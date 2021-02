WandaVision a-t-il inclus un œuf de Pâques Wolverine et Weapon X?

WandaVision peut avoir caché un œuf de Pâques Weapon X à la vue de tous lors d’un épisode récent. Si tel est effectivement le cas, cela pourrait être un autre indice de la X Men arrivant dans l’univers cinématographique Marvel et, plus précisément, un fil d’Ariane qui mène finalement à Wolverine. Nous devons faire quelques pas pour y arriver mais cet œuf de Pâques suit en effet un chemin qui nous y conduit en fonction du matériel source.

Avertissement: spoilers à venir pour WandaVision. L’œuf de Pâques en question est arrivé en un clin d’œil et vous le manquerez lors de l’épisode 6 de la série Disney +. Comme l’explique la chaîne YouTube Everything Always, alors que Darcy (Kat Dennings) fouillait dans les fichiers de SWORD, le nom « Ray Johnson » apparaît sur l’écran. Ray Johnson est un alias dans les pages de Marvel Comics pour John Wraith, alias le mutant Kestrel. Ce mutant de téléportation a été vu une fois auparavant à l’écran dans X-Men Origins: Wolverine tel que décrit par Will.i.am. C’est un film que de nombreux fans aimeraient oublier, mais la référence à ce personnage pourrait être extrêmement importante.

Kestrel, dans les bandes dessinées, fait partie de l’équipe X aux côtés de Wolverine, Sabertooth, Silver Fox et d’autres. L’équipe a été formée par le programme Weapon Plus, avec l’aide de la CIA. Weapon X était l’un des programmes entrepris par Weapon Plus. Il est important de noter que Darcy examinait spécifiquement les dossiers médicaux de la base de données SWORD. Il est également important d’expliquer que, dans les bandes dessinées, SWORD signifie Sentient World Observation and Response. Dans le MCU, le W a été changé en arme. Selon cette théorie, cette arme pourrait avoir des liens ou une relation avec Weapon X, le programme responsable de la création de Wolverine.

WandaVision a déjà joué avec l’idée de mutants, car la version d’Evan Peters de Quicksilver est apparue dans la série dans plusieurs épisodes. Peters a joué le personnage dans la version de Fox du X Men franchise, tandis qu’Aaron Taylor-Johnson décrivait la version du MCU dans Avengers: l’ère d’Ultron. Nous avons donc peut-être affaire à une folie multivers ici aussi. Mais comme le dit cette théorie, SWORD peut essayer de militariser certaines technologies pour protéger le monde des menaces extraterrestres. Peut-être que cela pourrait conduire à Weapon X. Oui, tout cela est basé sur le nom de Ray Johnson. Mais, souvent dans le MCU, où il y a de la fumée, il y a du feu.

Nous savons avec certitude que Marvel Studios a l’intention de redémarrer le X Men franchise au sein du MCU. Cela signifie que Wolverine, éventuellement, sera refondu, comme Hugh Jackman a répété à plusieurs reprises qu’il avait retiré le rôle après la sortie de Logan. Alors peut-être, juste peut-être, l’inclusion du nom de Ray Johnson pourrait être un autre indice mutant qui nous rapproche du X Men. Nous devrons voir quoi WandaVision a en réserve pour ses derniers épisodes. Vous pouvez consulter la vidéo complète décrivant la théorie sur la chaîne YouTube Everything Always.

Sujets: WandaVision, X-Men