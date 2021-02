Wall Street plie le bras de Reddit: les actions de GameStop chutent grâce au fait qu’il est presque impossible d’acheter

Comme il est venu, il est allé. Nous sommes passés des 483 € que valait l’action Gamestop la semaine dernière aux 90 € où elle se trouvait après la clôture de la Bourse de New York hier. Lundi, sa valeur a chuté de 30%, mais hier, la baisse était encore pire et l’action a perdu 60% pour un total cumulé de 72% à partir de cette valeur maximale.

Le tumulte causé la semaine dernière par WallStreetBets et ce « pouvoir des masses » de Reddit semble s’estomper, et tout indique que cette chute est due aux décisions controversées de Robinhood et d’autres plateformes, qui tout d’un coup interdit ou restreint l’achat de nouvelles actions GameStop et d’autres entreprises dans une situation similaire.

Histoire d’une (petite) révolution

Ces 90 € ne représentent que 14 € de plus que le titre valait après la clôture du lundi 25, lorsque cette révolution singulière a vraiment commencé, en grande partie par le sous-reddit r / WallStreetBets. Les plus de huit millions de membres de cette communauté (Ils étaient deux quand tout cela a commencé) ils étaient infectés par un esprit révolutionnaire singulier qui voulait se venger contre la bourse et les géants financiers.

L’un des objectifs de ces utilisateurs semble être atteint. Melvin Capital, l’un de ces géants, ont fini par retirer leurs positions sur GameStop après avoir subi des pertes de plusieurs millions de dollars.

Sa position courte dangereuse signifiait que la montée fulgurante du stock s’est transformée en un désastre absolu pour cette entreprise: chaque dollar que GameStop a levé a rendu le problème (et la perte) de plus en plus important pour eux, et les petits investisseurs de cette communauté ont célébré ce succès.

Ce faisant, ils sont devenus de plus en plus ambitieux. Ce que nous avons fait avec GameStop peut être fait avec d’autres entreprises. Ainsi, les actions de Blackberry, Nokia ou AMC ont également commencé à monter en flèche sur un marché qui il était agité et mal à l’aise lors d’un spectacle inhabituel: « N’est-ce pas nous qui contrôlions la série? » Ils semblaient réfléchir.

Le marché réagit: votre argent n’est pas (si) le vôtre

La vérité est que pendant quelques jours, il semblait qu’ils ne l’avaient pas fait (tellement). Tous ces stocks ont augmenté de façon notable, mais l’effet de cette révolution des masses s’estompe au fil des jours. Que s’est-il passé?

La raison la plus probable pour laquelle cette tournure des événements s’est produite est la décision soudaine de Robinhood et d’autres plates-formes telles que DeGiro ou Interactive Brokers: interdit ou restreint l’achat de nouvelles actions GameStop, ce qui a considérablement limité la capacité des petits investisseurs à opérer. Ceux qui voulaient rejoindre cette révolution ne pouvaient (presque) plus le faire.

L’impossibilité d’acheter des actions de GameStop, BlackBerry ou AMC (entre autres) a apparemment eu un impact clair sur la performance de ces actions: sans que de nouveaux investisseurs ne parient dessus la peur a commencé à apparaître que l’un ou l’autre se retire avec les bénéfices … c’est précisément ce qui s’est passé.

Robinhood et le reste des plateformes qui limitaient si étonnamment la capacité de leurs clients à agir, ont fait la même excuse: nous le faisons pour votre bien. Il faut éviter les risques et la volatilité croissante du marché les a poussés à agir, disaient-ils.

C’est peut-être une raison, mais une autre encore plus pertinente est rapidement apparue à la surface: la hausse des actions de GameStop et d’autres comme Blackberry ou AMC a mis Robinhood en difficulté, qui n’avait aucune liquidité pour ceux qui partaient à la retraite pour profiter des jeux. les actions ont fortement augmenté. La société devait effectuer un dépôt de 3 milliards de dollars pour couvrir ces opérations, et cela les a amenés à imposer ces restrictions.

C’est du moins ce que Vlad Tenev (PDG de Robinhood) a avoué à Elon Musk lors d’une séance singulière au Clubhouse. La polémique semble avoir finalement profité à cette entreprise, qui s’est soldé par un tour d’investissement inattendu au cours duquel il a levé 2,4 milliards de dollars dans des fonds comme Andreessen Horowith ou Sequoia Capital.

Ces mouvements controversés ont suscité de nombreuses critiques dans des communautés comme r / WallStreetBets. Les utilisateurs ont puni Robinhood en lui attribuant le score le plus bas sur Google Play, ce à quoi Google lui-même a dû réagir pour effacer plus de 100000 votes afin de normaliser la situation. Cela n’avait pas d’importance: peu de temps après, le minimum de votes s’est effondré à nouveau ce score, qui est maintenant de 1,1 étoiles alors qu’avant le scandale, il était de 4,8 sur 5.

Gamestop a la Bitcoin: restez et faites-le atteindre 1000 €

Malgré de récentes baisses sévères de valeur, la communauté r / WallStreetBets a récemment été inondée de messages disant exhorte l’ensemble de la communauté à maintenir ses positionsBien que ces baisses de valorisation reflètent le fait que bon nombre d’entre eux prennent leur retraite pour prendre des bénéfices ou limiter les pertes.

Dans le NYT, ils expliquent comment ces intentions pourraient être limitées par le soi-disant « intérêt court » ou l’intérêt des positions courtes, qui est passé de 60% en janvier à 34% ce lundi selon les données de S3 Partners.

Qu’est-ce que cela implique? Que les grands fonds communs de placement aient réduit leurs positions courtes sur GameStop ou les aient complètement éliminées, ce qui entraîne moins d’intérêt à générer en achetant des actions. Matt Maley, l’un des dirigeants de la société d’investissement Miller Tabak & Co, a souligné que «ces« short squeezes »ne peuvent durer que tant qu’il existe une excellente position courte sur un titre. Quand il se dissipe, la situation change complètement« .

Il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours, mais ce qui s’est passé avec r / WallStreetbets pourrait être le début d’un changement majeur dans lequel les grands investisseurs n’ont pas cette influence quasi absolue sur la performance des actions. C’est du moins ce que le gourou et investisseur Mark Cuban a soulevé, qui dans une interview sur CNBC a expliqué que ce mouvement populaire deviendra une force de plus sur le marché.