandaVision. Lisez à vos risques et périls. Nous devons avertir en haut qu’il ne s’agit que d’une théorie, basée sur le peu d’informations dont nous disposons. Pour le moment, c’est juste une chose amusante à présenter et à considérer. Cela devrait être considéré comme rien de plus. Cela dit, l’apiculteur a été revu en WandaVision épisode 4. Mais cette fois, nous avons appris que son nom était l’agent Franklin. Il travaille avec SWORD, la même agence gouvernementale avec laquelle travaille Monica Rambeau. Et la même agence qui enquête sur cet événement bizarre qui a piégé Wanda, et bien d’autres, à l’intérieur.

Nous arrivons à découvrir que l’apiculteur a été envoyé dans l’anomalie pour enquêter sur ce qui se passe précisément. Il a été attaché et envoyé dans le réseau d’égouts. Une fois que l’agent Franklin est entré dans l’étrange bulle habitée par Wanda et d’autres personnes perdues, il s’est transformé en apiculteur. Donc, ce genre de réponses à qui l’individu est mais un YouTuber a avancé une théorie, basée sur le nom du personnage, qui pourrait relier l’agent Franklin au Les quatre Fantastiques.

La chaîne YouTube de Kreeping Mayhem Studios a partagé une vidéo avec deux théories à la suite du dernier épisode de WandaVision. L’un implique Marvel Zombies, centré sur l’image de Dead Vision après que Thanos lui ait enlevé la pierre mentale. Il n’y a pas grand-chose de plus que cela. Mais l’autre théorie de la vidéo suggère que l’agent Franklin n’est peut-être nul autre que Franklin Richards, alias le fils de Reed Richards et Sue Storm. Oui, le fils de Mister Fantastic and the Invisible Woman. Nous savons que le Les quatre Fantastiques film se passe avec le réalisateur Jon Watts. L’idée est que leur fils est déjà en vie et joue dans le MCU, travaillant avec SWORD

Ce qui reste complètement mystérieux, c’est comment le Les quatre Fantastiques sera introduit dans le MCU. Seront-ils de nouveaux héros dans la chronologie actuelle? Ou auront-ils opéré dans le passé pour nous seulement pour en apprendre davantage plus tard? Étant donné qu’ils ont le titre de «première famille de Marvel», il serait facile de croire le film, tout comme Capitaine Marvel, pourrait être positionné comme une pièce d’époque. Si cela s’avère vrai, alors il n’est pas difficile de croire que Franklin Richards, dans la chronologie actuelle, est un homme adulte travaillant pour une agence gouvernementale qui s’occupe des menaces qui pèsent sur la Terre.

Certes, toute cette théorie repose sur l’idée qu’il n’y a pas beaucoup de personnages importants dans les pages de Marvel Comics nommés «Franklin». Cela fait donc un grand saut, cela ne fait aucun doute. Mais ce serait une façon intrigante de planter les graines du Les quatre Fantastiques film. Nous devrons voir ce qui se passe dans les derniers épisodes de WandaVision. Vous pouvez regarder la vidéo complète par vous-même sur la chaîne YouTube de Kreeping Mayhem Studios.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming