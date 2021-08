Wanda Maximoff sera différente dans Doctor Strange 2, selon Elizabeth Olsen

Idimex Garde-robe ADAM en tissu gris, avec 2 tringles à vêtements et 3 étagères

LA GARDE-ROBE EN TISSU ADAM ... sera la solution parfaite pour ranger vos vêtements, chaussures et accessoires ! Grâce à ses différentes possibilités agencement, vous pourrez la moduler selon vos besoins et vos envies. Cette armoire est pratique et fonctionnelle, ce qui vous permettra de la transporter facilement. Le tissu non tissé protégera vos vêtements de la poussière, ce qui vous permettra de la placer dans votre chambre mais aussi dans votre cave. Description des matériaux : - La structure de cette armoire en tissu est composée de métal laqué noir et de plastique. - La house est en tissu non tissé gris, laissant passer l'air mais pas la poussière. - Les parties plastiques peuvent être chauffées dans de l'eau chaude pour leur donner plus d'élasticité. Caractéristiques du produit : - 5 tablettes - 3 tringles : env. 15-20 chemises ou vestes - Différents agencements possibles - Facile à monter grâce au système d'encliquetage - Armoire en tissu fonctionnelle et légère Livraison et