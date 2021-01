Walking Onto Avatar 2 Set était un vrai moment WTF pour Marc Maron et Kate Winslet

Après avoir fait l’histoire avec Titanesque, Kate Winslet fait à nouveau équipe avec le cinéaste James Cameron pour Avatar 2 et ses suites. Dans un épisode récent de la Podcast WTF avec Marc Maron dans lequel Maron a parlé à Winslet, les deux se sont souvenus de leur temps passé sur les plateaux de Avatar 2. En fin de compte, Maron était en lice pour un rôle dans les films, et il se souvenait de ses sentiments de confusion lorsqu’il est arrivé sur le plateau pour son audition.

« [James Cameron] m’avait fait venir là-bas pour auditionner quelque chose, me regarder pour quelque chose. J’ai dû aller là-bas dans la ville qu’il a construite, la ville «Avatar» et c’était la chose la plus étrange. Je rentre et il m’a dit: « Nous avons des acteurs ici qui travaillent tout le temps, qui volent et tout. Donc, si vous voulez entrer dans un décor et nous le ferons simplement. J’étais comme, « Qu’est-ce qui se passe ici? » «

Winslet était d’accord avec Marc Maron sur le sentiment de désorientation qui peut accompagner quelqu’un qui rencontre les décors du Avatar films pour la première fois, même si, selon l’actrice, une fois que l’on s’habitue à l’étrangeté, l’environnement que Cameron a créé sur le plateau devient très propice à une expérience collaborative enrichissante.

« J’ai perdu la trace de combien [Avatar films James Cameron] fait à la fois. J’en ai fait deux à la fois, en tandem avec lui. Tout mon travail était en 2018. C’est une expérience extraordinaire. Vous entrez dans cet immense hangar à avions et tout est possible. Tu veux voler aujourd’hui? Vous voulez faire du combat à la lance sous l’eau? Bien sûr, nous le ferons. C’était merveilleux pour moi de faire partie d’une machine aussi bien huilée avec d’aussi grands artistes et techniciens … Il a beaucoup plus de temps à faire qu’il n’en a jamais eu avec «Titanic». Il y a un processus dans lequel il est entré, un rythme, qui est vraiment assez détendu. Il est tellement étroitement lié à ce monde entier parce qu’il l’a créé, donc il y a une confiance en lui qui respire la collaboration et la conversation. «

Kate Winslet a également évoqué brièvement la dernière fois qu’elle et Cameron ont travaillé ensemble sur Titanesque. L’expérience de tournage du film était notoirement difficile. Mais selon l’actrice, ce qui est arrivé ensuite était presque aussi mauvais, car elle s’est retrouvée sous le regard des médias, ce qui a conduit son visage et sa silhouette à être impitoyablement analysés et critiqués de manière intimidante par les médias internationaux.

« Je suis tout de suite passé en mode auto-protecteur [after Titanic came out]. C’était comme la nuit et le jour d’un jour à l’autre. J’ai été soumis à beaucoup de contrôle physique personnel, j’ai été beaucoup critiqué et la presse britannique était assez méchante avec moi. Je me suis senti intimidé si je suis honnête. Je me souviens avoir pensé: ‘C’est horrible et j’espère que ça passe’ – ça a définitivement réussi mais ça m’a fait réaliser que, si c’est ce qu’était le fait d’être célèbre, je n’étais pas prêt à être célèbre, certainement pas. «

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 s’est emballé l’automne dernier avec les stars Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh et David Thewlis. Le film arrive en salles le 16 décembre 2022. Cette nouvelle provient de WTF Podcast.

