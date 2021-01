WandaVision a enfin résolu (presque) toutes les configurations mystères depuis l’épisode 1

Les plaintes courantes exprimées par les fans les plus fidèles de MCU portaient sur la façon dont WandaVision est si obscur et lent. Il y en a eu qui ont gardé leur foi, absolument sûrs que tous les mystères seront résolus avec le temps et que tout est en train de devenir une révélation explosive. Eh bien, devinez qui a finalement été récompensé? Enfin, l’épisode 4 de la série Disney +, récemment publié, a fourni des réponses à la plupart (sinon à toutes) des questions qui avaient laissé tout le monde se gratter la tête.

[The following article contains SPOILERS from WandaVision Episode 4, proceed at your own risk]

Comment et quand SWORD est-il né?

Il y a eu de nombreuses théories affirmant que Nick Fury a créé l’organisation après que ceux qui ont été évacués ont été ramenés par les Avengers ou comment SWORD a été créé en réponse à la crise à Westview. Mais maintenant, il a été révélé que l’agence de renseignement américaine a été créée il y a des décennies par Maria Rambeau, l’amie de Carol Danvers que nous avons rencontrée Capitaine Marvel. Elle a probablement décidé de l’installer après avoir rencontré les Skrulls et découvert que les Kree étaient des ennemis. Bien que cela n’ait jamais été douteux, il est maintenant confirmé que c’est SWORD qui a tenté de pénétrer la brèche autour de la ville de Westview.

Comment SWORD a découvert la fausse utopie de Wanda?

L’agent Jimmy Woo a demandé l’aide de SWORD sur le cas d’une personne disparue du FBI. La personne disparue, qui fait partie du programme de protection des témoins, vit à Westview et soudainement tous leurs parents, amis et associés ont oublié qu’il existe. Même ceux qui vivent autour de la ville ont oublié que c’est là. C’est pour inspecter ce problème étrange que SWORD a envoyé à Monica, ce qui nous amène à …

L’hélicoptère jouet rouge

Eh bien, contrairement aux théories populaires selon lesquelles l’hélicoptère jouet que Wanda a découvert était en fait un véritable hélicoptère à travers lequel Monica a tenté d’entrer dans Westview, il a maintenant été révélé qu’il s’agissait en fait d’un drone.

Après son arrivée aux abords de la ville mystérieuse, Monica a décidé d’envoyer un drone SWORD pour vérifier ce qui se passait à l’intérieur, seulement pour qu’il disparaisse au moment où il a enjambé le champ d’énergie entourant Westview. En entrant dans la réalité de la sitcom de style années 1960, le drone a changé ou a été transformé par « quelqu’un » en hélicoptère jouet pour à la fois l’intégrer dans le style rétro de la décennie et le rendre inutile.

Comment Monica Rambeau s’est retrouvée dans le faux terrain de télévision de Wanda?

Stupéfait par la disparition soudaine du drone, Monica se rendit aux abords de la ville pour trouver une étrange couverture énergétique. Fascinée par cela, elle l’a touché malgré les avertissements répétés de Jimmy et a été aspirée. Nous pensons que, tout comme les habitants de la ville, ses souvenirs ont également été supprimés et elle s’est transformée en personnage de la sitcom jusqu’à ce que Wanda la chasse (plus à ce sujet plus tard).

La pseudo-réalité ne restera pas contenue dans Westview

À son arrivée au camp que SWORD s’est installé à l’extérieur de Westview, Darcy Lewis propose une découverte inquiétante: le champ d’énergie couvrant la ville ne s’y limite que pour «maintenant», ce qui signifie que non seulement une ville entière est perdue dans un monde de la sitcom, mais il y a aussi de fortes chances qu’il se propage s’il n’est pas arrêté.

La véritable identité des habitants de Westview

Nous apprenons que les citadins sont réels et ont des identités différentes, comme M. et Mme Hart sont en fait Todd et Sharon Davis tandis qu’Abhilash Tandon est devenu Norm.

Qui était la femme qui regardait l’émission à la fin de l’épisode 1?

À la fin du premier épisode, nous avons vu la fin de l’émission, puis un aperçu du monde réel où nous avons vu une femme regarder l’émission sur un vieux téléviseur assis au milieu d’un équipement moderne. L’épisode 4 a montré que les théories avaient raison – celui qui regarde l’émission est en effet Darcy Lewis, qui est de retour dans le MCU pour la première fois depuis Thor: Monde sombre.

De qui avons-nous entendu la voix à la radio?

Dans une tentative d’aider Jimmy, Darcy a mis en place un système où ils ont essayé de contacter Wanda via les différentes radios, nous le voyons dans le pays de la sitcom. C’est Jimmy qui a presque réussi à contacter le Vengeur pendant qu’elle discutait avec Dottie.

L’apiculteur

Malgré de nombreuses théories plausibles et élaborées sur la façon dont l’apiculteur que nous avons vu à la fin d’Epiosde 2 était Swarm, quelqu’un de AIM ou Mephisto lui-même, il a maintenant été révélé qu’il s’agissait en fait d’un agent SWORD, l’agent Franklin, dont la combinaison de risque biologique s’est transformée. dans la tenue d’un apiculteur quand il est entré dans Westview.

Qu’est-il arrivé à Monica à la fin de l’épisode 3?

Lorsque Monica a prononcé le nom d’Ultron dans l’épisode 3, Wanda est passée d’un personnage de sitcom guilleret à la dangereuse sorcière écarlate en quelques secondes. Mais ensuite, tout est revenu à la normale et quelques instants plus tard, nous avons vu Monica tomber à l’extérieur de Westview.

L’épisode 4 révèle ce qui s’est passé entre les deux. Wanda a confronté Monica / Geraldine, sûre qu’elle n’appartenait pas à sa monde. Remarquez comment le rapport de l’écran change, laissant entendre que la fausse réalité et tous les autres boucliers mis en place par Wanda ou quelqu’un d’autre ont chuté lorsqu’elle a utilisé ses pouvoirs pour expulser Monica de Westview. Cela signifie que pendant ces quelques minutes, Wanda se souvint clairement de tout.

La vision est vraiment morte

Bien que celui-ci soit une déception à coup sûr, la manière effrayante WandaVision confirmé ce que nous savions déjà est littéralement le truc pour les cauchemars. Après avoir réparé la destruction causée par l’enlèvement forcé de Monica, Wanda s’est tournée vers Vision qui est venue à l’intérieur pour demander où Géraldine était allée. Mais quand elle le regarda, elle ne vit pas sa version bien vivante mais son cadavre de Guerre d’infini après que Thanos ait retiré la pierre mentale de sa tête.

Avec cette image horrible de Zombie Vision toujours coincée dans notre tête, nous allons revoir l’épisode (et probablement sauter la dernière minute. *frémir* et découvrez si nous avons manqué une allusion subtile sur ce qui se passe réellement au-delà de la brèche. Découvrez le dernier épisode de WandaVision en streaming uniquement sur Disney +.

Sujets: WandaVision