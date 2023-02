Wallace & Gromit Creators Aardman Animation développe l’épisode de Star Wars : Visions Saison 2

Le célèbre studio d’animation Aardman Animations est sur le point de rendre une visite très bienvenue il y a longtemps dans une galaxie, très, très loin, avec le studio derrière Wallace et Gromit et Poulailler révélé (via StarWars.com) comme l’un des nombreux studios d’animation à être à l’origine d’un épisode de la deuxième saison à venir de la série Disney +, Star Wars : Visions. Le line-up complet de la saison 2 de Guerres des étoiles La série d’anthologies a maintenant été révélée, Aardman étant assurément l’une des perspectives les plus excitantes parmi les fans.





La première saison de Star Wars : Visions a fait ses débuts l’année dernière et comprend des épisodes réalisés par plusieurs grands studios d’anime japonais, chacun offrant une perspective culturelle nouvelle et diversifiée à la saga emblématique. Décrit comme une collection de courts métrages d’animation présentés « à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime du monde » qui offre « une perspective culturelle fraîche et diversifiée à Star Wars », Star Wars : Visions raconte à la fois de grandes et de petites histoires de toute la galaxie.

La première saison de Star Wars : Visions a été acclamé par la critique et a ensuite été nominé pour un Emmy. Alors que certains détails restent secrets, il a été révélé que le court b Aardman sera intitulé « Je suis ta mère” et est réalisé par Magdalena Osinska (« The Great Sofa Caper » de Wallace & Gromit). Nul doute qu’il débordera du même charme qui a fait que le studio d’animation est si vénéré.

Le deuxième tome de Star Wars : Visions présentera des courts métrages de studios d’animation du Japon, d’Inde, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Espagne, du Chili, de France, d’Afrique du Sud et des États-Unis, et il a maintenant reçu la date de sortie parfaite du 4 mai 2023.





Un nouveau film Wallace & Gromit est en cours de développement

Animation d’Ardman

En plus de faire un petit voyage dans une galaxie très, très lointaine, les animations Aardman travaillent actuellement dur sur un nouveau Wallace et Gromit sortie. Le duo bien-aimé n’a pas été vu à l’écran depuis le court métrage de 2008 Wallace & Gromit : une question de pain et de mortavec le nouveau projet prêt à sortir avec l’aimable autorisation de Netflix.

« Les célébrations du 30e anniversaire coïncident avec la production d’un tout nouveau film de Wallace & Gromit – le premier depuis A Matter of Loaf and Death en 2008, qui était le programme télévisé le plus regardé au Royaume-Uni dans les années 2000 avec plus de 16,2 millions de téléspectateurs à l’écoute. montre », une déclaration faite par le fonctionnaire Wallace et Gromit le site Web lit. « Cette toute nouvelle aventure, encore sans titre, sera diffusée en exclusivité sur Netflix dans le monde entier, sauf au Royaume-Uni, où elle fera ses débuts sur la BBC avant d’arriver également sur Netflix. Sa sortie est prévue pour 2024. »

Une logline pour l’aventure Netflix de Wallace et Gromit a également été publiée depuis et se lit comme suit : « La crainte de Gromit que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions s’avère justifiée, lorsque Wallace invente un » gnome intelligent « qui semble développer son propre esprit. ..Alors que les événements deviennent incontrôlables, il incombe à Gromit de mettre de côté ses scrupules et de combattre des forces sinistres – ou Wallace ne pourra peut-être plus jamais inventer !

Le Netflix Wallace et Gromit film vient dans le cadre de la célébration en cours du 30e anniversaire de Wallace & Gromit : Le mauvais pantalon et devrait sortir en 2024.