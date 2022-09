Walter White de Breaking Bad parmi les personnages les plus recherchés pour MultiVersus

L’histoire d’Heisenberg a peut-être pris fin avec la conclusion de Breaking Bad à la télévision, mais peut-être verrons-nous le retour de Walter White sous forme de jeu vidéo si de nombreux fans réussissent. Sorti plus tôt cette année sur PC et consoles, le jeu de combat crossover MultiVersus rassemble divers héros et méchants du catalogue Warner Bros. Discovery. De Batman et Bugs Bunny à Gizmo et le Scooby Doo gang, les joueurs peuvent choisir parmi les personnages les plus aléatoires pour s’affronter dans des bagarres que la plupart des gens n’auraient jamais imaginé voir.





Des gens comme LeBron James comme on le voit dans Space Jam : un nouvel héritage et le duo titulaire de Rick et Morty s’ajouter à MultiVersus a des fans du jeu qui se demandent qui pourrait venir ensuite. En ligne, il y a eu un mouvement de joueurs qui aiment Breaking Bad qui veulent que Walter White de Bryan Cranston devienne un personnage jouable. Les illustrations de Walter dans le jeu créées par des fans circulent sur les réseaux sociaux, car les demandes d’ajout du cuisinier expert en méthamphétamine continuent d’affluer.

En fait, par GameRant, il a été déterminé que Walter White est le deuxième personnage le plus demandé pour MultiVersus. Il est derrière seulement Ben Tennyson de Ben 10tandis que ceux qui le suivent sont Yakko, Wakko et Dot of AnimaniacsMardochée et Rigby de Spectacle régulieret Gumball de Le monde incroyable de Gumball. Il convient de noter que Walter White est le seul personnage non animé qui figure en tête de liste.

Le plus gros problème pour faire venir Walter White, c’est qu’il fait partie de la Breaking Bad IP, et qui n’appartient pas à Warner Bros. Discovery, mais à Sony. Cela ne rend pas son inclusion impossible, mais cela le rend moins probable étant donné les problèmes de droits qui devraient d’abord être réglés avant que Heisenberg puisse s’affronter avec Shaggy, Harley Quinn et Tom & Jerry. S’il y a suffisamment de demande pour le personnage, il y a toujours une chance que l’investissement soit fait pour que l’inclusion se produise.





Walter White avait presque son propre jeu de style GTA

Jeux FTX

Il y eut une courte durée Breaking Bad jeu mobile doublé Breaking Bad : Éléments criminels, mais l’émission à succès n’a jamais reçu d’adaptation de jeu vidéo appropriée. À un moment donné, le créateur de la série Vince Gilligan était intéressé à tourner Breaking Bad dans un jeu vidéo rappelant Grand Theft Auto série. Compte tenu de l’investissement nécessaire à la création de jeux vidéo, ces plans ne se sont jamais vraiment concrétisés.

« Nous avons (eu des discussions sur les jeux vidéo) au début », a déclaré Gilligan sur le À l’intérieur du Gillivers podcast. « Je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais comment ne pas savoir Grand Theft Auto? Je me souviens avoir dit… ‘Qui possède Grand Theft Auto? Vous ne pouvez pas avoir de module ? Peut-il y avoir un Breaking Bad (Jeu)?’ Cela a encore du sens pour moi. Cela ne s’est jamais concrétisé. »

Avec MultiVersus les fans croisent les doigts, peut-être verrons-nous bientôt Heisenberg apparaître dans ce jeu à la place.