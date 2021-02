WandaVision a plus d’un gros défaut, voici comment nous le savons

Les rumeurs abondent depuis des mois avant l’ouverture de la phase 4 de Marvel selon lesquelles Mephisto allait être le principal antagoniste de la 9 parties WandaVision émission d’horreur conçue pour être la chanson du cygne de Vision et une continuation probable du traumatisme de Wanda et de l’histoire en cours en ce qui concerne l’avenir du MCU. Il ne fait aucun doute que la fin de cette émission offrira un contraste frappant avec les tropes réconfortants et innocents de la sitcom des années 50 et 60 qui ont servi de toile de fond aux premiers épisodes. Ce voyage amusant et nostalgique dans le passé ne fera que rendre la fin plus difficile pour nous les téléspectateurs alors que Marvel nous emmène vers ce qui semble être jusqu’à présent, une conclusion douloureuse pour notre bien-aimée Scarlet Witch.

Les deux premiers épisodes étaient mûrs avec des indices que le « Lord of the Underworld » dominait le monde construit de Westview et la vie de conte de fées du couple le plus intéressant de Marvel. Il a également été bien attesté par Kevin Feige que l’histoire de WandaVision sera tissé à la fois dans la photo de Spider-Man 3 prévue pour décembre 2021 et dans le projet Doctor Strange in the Multiverse of Madness l’année suivante, de manière profonde. L’idée que Mephisto sera l’antagoniste de ces intrigues est soutenue par le fait que le personnage de Mephisto a autant de connexions avec ces héros dans les bandes dessinées que les synapses neurales de Visions. De plus, dans la tradition comique, il est peut-être ironique que Mephisto ait offert une fois d’effacer la mémoire de Peter Parker du monde entier en échange de la fin de son mariage avec Mary Jane, simplement pour son plaisir. N’avons-nous pas laissé le célèbre web-slinger dans une telle situation à la fin de Spider Man loin de chez soi? Avec ce niveau de pouvoir, serait-il facile d’effacer la mémoire de 3 892 habitants dans une petite ville du New Jersey? Il va sans dire!

Vous pouvez même trouver un œuf de Pâques Mephisto capturé ci-dessous dans le film original de Avenger dans une scène maintenant modifiée lorsque Nick Fury remet le dossier du projet Tesseract à Steve Rogers. Cette scène explique que Shield avait travaillé avec Mephisto sur le projet Tesseract avant Les Vengeurs.

Tout au long de son histoire de bande dessinée, Méphisto a souvent fait appel à l’aide d’êtres inférieurs pour l’aider dans ses actes néfastes et la vérité est que Méphisto, et littéralement, ses « serviteurs » sont juste devant nous.

Entrez Nicholas Scratch le fils d’Agatha Harkness dans le monde de la bande dessinée et qui exerce également une sorcellerie habile pour inclure le mesmérisme, la projection d’illusions et la possession d’âme. Le consensus écrasant est que la mère de Nicolas, Agatha, est clairement présente ici sous la forme de la voisine embêtante et trop exubérante de Wanda, Agnès. Dans les bandes dessinées, Agatha était souvent du côté du bien et a aidé Wanda à apprendre à étendre et à contrôler ses pouvoirs et a ensuite figuré en bonne place dans d’autres récits de Marvel alors qu’elle servait de nounou à un autre que Franklin Richards, fils de Reed Richards du Fantastique. Quatre. Cependant, son fils ne ressemblait en rien à sa mère.

Dans les bandes dessinées, Nicholas Scratch était un sorcier très capable et dangereux et était souvent un antagoniste de sa mère Agatha et de ses idéaux.

Nicholas Scratch est apparu pour la première fois dans Fantastic Four # 185 en 1977. Il détestait les humains et, en tant qu’équivalent MCU de Voldemort, croyait que les sorcières étaient supérieures aux êtres humains. Il a cherché à subjuguer les humains et leurs protecteurs grâce à sa direction de New Salem qu’il a hérité de sa mère Agatha après son départ pour vivre dans le monde des mortels.

Pour consolider son pouvoir, il est allé jusqu’à transformer ses propres enfants en Salem Seven qui ont exercé leurs nouveaux pouvoirs pour défendre New Salem et mettre en œuvre les plans de Scratch pour tuer sa propre mère, détruire les Quatre Fantastiques et éliminer toute nouvelle opposition à ses plans de conquête.

Mais où est-il? On nous donne un bref aperçu de Nicholas Scratch dans l’épisode 2 quand Agnès présente Wanda à son lapin de compagnie, Senior Scratchy? La référence est ici évidente. Bien que certains aient postulé que cela pourrait être une référence au nom du diable, popularisé par la grande nouvelle de Washington Irving, dans The Devil et Tom Walker, où le diable est surnommé «Old Scratch». Malgré cette vague référence, la preuve nous sert le mieux que la présence de Méphisto se situe ailleurs dans notre récit et Agnès garde son enfant et son alliée, près d’elle.

Alors que la mère et le fils forment la cellule familiale ici, comment pouvons-nous établir davantage la présence de Nicolas au-delà de la présence évidente de sa mère, bien que cela soit convaincant en soi. La meilleure réponse à cela est de poser une autre question … pourquoi Westview? Un petit endroit indiscret comme Westview ne ferait-il pas la toile de fond parfaite pour une ville peuplée d’un coven de sorcières comme New Salem? Cela peut également expliquer pourquoi de nombreux habitants de Westview ont répété des moments de lucidité. Quiconque contrôle cette réalité temporaire peut avoir des difficultés à maintenir les illusions déformantes de l’esprit affichées sur tant de personnes pendant si longtemps qui peuvent également avoir des compétences et des capacités magiques en elles-mêmes.

«Après tout, quelle chance un être mortel aurait-il contre une ville dirigée par … des sorcières! – Nicolas Scratch

Agatha Harkness est fortement ancrée dans l’intrigue de WandaVision et il ne fait aucun doute que son fils, Nicholas Scratch est également un serviteur de Méphisto, et que lui et sa mère sont tous deux de connivence avec Méphisto pour réaliser son plan pour Wanda et ses enfants. Si l’arc de l’histoire d’Agnès suit celui des bandes dessinées, elle deviendra un protagoniste et viendra en aide à Wanda, ce qui l’aliénera de son fils, Nicholas et du démon Mephisto, ainsi que de fournir la complexité de la dynamique interpersonnelle nécessaire pour faire avancer l’histoire. dans les futurs films. Cela donne également à Marvel la possibilité d’inclure Nicholas Scratch dans de futures franchises telles que le projet supposé « Sons of Midnight ». Si nous savons quelque chose sur Marvel, ils pensent à l’avenir.

Bien sûr, le tout n’est peut-être qu’un cauchemar. En terminant, rappelons à tout le monde qu’un lapin n’est jamais qu’un lapin dans un film Marvel. Nuff a dit!

