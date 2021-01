ATTENTION, ALERTE SPOILER. « WandaVision»Commence avec l’arrivée des deux êtres super puissants dans la ville de Westview pour avoir une vie de banlieue tout en essayant de cacher leurs pouvoirs. Le premier épisode de la fiction de Disney + imite le style de « The Dick Van Dyke Show » et montre Wanda et Vision partageant des moments amusants avec leurs voisins et collègues.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est qui dans «WandaVision»?

Le conflit du premier chapitre est la signification d’un petit cœur dessiné sur votre calendrier mural. Bien que personne ne puisse se souvenir qu’ils devraient célébrer cette date, ils prétendent savoir de quoi il s’agit.

La visite inattendue de la voisine Agnès convainc Wanda que la célébration correspond à son anniversaire de mariage; Cependant, lorsque Vision arrive au bureau, il découvre qu’ils avaient en fait un dîner prévu ce jour-là avec son patron et sa femme.

Wanda et Vision ont déménagé dans la ville de Westview pour avoir une vie «normale» (Photo: Disney + / Marvel).

Le caractère de Paul Bettany Il essaie de parler de l’événement à Wanda, mais elle dit à tort qu’elle a tout sous contrôle et qu’au moment du dîner, il y a des conflits qui sont résolus de manière amusante.

Après les performances inattendues de Vision comme «Yakety Yak» et «Old MacDonald» pour empêcher les Harts de découvrir les pouvoirs de Wanda, elle improvise un petit-déjeuner pour le dîner et pendant qu’ils mangent, ils sont interrogés sur leur mariage. Avant de pouvoir trouver quoi que ce soit, M. Hart commence à s’étouffer avec un morceau de nourriture pendant que sa femme répète simplement «assez» avec de plus en plus de force.

Enfin, Vision tire le morceau de nourriture de la gorge de son patron, qui récupère rapidement et décide qu’il est temps de partir. Après avoir sauvé le dîner, Wanda et Vision fixent leur date d’anniversaire, créent des alliances, s’embrassent et sourient en regardant la caméra.

Alors la chose la plus étrange à propos de cet épisode de « WandaVision»: Tout se joue sur un moniteur quelque part aujourd’hui. Quelqu’un entouré de différents écrans et boutons écrit quelque chose dans un cahier avec le logo SWORD.

Le patron de Vision s’est presque étouffé avec un morceau de nourriture dans le premier épisode de « WandaVision » (Photo: Disney + / Marvel)

ACTE MAGIQUE ET VISION DE WANDA

Le deuxième épisode de « WandaVision« Il a le style de » Bewitched « et commence par le couple écoutant un grand bruit à l’extérieur, mais aucun des deux n’ose sortir pour voir de quoi il s’agit. Le lendemain, ils répètent l’acte «magique» qu’ils joueront au spectacle de talents du quartier.

Quand Vision se rend à une veille de quartier rencontrant le personnage de Elizabeth Olsen il entend le bruit d’un moteur et trouve un hélicoptère jouet dans ses buissons, le problème en plus du bruit est que si tout est en noir et blanc, l’artefact est coloré.

Avant que Wanda puisse enquêter plus avant, Agnès apparaît et ensemble, ils se rendent à la réunion du comité de planification du spectacle de talents, là elle rencontre la version adulte de Monica Rambeau, qui se présente comme Géraldine.

Dottie, apparemment la reine des abeilles du quartier, demande à Wanda de rester pour aider au nettoyage, et pendant que cette femme interroge son invité, la radio a une interférence et une voix de Jimmy Woo (Randall Park) se fait entendre? En disant: «Wanda, pouvez-vous m’entendre? Qui te fait ça, Wanda? » Le moment de tension se termine lorsque la radio explose et que le verre que Dottie tenait se brise, lui blessant la main.

Après une publicité commerciale sur une montre Strücke, le moment est venu pour le spectacle de talents et comme un morceau de gomme perturbe leurs engrenages internes, Vision expose presque leurs pouvoirs, mais grâce à l’intervention de Wanda, ils peuvent résoudre le problème à temps.

De retour à la maison, Wanda se dirige vers la cuisine et se rend compte qu’elle est enceinte, mais au lieu de penser à quel point son ventre est étrange de grandir en quelques secondes, elle dit: «Est-ce que ça se passe vraiment? À ce moment-là, un autre bruit se fait entendre et lorsque le couple part, ils voient un homme en costume d’apiculteur avec le logo SWORD sur le dos qui sort d’un égout.

L’homme mystérieux regarde directement Wanda, qui a visiblement peur dit « Non » et la scène revient au moment de la grossesse. Une fois de plus, ils sourient, s’embrassent et tout va du noir et blanc aux couleurs. Le deuxième chapitre de « WandaVision« Il termine avec la voix disant: » Wanda? Qui te fait ça, Wanda? «