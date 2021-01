WallStreetBets est répertorié au sommet du Bitcoin alors que la bataille entre les investisseurs GameStop et Wall Street fait rage

Un jeton de blague nommé d’après le sous-reddit qui mène la bataille des petits investisseurs contre Wall Street, WallStreetBets, a été placé en tête du classement sur le site Web de suivi des prix de CoinMarketCap.

Le site Web a répertorié une pièce appelée WallStreetBets (WSB) au-dessus de la première crypto-monnaie du monde, le bitcoin, plus tôt cette semaine. Dimanche, WallStreetBets surclassait toujours les principales crypto-monnaies, car il a gagné près de 130% au cours des dernières 24 heures et plus de 1160% en une semaine. Le prix du jeton WallStreetBets est de 483 € et sa capitalisation boursière s’élève à 24,8 milliards de dollars.

Cependant, le prix et le taux de croissance du jeton sur CoinMarketCap semblent être restés inchangés pendant au moins deux jours.

Avec le site Web indiquant même le nombre de jetons disponibles ainsi que sa capitalisation boursière, comme il le fait pour toutes les crypto-monnaies listées, la pièce WallStreetBets n’est pas un véritable atout. La page de la pièce contient des informations sur le subreddit qui lui a donné son nom ainsi qu’un bref historique de la saga GameStop, lorsque les investisseurs particuliers ont décidé de battre les grands fonds spéculatifs à leur propre jeu.

Plus tôt cette semaine, la fièvre de WallStreetBets a fait grimper le prix du jeton Dogecoin pas si populaire. À un moment donné, le jeton sur le thème de Shiba Inu s’est presque multiplié par dix, et il était toujours en hausse de plus de 200% au cours des sept derniers jours à compter de dimanche, selon CoinMarketCap. Dogecoin a fait un bond lorsque le fondateur de Tesla, Elon Musk, qui a vanté le soutien à la communauté WallStreetBets, a publié une couverture du magazine « Dogue » sur Twitter. Si l’homme le plus riche du monde n’a pas expliqué l’image, elle était apparemment perçue comme une référence à Dogecoin.

L’intérêt pour le jeton a également été motivé par le « président » de MainStreetBets, qui s’est adressé à Twitter pour poser des questions sur Dogecoin. Alors que la devise commençait à chuter après avoir gagné plus de 1000%, les utilisateurs du fil Reddit qui se décrit comme « La version crypto de WallStreetBets » – Sujet SatoshiStreetBets – a appelé les autres membres à ne pas abandonner la pièce.

Les investisseurs se sont unis sur Reddit lorsqu’ils ont vu que les hedge funds pariaient contre le détaillant américain de jeux vidéo GameStop et vendaient à découvert ses actions, profitant essentiellement de la disparition de l’entreprise. Les utilisateurs ont lancé un flash mob, engloutissant les actions de l’entreprise et poussant leur prix à des niveaux vertigineux.

Cependant, les tentatives des investisseurs pour s’attaquer à Wall Street se sont heurtées aux restrictions imposées par l’application de trading Robinhood, qui a imposé une interdiction d’acheter les actions réservées par les investisseurs de Reddit. L’application a également imposé des restrictions sur le trading de crypto-monnaie, citant «Des conditions de marché extraordinaires.» L’application a été vue plus tard limiter l’achat de dizaines d’actions et s’est retrouvée dans l’eau chaude, les utilisateurs l’accusant de manipulation du marché.

