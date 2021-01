WandaVision: à quelle heure il s’ouvre et comment regarder la nouvelle série Marvel

Nous nous rapprochons de la poursuite de la Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney +, après un an et demi sans nouvelles au cinéma, puisque la dernière chose était ‘Spider-Man: loin de chez soi’, qui a condamné la fin de la phase 3. Le nouveau de la société de production plus le succès de la dernière décennie sur la plateforme sera «WandaVision».

Cette série de neuf épisodes stars Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision). Votre showrunner, Jac schaeffers, avancé il y a quelques jours: « WandaVision s’adapte à ce moment. Notre programme offre beaucoup de réconfort et de répit à bien des égards. C’est le reflet d’une grande partie de l’anxiété que nous ressentons, et d’une grande partie du pathos et du chaos de cette dernière année. ».

Synopsis officiel de Disney Plus: « WandaVision de Marvel Studios combine le style comique des situations classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. »

Selon le mot du président de Marvel, Kevin Feige, le programme Il est inspiré des comédies télévisées des années 1950 aux années 1990. Aussi, a-t-il dit lors d’une conversation avec Divertissement hebdomadaire Quoi le premier épisode sera en noir et blanc et aura un public en direct, nous entendrons donc de vrais rires et réactions d’un public présent sur le plateau d’enregistrement.

+ Quand WandaVision est-il disponible?

La nouvelle série qui ouvrira la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel arrivera sur Vendredi 15 janvier avec un double épisode. Puis ça sortira un par semaine.

+ À quelle heure WandaVision ouvre-t-il en Amérique latine?

Mexique, El Salvador, Costa Rica et Nicaragua: 02:00 heures

Pérou, Équateur, Panama et La Colombie: 03:00 heures

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico et Est des États-Unis: 04:00 heures

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil: 05:00 heures

+ Comment regarder WandaVision en Amérique latine?

La production mettant en vedette deux des « Avengers » peut être vue en Amérique latine via la plate-forme de streaming Disney +, qui nécessite un abonnement, qui peut être mensuel ou annuel.